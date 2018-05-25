Еще не открытая новая нарвская баскетбольная площадка подверглась вандализму со стороны любителей спорта

Как сообщал ранее Delfi, изначально предполагалось, что доступ на новую площадку постоянно будет ограничен, а для того, чтобы попасть туда, нужно было бы брать ключ на вахте центра культуры Geneva. От этого варианта власти Нарвы отказались, очевидно, увидев на практике, что закрытая дверь многих не останавливает.

Площадка будет открыта ежедневно, с 9 утра до 10 вечера, но на ночб дверь будут все-таки закрывать, информирует заместитель руководители Отдела культуры Нарвской городской управы Дмитрий Вергун.

В том, что ограждение подверглось вандализму, со стороны, по всей вероятности, любителей спорта, Дмитрий Вергун большой беды не видит: его отремонтируют перед сдачей объекта и передачей спортивной школе ”Энергия”, что должно произойти в ближайшее время. Чиновник верит в то, что в дальнейшем люди будут пользоваться площадкой цивилизованно, соблюдая график ее работы, о котором будет сообщать информационная табличка.

”Нет необходимости держать ключ на вахте, а нормальные люди будут соблюдать правила”, — уверен Вергун.

Отметим, что по соседству находится жилая девятиэтажка, и можно быть уверенным в том, что не все ее жители мечтают о том, чтобы стук баскетбольных мячей доносился в их окна круглосуточно. О нарушениях режима пользования площадкой в полицию будут, по всей вероятности, чаще всего сообщать именно — все-таки закон обязывает не шуметь после 23.00, и на полицию в управе надеются.

Также в этом году произойдет строительство баскетбольной площадки рядом с Пяхклимяэской гимназией, опять же на месте старой, от которой, по большому счету, осталось одно название.