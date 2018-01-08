Эскизы: смотрите, как будет выглядеть нарвская ратушная площадь после реконструкции

Изначально планировалось, что строительные работы в рамках реализации большого проекта — реконструкции исторической нарвской ратуши, куда должно переехать горсобрание, и строительства ратушной площади — начнутся еще в 2017 году, но теперь ясно, что произойдет это не раньше 2019 года.

Нарва не рискует потерять выделенное на ратушу и площадь перед ней европейское финансирование, так как проект, согласно требованиям фонда, должен быть реализован не позднее 2023 года, но на то, что все планы будут реализованы гораздо раньше, рассчитывать, похоже, не приходится.

Подготовка архитектурного проекта реконструкции ратуши и площади , осуществляемая ида-вирумааским архитектурным бюро Zaroaster OÜ пока продолжается. В конце прошлого года архитектурное бюро KOKO Arhitektid представило окончательную версию эскизного решения площади.

Еще осенью прошлого года проектирование планировали завершить к концу 2017-го, но пока оно продолжается.

Осенью 2018 года Нарвская горуправа рассчитывает подать основное ходатайство в EAS на финансирование проекта (в сентябре 2017-го были надежды сделать это к лету 2018-го). Комиссия будет оценивать соответствие финальной версии проекта предварительной заявке, а также изучать ее на предмет возможных ошибок, но принципиальное решение о выделении Нарве денег именно на ратушу и площадь уже принято.

Проект реконструкции ратуши и строительства ратушной площади получил поддержку в рамках программы ”Развитие городских регионов Ида-Вирумаа” — пособие составило 4 миллиона 900 тысяч евро, а общая стоимость — 5.8 млн евро.

Строительным работам на площади будут предшествовать археологические раскопки в историческом месте, которые теоретически могут затормозить реализацию проекта, если будут сделаны неожиданные находки.

Историческую булыжную мостовую, скрываемую пока асфальтом, планируется частично восстановить при создании нового образа площади. В остальной части она будет покрыта гранитными плитами.

К задержке реализации проекта привело в том числе то, что авторы подготовленного еще в середине 2000-х проекта ратушной площади сочли его несовременным, из-за чего был объявлен новый конкурса идей, осуществленный в начале прошлого года. Под занавес 2017-го победитель конкурса — KOKO Arhitektid — окончательно оформил свои предложения.

Напомним, что в рамках реконструкции Нарвской ратуши, куда должно переехать Нарвское городское собрание, будет основательно обновлен интерьер исторического здания, в котором появится лифт, фасады покрасят в красный, близкий к терракотовому, цвет, построят новую площадь перед ратушей и облагородят окружающую ее территорию.

На площади в частности планируется устанавливать главную городскую елку, а соответственно она должна стать центральным местом празднования Рождества и Нового года.