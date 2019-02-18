”Это просто стыдоба!” Дети напрасно дожидались поздно вечером автобуса в Нарве, а в фирме ATKO только разводят руками

Не выдержав всей этой ситуации мне пришлось вызвать Taxify, чтобы хоть как-то доставить ребят к максимально удобной для всех точки. Выяснилось, что и молодой человек и девочки направлялись в район „Темпо”, а мне нужно было к „Призме”. Решили, что доедем до Astri Keskus, и там уже будет всем более и менее удобно дойти до нужного места.

К этому моменту девочка, лет десяти, простояла на остановке уже 30 минут!

Символично, что в ходе разговора с молодым человеком, который вместе с нами не дождался автобуса, и выяснилось, что он представлял Нарву на международном уровне, рассказывая о перспективах Нарвы как культурной столицы Европы и рекламировал аудитории, сколько здесь можно найти плюсов и как тут все удобно устроено!

Также я позвонил на круглосуточный телефон Нарвской Городской Управы и задал те же вопросы, однако, ответ был один: ”Это частная компания и мы ничего не можем на данный момент поделать, я запишу ваше обращение и передам завтра в управу”.

Да, ребята, это конечно уже край! Не найти замену сломавшемуся автобусу, не проехаться на служебной машине, чтобы известить ожидающих о том, что автобуса не будет, развести руками и сказать, что ничего поделать не можем. Это просто стыдоба, это ужаснейшее отношение к горожанам, подрастающему поколению. Это просто ещё раз подчеркивает, то какие люди стоят во главе города и насколько им глубоко наплевать…”

”Это совершенно неприемлемо!”

На данный момент получить комментарии от ATKO Delfi не удалось.

Между тем, в Нарвской городской управе уже ведется расследование того, как такое могло произойти, что на линию не был выведен другой автобус, на замену сломавшемуся.

Вице-мэр Нарвы по вопросам городского хозяйства Алексей Евграфов сообщил Delfi, что, по договору с Нарвой, у ATKO должно быт всегда наготове два резервных автобуса, готовых заменить вышедшие из строя.

”То, что произошло, совершенно неприемлемо! Сейчас мы выясняем все обстоятельства, и, возможно, фирма будет наказана за произошедшее штрафом”, — сказал Евграфов.

”Согласно полученным разъяснения ATKO, резервный автобус в тот момент был задействован, чтобы вывезти людей из нарвских садоводческих товариществ. Работавший на той линии автобус, съехал со скользкой дороги. Отмечу, что поддержание порядка на том участке трассы, где это произошло, не является обязанностью города — это не наша административная территория. Открытым остается вопрос, почему не был задействован для замены №8 второй резервный автобус. Также выясняем, почему людей, напрасно ждавших на остановках, не проинформировали”, — проинформировал вице-мэр, добавив, что после выяснения всех деталей, управа примет решение.