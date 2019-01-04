04.01.2019, 16:30

Ехавшему по Нарве со скоростью 104 км/ч туристу суд назначил три дня шокового заключения

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rus.delfi.ee
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Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Pommikahtlus Narva mnt 13 juuresFoto: Madis Veltman

Ехавшему по Нарве со скоростью 104 км/ч туристу суд назначил три дня шокового заключения

Вчера вечером полицейские Нарвского отделения полиции в ходе патрулирования задержали на улице Кересе ехавший со скоростью 104 км/ч автомобиль Infiniti с регистрационными номерами РФ. Управлявшему автомобилем 31-летнему мужчине Вируский уездный суд назначил на сегодняшнем заседании в качестве наказания три дня ареста.

„Поведение ехавшего на погранпункт иностранца было крайне опасно и безответственно," — сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин. "Он ехал по центру Нарвы со скоростью, превышавшей дозволенную более чем в два раза. В темное время суток на заснеженной и скользкой дороге на такой скорости могло произойти ДТП с крайне серьезными последствиями. У пешехода не было бы никаких шансов остаться в живых. К счастью, полицейские задержали этого водителя то того, как произошло несчастье".

Водитель, проживающий в Московской области, был трезв и на судебном заседании в качестве причины своего поведения сказал, что ему надо было ехать на пограничный пункт. В автомобиле находились и пассажиры, но детей среди них не было. Иностранца доставили для отбывания наказания в Нарвский арестантский дом.

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