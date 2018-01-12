ETV+ приглашает на встречу с создателями и героями проекта "С.В.О.И. Северо-Восток: Обыкновенные Истории"

Мероприятие пройдет в Нарвском колледже Тартуского университета в субботу, 13 января. Начало в 14:00, вход свободный.

Автор проекта Александр Хоботов и режиссер Иван Павлючков расскажут о том, как создавалась программа, что происходило за кадром, каким образом выбирались герои и подбиралась визуальная стилистика, а также ответят на вопросы зрителей.

Мероприятие пройдет в формате дружеской беседы, с чаем и угощениями.

"В ходе работы мы старались по минимуму обращаться к так называемым медийным лицам, — признается Александр Хоботов. — Мы сами должны были удивляться своим героям и сопереживать. Мне кажется, нам это удалось. И такие открытия есть в каждой серии".

"С.В.О.И. Северо-Восток: Обыкновенные истории" — это восьмисерийный документальный телевизионный фильм о жителях Ида-Вирумаа, показ которого состоялся осенью 2017 года на канале ETV+.

"Сериал ″С.В.О.И.″ очень быстро стал ″своим″ для зрителя, — говорит главный редактор ETV+ Дарья Саар. — На этот проект мы получали исключительно позитивные отзывы. И теперь решили организовать встречу зрителей с создателями сериала".

Все серии проекта "С.В.О.И. Северо-Восток: Обыкновенные Истории" можно посмотреть на сайте ETV+.