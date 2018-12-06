Елена Безводицкая покидает пост вице-старейшины волости Йыхви

”Очень жаль, что этот пост покидает Елена Безводицкая, которая показала себя как патриот волости Йыхви, как грамотный специалист, не боящийся принимать смелые решения. Результатом ее работы стали важные позитивные изменения в области культуры, спорта, социальной и молодежной работы. Мы планируем продолжать начатую Еленой работу в данных направлениях на благо развития Йыхви”, — прокомментировал старейшина Йыхвиской волости Мартин Репинский.

По словам Мартина Репинского, волостное управление с радостью продолжит работу с Еленой уже как с представителем волостного собрания.