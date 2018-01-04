Эстония мультикультурная: немного об армянской общине

Согласно информации, размещенной на сайте Департамента статистики, в Эстонии проживают представители 192 национальностей. Некоторые этнические сообщества исчисляются тысячами и даже десятками тысяч, других в стране всего единицы.

О тех проблемах, что существуют у русских, пишут и говорят очень (если не сказать — слишком) много. Но что мы знаем о том, как живется в нашей стране татарам, грузинам, узбекам, молдаванам? Увы, практически ничего…

Эхо кавказских гор

В конце ноября, презентуя свою новую книгу — ”История Эстонии. Армянский след”, глава Палаты представителей национальных меньшинств Эстонии, доктор философских наук и почетный гражданин Таллинна Рафик Григорян говорил о том, насколько глубоко зависимы люди разных национальностей и культур, как представители этносов влияют на жизни и судьбы друг друга и на историю страны в целом.

Поддерживая автора, в прошлом журналист и вице-мэр столицы Лейви Шер подчеркнул, что ”эта книга — наглядное доказательство пользы мультикультурализма”.

С людьми, не понаслышке знающими, о чем говорят, разумеется, не поспоришь. Между тем совсем не так давно в интервью известному изданию Григорян заявил, что государство должно, наконец, повернуться лицом к национальным меньшинствам…

Эта фраза автоматически вызывает вопрос: а как живется эстонским армянам в ожидании этого самого ”поворота государственного лица”? И насколько сложно им сохранять свою национальную идентичность, проживая вдали от исторической родины?

Ответить на них мы попросили человека, который уже просто в силу своих должностных обязанностей знает о настроениях людей намного больше, чем остальные, — представителя Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви в странах Балтии иерея Хосрова Степаняна.

- В Эстонии, Отец Хосров, сегодня живет около 2000 армян, причем среди них много тех, кто тут и родился. Есть даже такие, кому ни разу не приходилось бывать на родине предков. При этом, по словам Рафика Григоряна, эстонские армяне делятся на тех, кто уверен, что нужно ассимилироваться в страну проживания, и тех, кто убежден в обратном. А как вы считаете?

- Я против ассимиляции, но за интеграцию. Когда только-только приехал в Прибалтику, сразу же встретил самых разных людей. Одни из них действительно родились тут, другие попали сюда из Армении, Баку, Тбилиси, Арцаха (Нагорного Карабаха), из России. Но их всех объединяла любовь к родине предков. И все понимали, насколько это важно — не терять свою идентичность. Где бы армянин ни находился, он уважает законы страны и интегрируется, но, слава Богу, знает свои корни.

- А это правда, что армяне очень религиозны, и даже в советские годы, когда это совсем не приветствовалось, обязательно посещали церковь?

- Да. Так было и так есть.

- Ваши прихожане — только люди одной с вами национальности?

- Нет конечно! Среди них есть и эстонцы, и русские, и украинцы, и белорусы. Не могу сказать, чтобы их было очень много, но они приходят на богослужения, крестят у нас своих детей, участвуют в праздниках. И мне приятно, что наша Церковь и наша культура интересны представителям других народов.

- Да, но ведь службы ведутся исключительно по-армянски, ведь так? А что делать, к примеру, мне, если, не зная языка, я всерьез заинтересуюсь вашей Церковью и вашей культурой?

- Проблемы быть не должно. При церкви действует воскресная школа, где можно изучить язык, историю Армении и Святой Церкви, а если хотите, то даже национальные танцы. Кстати, самому старшему ученику было 63 года…

Шаги в историю

Армянская община, где бы она ни существовала, всегда объединяется вокруг церкви. В Таллинне — на Тарту мнт. в храме Jaani Seegi, который на протяжении многих столетий относился к комплексу зданий богадельни св. Иоанна, а в 1993 году был безвозмездно передан в аренду Армянской Апостольской Церкви Эстонии.

К слову, эстонское ТВ сняло фильм ”Община Святого Григория Просветителя в Эстонии”, и Министерство образования включило его в перечень учебных материалов для преподавания в школах республики.

Почему небольшому национальному сообществу уделяется так много внимания? Ответ прост: для своей новой родины эти люди сделали совсем не мало…

Первые упоминания об армянах на территории Эстонии относятся к XIV веку. Как значится в архивных документах, одним из самых деятельных членов Братства Черноголовых являлся молодой, образованный и очень состоятельный армянский купец.

Как сложилась жизнь его потомков — неизвестно, и следующим знаменитым в Эстонии армянином стал учившийся в Дерптском университете классик армянской литературы Хачатур Абовян, который вместе с профессором Йоханом Якобом Фридрихом Парротом поднялся в 1829 года на гору Арарат.

К середине ХIХ века в Дерпте получали образование уже 25 армян. Веком позже, аспирантуру на кафедре Юрия Лотмана заканчивал поэт, ученый, депутат армянского парламента Рафаэль Папаян.

С 1918 года в Пярну жил прославленный генерал Степан Калантаров; сыном армянина и эстонки являлся знаменитый флотоводец Иван Исаков; с Таллинном тесно связано имя армянина по матери Сергея Довлатова и живущей с 1991 года в Эстонии писательницы Гоар Маркосян-Каспер.

Первая появившаяся в эстонской столице художественная галерея была открыта в начале 1990-х художником Арагацем Калачяном…

Список можно продолжать, однако и без того ясно: Отец Хосров был совершенно прав, говоря:

- Армянская община, хотя и малочисленная, но достойная. Среди нас есть художники, писатели, инженеры, строители. Правда, сейчас молодые начали разъезжаться, одни отправились во Францию и Англию, другие в Канаду или Америку, а кое-кто — даже в Боливию. Однако в целом армяне в Эстонии не выживают, а живут и преуспевают.

- Вы, если не ошибаюсь, единственный армянский священнослужитель в странах Балтии?

- Да. Служу два воскресенья в месяц в Латвии, еще по одной службе провожу в Литве и в Эстонии. И между прочим, именно благодаря церкви все три общины общаются между собой, вместе участвуют в разных мероприятиях.

- Каких, например?

- Каждый год, в последнюю субботу мая, представители армянских общин всех трех стран Балтии — и армяне, и люди других национальностей — собираются в Литве. Мы совершаем паломничество к хачкару на Горе крестов. Вместе молимся, а потом празднуем нашу встречу.

- Хачкар — это каменная стела с изображением креста? Я читала, что в Армении их тысячи, это национальная традиция.

- Да. И их уникальность в том, что они не повторяются.

- Кстати, Ваше Преподобие, как у вас складываются отношения с коллегами лютеранами, католиками и православными?

- Я общаюсь со многими из них. Они приглашают меня на различные конференции, мы вместе обсуждаем целый ряд вопросов.

- Слушаю вас, Отец Хосров, и думаю: вот вы сказали, что человеку, принимая какое-то серьезное решение, лучше всего посоветоваться со своим духовником. Но поскольку Армянскую Церковь представляете вы один, значит, являетесь духовником нескольких тысяч прихожан. Так сколько же часов в ваших сутках — 25 или больше?

- Во всяком случае, мой телефон никогда не выключается — ни днем, ни ночью. Если люди звонят, значит, нужна помощь. И я готов быть им полезен…

* Сегодня армянская община — одна из самых сильных, активных и авторитетных среди национальных меньшинств Эстонии. В основном, армяне проживают в Таллинне и Тарту, в других городах — Силламяэ, Нарве, Пярну, Йыхви и Кохтла-Ярве — их значительно меньше.

Большая часть семей — чисто армянские, но есть и смешанные, причем молодежь, в отличие от старшего поколения, хорошо владеет государственным языком и полностью вовлечена в жизнь страны. Впрочем, старшее поколение, которому пришлось менять свой уклад, а зачастую и профессию, теперь, в целом, тоже стабилизировалось. Практически все они имеют эстонское гражданство и прочно интегрированы в общество.

* Одна из ереванских улиц называется Эстонакан (Эстонская), а в городе Абовяне большой популярностью пользуется закусочная ”Тарту”. Есть в Армении и эстонская община, хотя и совсем небольшая, но, тем не менее, заметная.

В 2012 году эстонская писательница и критик Маре Саболотни побывала в Армении и, вернувшись, написала эссе о поездке и встречах, о различиях и неожиданном сходстве между армянами и эстонцами. Причем, как ни странно, общих черт, по утверждению Саболотни, настолько много, что финал эссе выглядит совершенно естественным: ”Армения показалась мне роднее любой западноевропейской страны”.

* В декабре 2011 года в эстонской столице состоялась премьера документальной ленты Рихо Вястрика ”Путешествие на Арарат”. В картине рассказывается о восхождении группы эстонцев на библейскую гору в октябре 2009 года, спустя ровно 180 лет после того, как ее покорили Фридрих Паррот и Хачатур Абовян. При этом каждый кадр фильма свидетельствует о том, что это юбилейное восхождение на Арарат хорошо оснащенным путешественникам далось нелегко и они не раз удивлялись: ”Каково же было Парроту, Абовяну и их товарищам?”

О том, что чувствовали первопроходцы, рассказал в своей книге ”Путешествие к Арарату” сам Паррот: ”Мы прошли без пауз еще несколько холмов, и тут повеяло дыханием вершины: я прошел через очередной горб склона, и — перед моим пьяным от радости взором, без сомнения, лежал ледяной шатер вершины Арарата. И вот мы стоим на вершине Арарата — 15 часов 15 минут, 27 сентября 1829 года!”

* В тартуском парке на берегу реки Эмайыги установлен памятник, о котором в большинстве справочников и путеводителей нет ни единого слова. А между тем монумент дружбы эстонского и армянского народов очень своеобычен. Он выполнен в соответствии с армянской традицией увековечивания важных исторических событий установкой памятников с водным источником. Со стародавних времен армяне считали, что уставшие, испытывающие жажду путники, остановившись и напившись чистой воды, помолятся за тех, кому посвящен мемориал.