ЭСКИЗЫ: Смотрите, как будет выглядеть госгимназия в Кохтла-Ярве. Договор о строительстве подписан

”Логично, что когда строит государство, то новые здания помимо комфорта и функциональности должны быть также энергосберегающими и служить примером для других — новое здание Кохтла-Ярвеской государственной гимназии будет зданием с нулевой энергией. Это означает, что для всех пользователей здания здесь будет очень хороший внутренний климат, а для администратора также будут меньшие счета за энергию”, — сказал председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер.

Здание школы спроектировано двухэтажным, и дополнительно для технических помещений предусмотрен один этаж под землей. Преобладающая часть фасада здания покрыта регулярным ритмом окон. Фасад сочетается с внешним видом окружающих квартирных домом и облицован красноватым/оранжевым фасадным кирпичом. Так называемый ”пятый” фасад здания, или кровлю, планируется построить в виде газона, на котором будет расти очиток, поскольку он практически не требует ухода. Также на крыше здания предусмотрена установка солнечных панелей.

Riigi Kinnisvara в сотрудничестве с Министерством образования и науки, городской управой Кохтла-Ярве и Союзом архитекторов Эстонии организовало архитектурный конкурс на будущее здание Кохтла-Ярвеской государственной гимназии. Из четырнадцати эскизов, поступивших на конкурс, достойным первого места было признано концептуальное решение архитектурного бюро BOA OÜ с пометкой ”VINKEL” (прямой угол). Авторами концептуального решения являются Маргус Соонетс, Юрген Леппер, Анто Сави и Майу Хиртентреу.

Кохтла-Ярвеская государственная гимназия строится в Ида-Вируском уезде, городе Кохтла-Ярве по адресу ул. Пярна, 47. На планируемой территории сейчас располагается уже долгое время пустующее старое здание Пярнаской основной школы и подлежащее сносу вспомогательное здание из силикатного кирпича. Новое планируемое здание школы имеет закрытую нетто-площадь 2 793,9 м2. Проектировщик здания — BOA OÜ. Заказчик проекта — Министерство образования и науки, представителем которого является Riigi Kinnisvara AS. Здание будет передано заказчику к началу следующего учебного года.

Работы по строительству будущей государственной гимназии в Кохтла-Ярве финансируются из средств Европейского фонда регионального развития и государственного бюджета.