Энтузиасты настроены на новый цикл развития Нарвы, товарищества — на ремонты

Представители примерно 50 квартирных товариществ пришли на инфодень, организованный работниками Нарвской городской управы. Людей интересовали возможности получения городских субсидий на реновацию домов и дорог, а вот строительством детских и спортивных площадок заинтересовались немногие.

Французские балконы

Инфодень был организован, что называется, по требованию: по словам специалиста Департамента городского хозяйства и модератора встречи Ирины Смирновой, в департамент поступило много звонков с различными вопросами, и в итоге было решено собрать людей и напомнить им основные возможности получения помощи для КТ от города, пишет "Виру Проспект".

Первым перед собравшимися выступил городской архитектор Иван Сергеев, который говорил не о конкретных требованиях Строительного кодекса, а об общей концепции обновления домов и грамотном использовании зеленых зон между домами.

- Лично я вижу свою задачу как главного архитектора в том, чтобы вдохновлять людей и концентрироваться на возможностях, а решать вопросы конкретных домов можно со специалистами, исходя из существующих условий, сильно различающихся от здания к зданию, — сказал он.

По его мнению, Нарва в свое время так и не была достроена, поэтому сейчас наблюдается нехватка детских площадок и зон отдыха внутри кварталов, поэтому, полагает он, жители наверняка заинтересованы в продолжении благоустройства города. В частности, речь шла о том, как можно оформлять территории вокруг домов игровыми или гриль-зонами и использовать простые решения для создания уютной атмосферы… Что ”хрущевка” совсем не обязательно должна быть кирпичной и белого цвета, а также о том, что французские балконы смотрелись бы вполне уместно и в нашем городе. В качестве примера были упомянуты дома по адресу Йоала, 3 (эстетичный отремонтированный фасад) и Раху, 38 (оформление территории перед домом).

”Городские огороды”

Продолжая начатый разговор, Владимир Наумов из объединения Uus Sild призывал жителей города и КТ принять участие в проектах People`s Park (Народные парки), направленных на развитие зеленых зон.

В частности, он рассказал о планах делиться новыми технологиями и развивать опыт Дании в создании так называемых ”городских огородов”, когда вокруг домов появляются высокие ярусные грядки, которые позволяют заниматься выращиванием цветов и зелени даже тем людям, которые по состоянию своего здоровья не могут наклоняться к обычным. Еще одним видом деятельности организации Uus Sild станут бесплатные мастер-классы по компостированию пищевых отходов для садовых товариществ. Так, например, первый из них пройдет в СТ ”Балтика”. Ну и конечно, главным проектом на ближайшее время станет создание в Нарве нового большого парка за телевышкой.

- Последний раз новый парк разбивался около 60 лет назад у ДК им. Герасимова. Хотелось бы запустить новый цикл развития города, и было бы замечательно, если бы все жители приняли в этом посильное участие. Мы дружим с таллиннскими сообществами активных и неравнодушных людей, которые помогут нам, исходя из их опыта, начать работать с районом Кренгольма, который сейчас находится в некотором запустении, — сказал Владимир Наумов и призвал к сотрудничеству все КТ города.

310 тысяч для КТ

Работники Департамента городского хозяйства Александр Черноситов, Ольга Годунова и Ирина Смирнова еще раз напомнили пришедшим на встречу представителям КТ условия, на которых дома могут получить субсидию из городского бюджета. Напомним, что в 2017 году на проект ”Украсим свой город” выделено 160 тысяч (субсидия на реновацию фасадов и кровли), на реновацию внутриквартальных дорог, принадлежащих КТ, выделено 150 тысяч евро, на строительство детских и спортивных площадок — еще 100 тысяч. Чиновники призвали представителей КТ обращаться за поддержкой и не пасовать перед длинным списком необходимых для подачи документов.

- Может, на первый взгляд и покажется, что все сложно, но мы готовы помочь правильно оформить ходатайство и остальные документы, — заметила Ирина Смирнова, курирующая проект ”Украсим свой город”. Она добавила, что городские власти заинтересованы в поддержке максимально большего количества домов:

- Пусть заявитель получит не 15, а 10% от затрат на мелкие ремонтные работы (или 20% в случае ремонта фасада и кровли), но получит каждый, кто обратился в программу и предоставил правильно оформленные документы.

По ее данным, ежегодно подается порядка 35-40 заявок, из которых деньги получает примерно 30 ходатайствующих. Случается, что КТ нужно собирать дополнительные документы, в связи с чем рассмотрение ходатайства переносится до предоставления всей необходимой документации. Чаще всего у заявителей отсутствует извещение об эксплуатации объекта. Наличие этого документа, наравне с разрешением на строительство, требует Строительный кодекс ЭР. Порядок по проекту ”Украсим родной город” также устанавливает условия выбора подрядчика (на основе конкурса и исходя из трех представленных ценовых предложений), наличие акта выполненных работ и подтверждения полной оплаты счетов.

Переносить работы можно только один раз

Александр Черноситов, старший специалист по дорогам, обратил внимание председателей КТ, что Порядок реновации внутриквартальных дорог на условиях софинансирования в апреле этого года претерпел изменения. Так, комиссия горсобрания, принимающая решение, вправе удалить КТ из списка, если товарищество отказывается от реновационных работ или ходатайствует о переводе работ на последующие годы более одного раза.

На момент проведения работ также необходимо наличие действующего отвода ливневых вод. В случае его отсутствия КТ обязано отвод ”построить”, а также произвести все работы (если это требуется) по замене поребриков до начала работ по асфальтированию.

Вне интереса большинства

Вопросы, касающиеся безопасности и строительства детских и спортивных площадок, к сожалению, остались вне интереса большинства присутствующих.

Программа ”Украсим родной город”

Размер субсидии:

- от 15 до 30% от стоимости проекта (реконструкция крыши, реконструкция фасада, в том числе утепление/окраска).

- от 10 до 15% от стоимости за строительные работы по частичной реконструкции козырьков фасадов (замена окон в местах общего пользования, реконструкция козырьков над входами, ограждений балконов/лоджий, отмостки, цоколя).

Если объект находится под охраной государства как памятник старины или расположен на территории, находящейся под охраной, а также в случае, если Департаментом охраны памятников старины поставлены особые условия строительных работ на жилых домах:

- от 25 до 50% от стоимости проекта при реконструкции фасадов и/или крыш (реконструкция крыши, реконструкция фасада, в том числе, утепление/окраска);

- от 10 до 25% от стоимости проекта при частичной реконструкции фасадов (замена окон в местах общего пользования, реконструкция козырька над входом, ограждений

балконов/лоджий, отмостки, цоколя).