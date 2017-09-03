Экс-мэр Соловьев не желает выплачивать Кохтла-Ярве деньги

Бывший мэр Кохтла-Ярве Евгений Соловьев, признанный год назад виновным в коррупционных преступлениях, до сих пор не компенсировал ни цента из нанесенного городу ущерба и даже не собирается этого делать, рассказывает газета ”Северное побережье”.

После долгой раскачки горуправление начало предпринимать шаги по вопросу Соловьева лишь весной этого года под давлением общественности, желавшей узнать, почему с него, а также с признанного виновным бывшего вице-мэра Юри Колло не требуют компенсации ущерба размером более миллиона евро, который они нанесли городу.

Наряду с условным лишением свободы Вируский уездный суд постановил взыскать в пользу города 840000 евро с Колло и 210000 евро с Соловьева, а Тартуский окружной суд тоже счел, что оба городских руководителя нанесли городу Кохтла-Ярве ущерб в таком размере, однако аннулировал в решении пункт о востребовании ущерба, посчитав, что гражданский иск должно предъявить горуправление.

Весной 2017 года горуправление решило предъявить требование о возмещении ущерба к Соловьеву, но не к Колло, в отношении которого, по словам юридического советника горуправления Вадима Вильде, вступают в игру сроки давности.

Как сказал Вильде в эту среду, Соловьев до сих пор не ответил на предложение горуправы. ”Мы дали на это 90 дней, и срок истекает 4 сентября”, — отметил Вильде, добавив, что если ответа так и не получат или он будет отрицательным, то горуправление приступит к анализу всех эпизодов уголовного дела Соловьева.