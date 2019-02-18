18.02.2019, 14:01

”Это просто стыдоба!” Дети напрасно дожидались поздно вечером автобуса в Нарве, а в фирме ATKO только разводят руками

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комментарий вице-мэра
Роман Викулов
Роман Викулов
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”Это просто стыдоба!” Дети напрасно дожидались поздно вечером автобуса в Нарве, а в фирме ATKO только разводят руками
Facebook, Станислав Беляков

Нарвитянин Станислав Беляков с большим возмущением рассказал в Facebook о том, как поздно вечером 17 февраля он и другие потенциальные пассажиры автобуса №8 так и не смогли его дождаться, так как он сломался, а вывести на линию другой, на замену, фирма ATKO не удосужилась. В числе прочих на остановке пришлось полчаса мерзнуть 10-летней девочке, чтобы в итоге добраться на другой конец города при помощи Станислава и такси. Возможно, Нарвская горуправа оштрафует автобусную фирму.

”Да, ребята, это, конечно, уже край!”

Приведем публикацию Станислава Белякова в полном объеме.

”В воскресенье вечером подошёл на автобусную остановку, чтобы уехать с Кренгольма на Пяхклимяэ, рассказыват нарвитянин. — Там уже стояли две девочки (одна из них совсем маленькая) и молодой человек.

Ребята ждали автобус, который должен был подъехать в 20:45 к остановке Jäähall. Когда на часах было уже 20:50, одна из девочек сама нашла телефон диспетчера автобусной фирмы ATKO и поинтересовалась когда, наконец, прибудет автобус. Ей ответили, что данная линия сегодня не обслуживается и ближайших рейсов не предвидится.

То есть единственная линия номер 8, которая более и менее ходит по выходным дням не обслуживает горожан? Серьезно??? Я не выдержал, смотря на замёрзшие лица и руки стоящих людей и сам позвонил в диспетчерскую прояснить ситуацию. На мой вопрос, где автобус, почему люди вынуждены на холоде его ждать, ответили так же: ”Данная линия не обслуживается сегодня, автобус сломался!” На следующий мой вопрос, ”а что, в городе только один автобус остался?!”, мне сказали, шутя: ”Видимо да!”.

Затем я спросил, а что делать детям в пронизывающий насквозь ветер на улице? И мне сказали: ”Ничем помочь не могу”.

Не выдержав всей этой ситуации мне пришлось вызвать Taxify, чтобы хоть как-то доставить ребят к максимально удобной для всех точки. Выяснилось, что и молодой человек и девочки направлялись в район „Темпо”, а мне нужно было к „Призме”. Решили, что доедем до Astri Keskus, и там уже будет всем более и менее удобно дойти до нужного места.

К этому моменту девочка, лет десяти, простояла на остановке уже 30 минут!

Символично, что в ходе разговора с молодым человеком, который вместе с нами не дождался автобуса, и выяснилось, что он представлял Нарву на международном уровне, рассказывая о перспективах Нарвы как культурной столицы Европы и рекламировал аудитории, сколько здесь можно найти плюсов и как тут все удобно устроено!

Также я позвонил на круглосуточный телефон Нарвской Городской Управы и задал те же вопросы, однако, ответ был один: ”Это частная компания и мы ничего не можем на данный момент поделать, я запишу ваше обращение и передам завтра в управу”.

Да, ребята, это конечно уже край! Не найти замену сломавшемуся автобусу, не проехаться на служебной машине, чтобы известить ожидающих о том, что автобуса не будет, развести руками и сказать, что ничего поделать не можем. Это просто стыдоба, это ужаснейшее отношение к горожанам, подрастающему поколению. Это просто ещё раз подчеркивает, то какие люди стоят во главе города и насколько им глубоко наплевать…”

”Это совершенно неприемлемо!”

На данный момент получить комментарии от ATKO Delfi не удалось.

Между тем, в Нарвской городской управе уже ведется расследование того, как такое могло произойти, что на линию не был выведен другой автобус, на замену сломавшемуся.

Вице-мэр Нарвы по вопросам городского хозяйства Алексей Евграфов сообщил Delfi, что, по договору с Нарвой, у ATKO должно быт всегда наготове два резервных автобуса, готовых заменить вышедшие из строя.

”То, что произошло, совершенно неприемлемо! Сейчас мы выясняем все обстоятельства, и, возможно, фирма будет наказана за произошедшее штрафом”, — сказал Евграфов.

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”Согласно полученным разъяснения ATKO, резервный автобус в тот момент был задействован, чтобы вывезти людей из нарвских садоводческих товариществ. Работавший на той линии автобус, съехал со скользкой дороги. Отмечу, что поддержание порядка на том участке трассы, где это произошло, не является обязанностью города — это не наша административная территория. Открытым остается вопрос, почему не был задействован для замены №8 второй резервный автобус. Также выясняем, почему людей, напрасно ждавших на остановках, не проинформировали”, — проинформировал вице-мэр, добавив, что после выяснения всех деталей, управа примет решение.

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