Экс-министры: переезд Академии внутренней безопасности означал бы ее конец

Пятеро бывших министров внутренних дел Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором подчеркивают, что перенос Академии внутренней безопасности из Таллинна в Нарву является необоснованным и означал бы начало ее конца.

”В коалиционном договоре Центристской партии, IRL и соцдемов есть пункт о переносе Академии внутренней безопасности в Нарву. Если такое решение будет принято, то по сути это может означает конец Академии внутренней безопасности в ее нынешнем виде. Аргументов много: начиная с ухода преподавателей, заканчивая упразднением возможности получения высшего образования и степени магистра”, — пишут экс-министры Мярт Раск (1995-1996), Айн Сеппик (2002-2003), Тоомас Варек (2003), Калле Лаанет (2005-2007) и Ханно Певкур (2014-2016).

„Проще говоря, если нынешнее правительство располагает 20-30 млн евро свободных средств для ”закладки фундамента”, то пусть лучше инвестирует их в улучшение жизненной среды в Ида-Вирумаа и построит бассейн, детский сад и другие необходимые местному населению вещи”, — отмечают политики.