Энергетический фонд одаренной молодежи Ида-Вирумаа в этом году поддержал более 50 молодых людей

Сегодня, 14 декабря, состоялось мероприятие Энергетического фонда одаренной молодежи Ида-Вирумаа, в ходе которого Eesti Energia и Союз самоуправлений Ида-Вирумаа вручили стипендии 26 молодым людям, которые получили поддержку по итогам осеннего этапа ходатайств, сообщается в пресс-релизе Eesti Energia.

В общей сложности в 2017 годe поддержку Фонда одаренной молодежи Ида-Вирумаа получил 51 местный талантливый молодой человек, общая сумма поддержки составила 9950 евро.

Вручавший стипендии председатель правления Enefit Energiatootmine Тыну Аас сказал, что поддержка образования и развития талантливых молодых людей в регионе — это лучшая инвестиция в будущее. ”Мы видим в молодых людях решительность на пути к цели и их амбиции. Неважно, идет речь о молодом спортсмене или исследователе, они нуждаются в нашей поддержке и поощрении. Как работодатель, я рад видеть среди участников все больше молодых людей, интересующихся миром науки и техники, которые в будущем могут стать ведущими новаторами в нашей компании и регионе”, — прокомментировал Тыну Аас.

В Энергетический фонд одаренной молодежи Ида-Вирумаа осенью поступило рекордное количество ходатайств от молодежи со всего Ида-Вирумаа — в общей сложности 80. Состоящий из четырех членов совет фонда, в который входят представители Eesti Energia и Союза самоуправлений Ида-Вирумаа, выбрал 26 участников конкурса, деятельность по интересам которых было решено поддержать стипендиями.

”Растущее количество ходатайств показывает, что деятельность Энергетического фонда одаренной молодежи Ида-Вирумаа заметна, и она приносит пользу, но с другой стороны это намного усложняет для нас выбор — талантливых молодых людей очень много. Среди стипендиатов осеннего этапа ходатайств традиционно было много способных молодых спортсменов, но проступили ходатайства и от молодых людей, занимающихся музыкой и видеоискусством, а также от интересующихся робототехникой и наукой”, — сказал исполнительный директор Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Арно Россман.

Энергетический фонд был основан концерном Eesti Energia в сотрудничестве с Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа в 2013 году, его целью является поддержка деятельности по интересам молодежи в регионе. Энергетический фонд одаренной молодежи выделяет пособия два раза в год, на данный момент поддержку получили около 200 молодых людей. Следующий этап ходатайств будет открыт весной 2018 года.