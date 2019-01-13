13.01.2019, 21:01

Эстонский стилист Женя Фокин был удивлен уровнем модного показа в Нарве и количеством публики

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Роман Викулов
Роман Викулов
EST 2

Сегодня в Нарве на сцене Vaba Lava прошел финал конкурса новых дизайнерских брендов — Creative Narva. В нем приняло участие 19 команд, а победителем была признана команда Kuul из Тарту. Ребята получили в качестве приза возможность отправиться в европейскую столицу моды, Милан, где их познакомят с модными домами и известными дизайнерами.


Два других призовых места были отданы жюри нарвским командам, которые
разрабатывают тему детской моды. Второй стала — Like Look, а третьей — Tata.

В течение трех месяцев команды участвовали в семинарах, на которых эстонские и британские специалисты модной индустрии знакомили участников с особенностями работы над собственной коллекцией, стилистикой, модными трендами и рекламой.

Путь от идеи до реализации сопровождали менторы: опытные и признанные модные дизайнеры истилисты из Эстонии и Великобритании.

Известный эстонский стилист Женя Фокин сказал Delfi, что был приятно удивлен неожиданно высоким интересом местной публики к модному показу (а места в зале всем желающим просто не хватило) и высоким уровнем участников проекта.

”Я даже не думал, что столько публики придет. И то, что мы сегодня здесьувидели, это, можно сказать, работы мирового класса. И мне кажется, что здесь большой потенциал в плане развития креативности молодежи. У тех, кто участвовал в проекте есть страсть к этому делу, или, как сказали бы англичане, есть стремление достичь желаемого”, — сказал Женя Фокин.

По мнению стилиста, нет ничего удивительного в том, что нарвитяне показали очень хороший уровень, участвуя в конкурсе Creative Narva, да и в том, что в Нарве так много людей хотят заниматься модой. Фокин считает, что современные технологии сделали мир глобальным и уже не так важно, где человек, творец находится физически.

”С Юлле Похьянхеймо (известный эстонский модельер, — прим. авт) я сегодня общался и сказала, что была бы не против переселиться в Нарву, ведь она не далеко от Таллинна, а креативность живет везде”, — сообщил Женя Фокин.

Стилист не сомневается, что Creative Narva станет традиционным мероприятием, а интерес нарвитян к моде, в том числе творческий интерес, к созданию и развитию брендов, будет только расти.

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