Этим летом в Нарве будет работать инновационный трудовой отряд

3 июля в пляжном здании на начнет действовать Открытый молодежный центр, задачей которого станет организация досуга для детей и молодежи, приходящей отдохнуть на пляж и променад. Этот трудовой отряд назвали ”инновационным”, потому что наряду с работниками молодежного центра здесь будут работать волонтерами ребята 16-17 лет, имеющие опыт отрядной работы.

Трудовые отряды: инновационные…

Спортивные игры, гонки на радиоуправляемых машинках, всевозможные мастерские, танцы, мероприятия, рассчитанные на разный возраст, — вот что предложат юным нарвитянам в первые две недели июля, пишет "Виру Проспект".

Во второй половине этого же месяца другие ребята образуют еще один инновационный трудовой отряд, который попробует свои силы в сотрудничестве с нарвским туристическим инфоцентром. Старшеклассники, хорошо владеющие тремя языками — русским, эстонским и английским, постараются быть полезными гостям нашего города, оказывая консультационные услуги и, возможно, проводя небольшую экскурсионную программу.

Депутат горсобрания и замдиректора Нарвского молодежного центра Лариса Оленина рассказала журналистам на инфочасе в горуправе в понедельник, что новые виды трудовых лагерей в этом году образуются с подачи Эстонского центра молодежной работы, который предложил провести не только традиционный трудовой лагерь по благо- устройству и уборке, но нечто большее, чтобы активные ребята могли попробовать себя и в другой деятельности, проявить другие навыки и приобрести новый опыт.

… и традиционные

С другой стороны, хорошо зарекомендовавшие себя проекты никуда не исчезнут. Так, уже начали работу ребята из первой смены трудовых отрядов. По словам Ирины Глуховой, в этом году конкурс в них составил почти 4 человека на место, а 66 счастливчиков выбрал жребий.

Как обычно, в течение 10 дней школьники 13-16 лет по четыре часа в день будут заниматься уборкой и благоустройством нарвских детских садов и школ, затем их ждет обед и образовательно-развлекательная программа. Трудовой заработок, для многих — первый, составит 110 евро.

Карина Громоздова, бывшая участница трудового отряда, нынешняя студентка одного из ВУЗов Санкт-Петербурга и будущий биотехнолог, предпочла стать лидером трудового отряда в Нарве вместо того, чтобы работать в конном лагере под Москвой.

- Для меня оказалось проще найти подработку на лето в Эстонии, чем в России, да и зарплата тут немного больше. Зачеты я уже сдала, теперь по вечерам после работы готовлюсь к экзаменам, сразу после окончания смены уеду на сессию. Мне нравится, что ребята работают добросовестно, хотя и приходят немного сонные по утрам.

Нарвский молодежный центр на Вестервалли, 9 работает весь июнь и август, с понедельника по пятницу, с 11:00 до 15:00.

Мобильный открытый молодежный центр в июле будет 2 недели на Липовке с 11:00 до 14:00.