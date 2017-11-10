Евгений Осиновский: нарвским центристам плевать на законы

На этой неделе в Нарвском городском собрании выбирали членов депутатских комиссий. Из восьми депутатов оппозиционной фракции ”Наша Нарва” пятеро не вошли ни в одну комиссию. Их кандидатуры просто не были поддержаны центристами, которых в горсобрании большинство, сообщает Социал-демократическая партия.

”Как можно доверять городскому собранию, которое плюет на законы?” — отреагировал председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский на эту новость. ”Это противоречит не только Закону об организации местного самоуправления, но и Конституции”.

”Получается, что центристы за счет своего большинства просто не дают реализовать мандат, доверенный избирателями оппозиции. Ведь работа в профильных комиссиях — это неотъемлемая часть обязанностей членов горсобрания, а ”Нашей Нарве” просто не дают их выполнять. Со стороны центристов это не просто незаконное поведение, но и неуважение к тем избирателям, которые голосовали не за них”, — считает лидер социал-демократов Евгений Осиновский.

По словам Осиновского, именно социал-демократы боролись за то, чтобы работа местных собраний соответствовала принципам демократии. Еще 10 лет назад соцдемы инициировали законопроект, согласно которому у каждого депутата городского или волостного собрания есть право участвовать в работе как минимум одной комиссии.

Кроме того, в этом году вступила в силу и поправка, которую внес член Социал-демократической партии Яак Аллик. Согласно изменениям, при формировании комиссий нужно учитывать представителей разных партий и избирательных союзов в пропорциональном объеме.

О том же говорит и комментированное издание Конституции Эстонской Республики — по оценке правоведов, основной закон обеспечивает представителям меньшинства право участвовать в работе городских и волостных собраний на равных основах с большинством.

”Проблема подавления оппозиции не нова: еще в 2007-ом году тема обсуждалась на уровне канцлера права. В результате законодательство было приведено в порядок — не допускать оппозиционеров к работе в комиссиях нельзя. Очень жаль, правда, что для нарвских центристов буква закона ничего не значит”, — заключает Осиновский.