Сегодня, 9 января, представители власти Нарвы и Ивангорода по традиции поздравили первую новорожденную в 2017 году.

В Нарве радостное событие произошло 4 января, когда на свет появилась девочка Ева весом 4 кг 85 г и ростом 56 см. Маму Ирину и папу Максима Шубиных с новорожденной дочкой поздравили мэр Нарвы Тармо Таммисте, глава муниципального образования ”Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области” Виктор Карпенко и заместитель главы администрации МО ”Город Ивангород” Татьяна Шарова.

Маленькая Ева получила в подарок интерактивную игрушку, стульчик для кормления, шезлонг, а также одеяло, которое сшила бабушка первой новорожденной Ивангорода в 2016 году.

Интересно, что в Нарве вновь первенство за девочками, как, например, в прошлом 2016 году. А в 2013, 2014 и 2015 годах первыми были мальчики.