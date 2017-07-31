Эстонская команда завоевала на Международной олимпиаде по физике три медали, одна — у нарвитянина

Команда эстонских школьников привезла из Индонезии, где прошла 48-я Международная олимпиада по физике, три медали. Закончивший 12 класс таллиннец Таавет Калда добился своими знаниями золотой медали, а выпускники 9 класса Карель Кивисалу (Таллинн) и Константин Дукач (Нарва) дзавоевали бронзовые медали.

Константин Дукач сказал Delfi, что медали на Международной олимпиаде по физике распределяются в соответствии с количеством набранных юными физиками баллов, а возрастные категории отсутствуют, то есть действует общее ограничение — ”до 19 лет”, и 9-классники состязаются с 12-классниками.

- Получается, через пару лет ваши шансы добиться высшей награды возрастут вместе с уровнем знания?

- Буду к этому стремиться, — пообещал Дукач.

Эстонская команда ездила в Индонезию благодаря государственной финансово поддержке.

Любитель физики и математики Константин Дукач в прошлом году был удостоен титула ”Научный талант” в рамках республиканского конкурса ”Талант будущего”. На международной олимпиаде по естественным наукам 2016 года, молодой нарвитянин также заслужил бронзу.

В олимпиаде в Индонезии приняло участие около 400 школьников из 88 стран. В ходе олимпиады участникам предлагают теоретические и экспериментальные задачи. Традиционно медали получает около половины участников. В 2017 году высшие награды, золотые медали, получило 64 лучших юных физика планеты. Пять золотых медалей завоевали ребята из России, а, например, белорусы — две серебряные и три бронзовые.