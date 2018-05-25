Еще не открытая новая нарвская баскетбольная площадка подверглась вандализму со стороны любителей спорта

Хотя официального открытия новой баскетбольной площадки рядом с нарвским бассейном "Энергия" и центром культуры Geneva еще не произошло, а дверь в нее закрыта на замок, новой площадку уже назвать сложно: ограждение уже сломано и используется она интенсивно уже пару месяцев.
Минувшей осенью в Нарве рядом со спортивной школой ”Энергия” и центром культуры Geneva начали обновлять старую баскетбольную площадку, по сути, строя новую: от старой оставались только кольца, весь в рытвинах асфальт, а ограждения уже давно никакого не было. К апрелю уже было почти все готово — не хватало только специального безопасного покрытия. Площадку вот-вот откроют, но ее ограждение уже основательно повреждено, одну секцию просто кто-то выпилил — видимо, очень хотел поиграть, а через забор было лень лезть.
Несмотря на то, что дверь в ограждении закрыта на замок, на новой площадке дети, подростки, а порой и взрослые играют в баскетбол, а также футбол (там установлена и пара маленьких ворот) с того времени, когда снег еще не успел растаять.