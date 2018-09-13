13.09.2018, 12:53

ЭСКИЗЫ: Смотрите, как будет выглядеть госгимназия в Кохтла-Ярве. Договор о строительстве подписан

 (3)
rus.delfi.ee
EST 38
Galerii: 6 pilti
Kohtla-Järve riigigümnaasium Foto: Nordecon

Nordecon AS и Riigi Kinnisvara AS подписали договор о строительстве здания будущей государственной гимназии в Кохтла-Ярве. Новое здание школы запланировано как здание с нулевой энергией. Здание гимназии площадью 2 800 м2 строится на месте бывшей Пярнаской основной школы Кохтла-Ярве по адресу улица Пярна, 47. Строительство будет завершено летом следующего года, и школа начнет работать с 1 сентября 2019 года. Стоимость реализации проекта составляет 4,347 млн. евро, к цене добавляется налог с оборота.

Riigi Kinnisvara и Министерство образования и науки заключили соглашение, согласно которому строительством здания гимназии управляет Riigi Kinnisvara, включая проведение всех необходимых конкурсов по госпоставкам. Цель — построить в срок с оптимальными расходами лучшее школьное здания для учебной работы, которое будет соответствовать установленным требованиям, настраивать учеников на учебу и служить долгие годы. При строительстве здания школы особое внимание уделяется функциональности современной учебной среды и экономии энергии, установив целью — построить школу с нулевой энергией.

Председатель правления Riigi Kinnisvara Кати Кузьмин отметила: ”Строительство государственных гимназий — это вызов для Riigi Kinnisvara, который мы с радостью принимаем. Будущая гимназия города Кохтла-Ярве аналогично другим государственным гимназиям по своему архитектурному решению, строительству и эксплуатации должна быть хорошо продумана и учитывать всех пользователей здания. Мы желаем создать школу, которая будет ценной для окружающей среды и местной общины”.

”Логично, что когда строит государство, то новые здания помимо комфорта и функциональности должны быть также энергосберегающими и служить примером для других — новое здание Кохтла-Ярвеской государственной гимназии будет зданием с нулевой энергией. Это означает, что для всех пользователей здания здесь будет очень хороший внутренний климат, а для администратора также будут меньшие счета за энергию”, — сказал председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер.

Здание школы спроектировано двухэтажным, и дополнительно для технических помещений предусмотрен один этаж под землей. Преобладающая часть фасада здания покрыта регулярным ритмом окон. Фасад сочетается с внешним видом окружающих квартирных домом и облицован красноватым/оранжевым фасадным кирпичом. Так называемый ”пятый” фасад здания, или кровлю, планируется построить в виде газона, на котором будет расти очиток, поскольку он практически не требует ухода. Также на крыше здания предусмотрена установка солнечных панелей.

Riigi Kinnisvara в сотрудничестве с Министерством образования и науки, городской управой Кохтла-Ярве и Союзом архитекторов Эстонии организовало архитектурный конкурс на будущее здание Кохтла-Ярвеской государственной гимназии. Из четырнадцати эскизов, поступивших на конкурс, достойным первого места было признано концептуальное решение архитектурного бюро BOA с пометкой ”VINKEL” (прямой угол). Авторами концептуального решения являются Маргус Соонетс, Юрген Леппер, Анто Сави и Майу Хиртентреу.

Кохтла-Ярвеская государственная гимназия строится в Ида-Вируском уезде, городе Кохтла-Ярве по адресу ул. Пярна, 47. На планируемой территории сейчас располагается уже долгое время пустующее старое здание Пярнаской основной школы и подлежащее сносу вспомогательное здание из силикатного кирпича. Новое планируемое здание школы имеет закрытую нетто-площадь 2 793,9 м2. Проектировщик здания — BOA OÜ. Заказчик проекта — Министерство образования и науки, представителем которого является Riigi Kinnisvara AS. Здание будет передано заказчику к началу следующего учебного года.

Работы по строительству будущей государственной гимназии в Кохтла-Ярве финансируются из средств Европейского фонда регионального развития и государственного бюджета.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Подозреваемые в отравлении Скрипалей в эфире пропагандистского канала RT рассказали о вояже в Солсбери

13.09.2018
Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые, как утверждают власти Великобритании, причастны к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, заявили, что действительно посетили этот город в марте текущего года. Их интервью с главредом RT Маргаритой Симоньян опубликовано на сайте канала.
Подробнее

Очередная жертва "проклятой" улицы в центре Таллинна: открывшийся недавно ресторан уже обанкротился

13.09.2018
В центре Таллинна на участке Пярнуского шоссе между кинотеатром Kosmos и площадью Вабадузе творится настоящая мистика — многие предприниматели пытались открыть там рестораны, кафе и бутики, но они почти поголовно в быстрые сроки закрываются, пишет Inforegister.
Подробнее


ОНЛАЙН-БЛОГ: "Конечная цель — эстонская школа с большой буквы". В Рийгикогу обсудили "вопрос государственной важности"

13.09.2018
Сегодня на повестке дня Ригикогу значился лишь один вопрос, который был заявлен как ”вопрос государственной важности”, — "Перевод русских детсадов и школ на эстонский язык обучения". Delfi вел как прямую видеотрансляцию, так и онлайн-блог!
Подробнее

Нарвский вокзал в этом году все-таки не откроется — навес начнут строить только весной

13.09.2018
Реконструкция здания Нарвского железнодорожного вокзала идет, благоустройство территории перед ним завершено, а вот возведение навеса для междугородних автобусов откладывается до следующего года.
Подробнее

Генсек Isamaa: за счет налогоплательщиков выросло новое поколение русскоязычных, которое недостаточно владеет эстонским

13.09.2018
В Эстонии за счет средств налогоплательщиков выросло новое поколение русскоязычных жителей, которое не владеет в достаточной степени эстонским языком, заявил генеральный секретарь парламентской партии "Отечество" (Isamaa) Прийт Сибул.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €

ЭСКИЗЫ: Смотрите, как будет выглядеть госгимназия в Кохтла-Ярве. Договор о строительстве подписан

13.09.2018
Nordecon AS и Riigi Kinnisvara AS подписали договор о строительстве здания будущей государственной гимназии в Кохтла-Ярве. Новое здание школы запланировано как здание с нулевой энергией. Здание гимназии площадью 2 800 м2 строится на месте бывшей Пярнаской основной школы Кохтла-Ярве по адресу улица Пярна, 47. Строительство будет завершено летом следующего года, и школа начнет работать с 1 сентября 2019 года. Стоимость реализации проекта составляет 4,347 млн. евро, к цене добавляется налог с оборота.
Подробнее

КРИМИНАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ| Мужчина занял у Таранкова 25 000 евро и спустил их. После смерти авторитета за должником пришли

13.09.2018
Издание Eesti Ekspress опубликовало историю мужчины, который занял у криминального авторитета Николая Таранкова 25 000 евро, спустил их, а позже в счет уплаты долга был вынужден работать на людей последнего.
Подробнее

Яна Тоом: если закроем русские школы, не понадобится и кремлевской пропаганды

13.09.2018
Когда в начале политического сезона реформисты стали мусолить вопрос о русских школах, я сперва просто пожала плечами. На правом фланге эстонской политики толчея, как на Северном вокзале Парижа, а у нас скоро выборы. Однако сказанные кем-то глупости начали множиться: уже обозначились прогрессивные деятели, которые беспокоятся о несчастных детях в русских школах, а также сторонники сегрегации, которые тревожатся о несчастных детях в эстонских школах. Кроме того, некоторые мои коллеги великодушно предложили местным русским самим дозреть до идеи ликвидации русского образования.
Подробнее


Не превращать русские школы в эстонские, а создать единую школу, где все учатся вместе и наравне

13.09.2018
Директор Нарвского колледжа ТУ, одна из лидеров общественно-политического движения "Эстония 200" Кристина Каллас считает, что предлагаемый правящей партией Isamaa перевод русских детских садов и начальной школы на эстонский язык обучения на данный момент невозможен и, более того, приведет к обратному результату. По ее мнению, сократить разрыв между двумя частями общества способно лишь совместная учеба русских и эстонских детей в стенах общей школы.
Подробнее