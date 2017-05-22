Еще не созданный нарвский избирательный союз с участием зеленых и ОЛПЭ планирует влиться в ”Нашу Нарву”

Встреча начинающего нарвского независимого политика, Станислава Пупкевича, оппозиционного центристской власти, с руководителями Партии зеленых, прошедшая в эти выходные в Нарвском колледже Тартуского университета, была открытой для публики. Но кроме пары-тройки интересующихся нарвитян она никого не привлекла.

30-летний Станислав Пупкевич, работающий пограничником, кинологом кордона Васк-Нарва, сказал Delfi, задача провести массовое мероприятие не ставилась, а предметом встречи были переговоры об участии Партии зеленых, кого-то их нарвских членов, которых всего около десяти, в новом внепартийном избирательном союзе, в качестве кандидатов на осенних выборах в Нарвское горсобрание.

На переговоры с нарвским беспартийным общественником приехали в частности оба запредседателя Партии зеленых Александр Лаане и Андрей Гудим.

На вопрос, не были ли вы разочарованы тем, что на встрече практически не было представителей общественности, публики, которой можно было бы представить партийные идеи, Андрей Гудим сказал, что все прошло в заранее оговоренном формате, то есть отсутствие аудитории не было неприятным сюрпризом.

”Нам сразу сказали, что Станислав является представителем людей, заинтересованных в создании команды и он не хотел бы пока собирать всех к ней уже присоединившихся. В ходе беседы, которая прошла очень продуктивно, он еще раз подчеркнул это. Следующая наша встреча назначена на начало июня”, — сказал Гудим.

30-летний нарвитянин Станислав Пупкевич, известен во многом благодаря своей активности в социальной сети Facebook, где он высказывается по тем или иным вопросам общественно политической жизни Эстонии и Нарвы, а также по участию в некоторых телевизионных ток-шоу. Репортеру Delfi господин Пупкевич сказал, что на данный момент потенциальными участниками избирательного союза являются примерно десять нарвитян, а к моменту регистрации избирательного союза планируется мобилизовать по меньшей мере 25 человек, будущих кандидатов. В ближайшее время Станислав Пупкевич планирует провести переговоры с Объединенной левой партией Эстонии, у которой в Нарве также около десяти членов. Он надеется на то, что кто-то из них присоединится к избирательному блоку. ”Зеленые” к такому тактическому союзу относятся спокойно, хотя не разделяют все идеи Объединенной левой партии. Привлекая не представленные в парламенте Эстонии партии к сотрудничеству, Станислав Пупкевич не рассчитывает на то, что они возьмут расходы по выборам на себя. Те же зеленые указывают на невозможность этого.

Как сказал Delfi член правления Партии зеленых Тимур Сагитов, о партийном финансировании предвыборной кампании создающегося в Нарве избирательного союза с участием ”зеленых” речь не идет. ”У партии просто нет денег на это, — пояснил Сагитов. — Государство не финансирует не представленные в парламенте партии, что ставит нас в неравное положение и сильно ограничивает наши возможности”.

Станислав Пупкевич подчеркивает, что ему и его единомышленникам важно на этом этапе заручиться поддержкой тех партий, многие взгляды которых им кажутся близкими. А то, что кампанию придется вести в стесненных финансовых обстоятельствах, сообщает Пупкевич, с самого начала воспринималось как данность.

”Я, конечно, не буду сейчас раскрывать все секреты, но скажу, что главный упор мы будем делать на личное общение с избирателями. Все-таки оно наиболее эффективно. Будем проводить различные акции, но главное — будем разговаривать с людьми”, — информирует Станислав Пупкевич.

Прошедшая встреча с руководителями Партии зеленых в большой своей части была посвящена обсуждению разных вопросов нарвской жизни. Стороны в частности обсудили ситуацию с Нарвским музеем, языковые требования, предъявляемые таксистам, отсутствие в Нарве нормального приюта для животных, особенно много говорили о необходимости большего вовлечения горожан в решение важных вопросов.

При том, что Станислав Пупкевич очень критически относится к политике местных центристов, правящих в Нарве уже почти два десятка лет, он не присоединился и к главному оппозиционному внепартийному блоку — ”Нашей Нарве”, созданному местным лидером соцдемов Антсом Кутти.

Немногочисленные нарвские зеленые также не поспешили в нем оказаться.

”Нам не очень нравится коалиция с соцдемами, потому что они сами нигде не проводят политику прозрачности в жизнь, особенно на уровне Риигикогу. И в любом случае, эта ситуация является для нас и нарвских активистов серьезным вызовом и мы бы хотели попробовать свои силы самостоятельно. Но мы не исключаем, что кто-то из настроенных на конструктивное сотрудничество соцдемов присоединится к нам”, — сказал Андрей Гудим.

Между тем, Станислав Пупкевич предполагает, что еще до официальной регистрации создаваемого им избирательного союза, кандидаты из данного списка вольются в ”Нашу Нарву”.

”Конечно, мы понимаем, что только консолидация всех оппозиционных сил может позволить выступить на выборах с хорошим результат. Все-таки пока нам очень важно выработать совместно с близкими нам партиями ту программу, которую мы будем отстаивать на переговорах с ”Нашей Нарвой”, — объясняет Пупкевич. — Я почти уверен, что переговоры об объединении будут успешными, но к моменту из проведения мы должны сформировать свою команду и список важных для нас вопросов”.