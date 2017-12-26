Эксперт: на нарвском рынке недвижимости аномалия, которую трудно понять

Совладелец строительной фирмы Rand & Tuulberg Айвар Туульберг выразил в газете Põhjarannik мнение, что на нарвском рынке недвижимости сейчас царит аномалия, которую трудно понять.

"В Нарве около 60 000 жителей, однако после распада Советского союза там не построено ни одного многоквартирного дома; в Пярну 40 000 жителей, но многоквартирных домов там возведено уже не знаю сколько", — рассуждал Туульберг, который несмотря на это планирует поэтапно построить в Нарве новый жилой дом, откуда будет открываться вид на пограничную реку и две крепости на ее берегах.

Однако, по словам Туульберга, из отсутствия в Нарве первопроходцев и их опыта получение необходимого для строительства капитала под вопросом. "Ни один банк не придет нам здесь на помощь", — сказал он.

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