Экстрасенсорная политика: Илона Калдре будет баллотироваться в Йыхви

Одна из известнейших экстрасенсов Эстонии Илона Калдре будет впервые баллотироваться на местных выборах. В предстоящих выборах Калдре решила участвовать в списке Центристской партии и изибраться в Йыхвиское волостное собрание, пишет "Северное побережье".

Родившаяся в Азери Калдре была победительницей прибалтийской ”Битвы экстрасенсов”, а также участвовала в нескольких аналогичных телепередачах на российских телеканалах. По словам первого номера списка Центристской партии в Йыхви, кандидата в волостные старейшины и члена Рийгикогу Мартина Репинского, Калдре еще весной сказала ему, что рассматривала возможность работы в местном собрании, но до сих пор не нашла в Йыхви подходящего круга единомышленников.

"Мы уже некоторое время назад договорились, что она будет баллотироваться у нас, в Центристской партии, но по ее просьбе мы не обнародовали эту информацию раньше", — сказал Репинский теперь, а еще в конце июля он говорил ”Северному побережью”, что в их списке будет один житель волости Йыхви, известный в своем деле по всей Эстонии и даже за ее пределами.