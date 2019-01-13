Эстонский стилист Женя Фокин был удивлен уровнем модного показа в Нарве и количеством публики

Известный эстонский стилист Женя Фокин сказал Delfi, что был приятно удивлен неожиданно высоким интересом местной публики к модному показу (а места в зале всем желающим просто не хватило) и высоким уровнем участников проекта.

”Я даже не думал, что столько публики придет. И то, что мы сегодня здесьувидели, это, можно сказать, работы мирового класса. И мне кажется, что здесь большой потенциал в плане развития креативности молодежи. У тех, кто участвовал в проекте есть страсть к этому делу, или, как сказали бы англичане, есть стремление достичь желаемого”, — сказал Женя Фокин.

По мнению стилиста, нет ничего удивительного в том, что нарвитяне показали очень хороший уровень, участвуя в конкурсе Creative Narva, да и в том, что в Нарве так много людей хотят заниматься модой. Фокин считает, что современные технологии сделали мир глобальным и уже не так важно, где человек, творец находится физически.

”С Юлле Похьянхеймо (известный эстонский модельер, — прим. авт) я сегодня общался и сказала, что была бы не против переселиться в Нарву, ведь она не далеко от Таллинна, а креативность живет везде”, — сообщил Женя Фокин.

Стилист не сомневается, что Creative Narva станет традиционным мероприятием, а интерес нарвитян к моде, в том числе творческий интерес, к созданию и развитию брендов, будет только расти.