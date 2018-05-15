15.05.2018, 19:21

Еще один случай: жительница Кохтла-Ярве жаловалась полиции на угрозы и побои со стороны мужа, но это не помогло — тот ударил ее друга ножом

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"Угрожал убийством ее и их детей". Комментарий полиции
Роман Викулов
Роман Викулов
EST 26
Stockpildid
StockpildidFoto: Martin Dremljuga

После двух потрясших всю Эстонию апрельских убийств в Ида-Вирумаа — 15-летней девушки из Кохтла-Ярве, которую зарезал ее бывший бой-френд, и 42-летней женщины, зарезанной мужем на рабочем месте, в минувшее воскресенье в Кохла-Ярве произошло еще одно тяжкое преступление, связанное с отношениями между супругами. Как и в нарвском случае, женщина предупреждала полицию заранее о том, что муж представляет опасность, но не только для нее, но и для ее детей, а полиция предупредить воскресное преступление не смогла.

В криминальной сводке, распространенной в этот понедельник Идаской префектурой полиции, среди прочего упоминалось преступление, произошедшее в минувшее воскресенье в кохтла-ярвеском районе Ахтме.

”13 мая поступило сообщение о том, что в Ахтме, части города Кохтла-Ярве, произошла ссора в результате которой 37-летний мужчина нанес острым предметом ранение 30-летнему мужчине. Оба мужчины были доставлены в больницу для оказания первой медицинской помощи”.

Происшествие могло бы быть воспринято как относительно заурядное, но накануне Delfi получил анонимное и очень тревожное сообщение, которое указывало на то, что ссора не была случайной, а у полиции, быть может, был шанс предупредить это преступление.

”Угрожал убийством ее и их детей”

”В свете последних событий с убийством двух женщин в Ида-Вирумаа, совершенных в одном случае ревнивым и агрессивным мужем, а в другом — ревнивым и агрессивным бывшим бой-френдом, считаю необходимым привлечь внимание к событиям,
происходящим с моей подругой, — написала неизвестная. — Ее муж неоднократно наносил ей побои и угрожал убийством ее и их детей. Около двух месяцев назад она написала заявление в полицию, обратилась в больницу с сотрясением мозга и гематомами после очередного избиения”.

Читательница сообщила нам, что ее запугиваемая и избиваемая мужем подруга просила полицию установить запрет на приближение ее супруга к ней

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”Полиция до сих пор ничего не предприняла, — возмущается женщина. Ничего! Он успел за это время раскурочить ей машину, а сегодня в очередной раз проколол колеса на автомобиле жены, угрожал ей и после этого подловил ее друга и порезал его ножом! Вот так прекрасно, оперативно и результативно работает наша полиция, которая после убийства женщины в Нарве признавала, что могла предотвратить эту трагедию! Моя подруга боится выходить одна на улицу, боится за себя и своих детей, которых он также угрожал убить, а заявление на него тем временем покрывается пылью на столе в полиции! Сейчас ее друг находиться в Ида-Вируской Центральной Больнице с ножевым ранением, а у нее нервный срыв и панический страх — как результат качественной работы полиции!”

Отпустили под подписку о невыезде

Вируская окружная прокуратура сообщила Delfi, что 37-летний мужчина был оперативно задержан в качестве подозреваемого.

Ему было предъявлено подозрение в нанесении тяжкого телесного повреждения 30-летнему мужчине, а также подозрение в применении физического насилия и угроз в отношении его жены, проинформировала нас пресс-представитель Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

Мужчина был задержан в качестве подозреваемого на 48 часов, а после того, как полиция провела все необходимые следственные действия в его отношении, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Комментарий полиции

В Идаской префектуре полиции нам также сообщили, что по случаю в Ахтме начали криминальное производство в соответствии с параграфом Пенитенциарного кодекса, рассматривающего нанесения тяжелого вреда здоровью. Известно, что причиной ссоры были проблемы в личных отношениях.

37-летний мужчина также является подозреваемым в уголовном деле, касающемся физического насилия.

”31-летняя женщина заявляла о том, что ее муж применял в отношении ее насилие, и 23 марта было начато по этому поводу уголовное производство, — сообщила пресс-представитель Идаской префектуры полиции Леана Лойде. — В данный момент расследование продолжается, и поэтому пока нельзя разглашать детали”.

Ситуацию прокомментировала руководитель службы предупреждения и делопроизводства Йыхвиского полицейского участка Эне Муттика.

”Решение кулаками любого конфликта, как между близкими людьми, так и случайными знакомыми, неприемлемо, — подчеркивает госпожа Муттика. — Случаи насилия в близких отношениях являются для полиции приоритетными годами. Идет постоянная работа ради ”излечения” насилия. Все чаще люди обращаются вместо полиции в СМИ, надеясь решить таким образом проблемы. В случае любого подозрения на нарушение закона, прежде всего, нужно контактировать с полицией. Совершенные в апреле два преступления привели к тому, что люди стали внимательнее к своим близким и знакомым, что само по себе положительно. Однако, одного внимания недостаточно. Если кто-то видит, что его знакомый может подвергаться насилию, психологическому или физическому, нужно об этом сообщать полиции. Пострадавшие сами должны обращаться в полицию, затем сотрудничая с нею”.

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