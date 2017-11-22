Elisa и Starman открывают совместное представительство в Йыхви

Elisa и Starman сделали следующий шаг на пути совместного оказания услуг. В четверг состоится открытие единого представительства в Йыхви, где настоящие и будущие клиенты смогут подключиться к мобильным, теле- и интернет услугам. Раздельные представительства остались в прошлом, сообщается в пресс-релизе.

”С завтрашнего дня ждем всех клиентов Elisa и Starman в общем представительстве, где у каждого есть возможность выбрать уже из более существенного портфеля услуг. В едином представительстве клиенты смогут сразу подключаться к услугам и приобретать устройства для мобильной и ”настольной” телефонной связи, интернета, телевидения” — сказал член правления Elisa Андрус Хииепуу. ”C открытием нового представительства у нас появилась возможность стать еще более доступными” — добавил Андрус.

”Этим шагом мы оправдали законное ожидание клиентов — совершать все связанные c услугами обоих предприятий действия в одном месте. Независимо от того, что услуги Starman доступны по электронным каналам по всей Эстонии, физическое присутствие так же очень важно, должно быть место, где клиент может ”примерить на себя” все услуги, а специалист — помочь сделать лучший выбор. Это основной аргумент, почему мы и дальше хотим по возможности быстро развивать представленность услуг Starman на месте” — добавил Андрус Хииепуу.

Теперь в представительствах Elisa дополнительно к мобильным услугам можно заключать договоры на оказание телевизионных услуг и кабельного интернета, знакомиться с предлагаемыми ТВ-пакетами и дополнительными услугам — TV Everywhere, услугами повторного просмотра, записи и видеопроката. И, конечно же, подключаться к первым совместным услугам Starman и Elisa — Binge TV и новому Starman ТВ. Бизнес-клиентов в представительстве Йыхви ждет руководитель по продажам, который поможет составить оптимально покрывающее потребности фирмы решение из предлагаемых Elisa и Starman услуг.

Представительство Starman в Йыхви (по адресу Раквере, 8) закрывается, и с 24 ноября все клиенты Starman и Elisa будут обслуживаться в общем представительстве в торговом центре Tsentraal (по адресу Кесквяльяк, 4).