Экс-директор Основной школы Йыхви опротестует свое увольнение в суде

Освобожденная на прошлой неделе от должности директор Основной школы Йыхви Лийна Михкельсон сказала Delfi, что намерена опротестовать решение об увольнении в суде.

Как писал Delfi ранее, об увольнении Михкельсон стало известно 23 мая, а проблемы повлекшие за собой такое решение стали очевидны гораздо раньше.

23 мая вечером старейшина волости Йыхви Эдуард Эаст опубликовал на странице волостного управления обращение к ”школьной семье” Йыхвиской основной школы, то есть к администрации, педагогическому коллективу, ученикам, их родителям, попечительскому совету.

”В феврале при участии независимого эксперта был организован служебный надзор над законностью и целесообразностью деятельности директора Йыхвиской основной школы. В результате оценки всех обстоятельств и фактов пришли к заключению, что количество и весомость нарушений трудовых обязанностей слишком серьезны, чтобы продолжать трудовые отношения с Лийной Михкельсон, — в частности сказал своем обращении Эдуард Эаст. — Было зафиксировано 17 пунктов нарушений. Обоснованием для распоряжения об освобождении от должности стали 8 наиболее существенных нарушений: не утверждены школьный план дня, план группы продленного дня, порядок о проведении собеседований, порядок внутреннего оценивания, принципы организации оплаты труда, а также трудовые договоры не соответствуют требованиям, должностные инструкции не утверждены приказом директора и не назначен координатор учащихся с особыми потребностями. Отсутствие программы развития ставит под удар ходатайства о миллионных инвестициях по программе министерства образования. На сегодняшний день директор не предоставила волостному управлению эти документы, хотя в ответе на заключение надзора она утверждала, что они имеются. На устранение недостатков ей было дано два с половиной месяца”.

Репортеру Delfi Эдуард Эаст сказал, что, хотя время на приведение документации в порядок госпоже Михкельсон предоставили, это не дало положительного результата, что и привело в итоге к увольнению.

На прошлой неделе учителя и ученики за один день собрали в поддержку Михкельсон 450 голосов.