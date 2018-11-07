ЭСКИЗЫ: Здание магазина Lidl, которое построят в Нарве на месте Põhja kaubandus keskus, не будет отличаться архитектурными изысками

Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев сказал Delfi, что пока идет работа на проектами обоих магазинов, компания подала ходатайства на разрешение на строительство того и другого, и в целом можно сказать, что их реализация находится на одной стадии.

Фирма Lidl Eesti OÜ приобрела участок в 7474 квадратных метра в по Таллиннскому шоссе, 7,в феврале 2017 года.

Lidl Eesti OÜ

Примечательно, что, если в случае будущего магазина Lidl на Таллиннском шоссе, город настоял на проведении архитектурного конкурса, то на Кангеласте здание будут стандартным, без каких-то изысков.

Lidl Eesti OÜ

”Мы не посчитали необходимым архитектурный конкурс в этом случае, так как это спальный район, архитектура которого особенной ценности не представляет. В случае магазина на Таллиннском шоссе интересное архитектурное решение важно, так как это центр города, начало улицы”, — говорит Сергеев.

Общая площадь участка на Кангеласте, 37а — 12600 квадратных метров. Кроме магазина там планируется парковка на 134 парковочных места.

Согласно первоначальным планам, магазин популярной немецкой сети должен появиться там к 2022 году.

Неподалеку от будущего магазина Lidl на Кангеласте находятся Prisma и Grossi.