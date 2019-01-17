17.01.2019, 08:00

Eesti Energia закроет в 2019 году самые старые энергоблоки на Нарвских электростанциях. Сократят 150 человек

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rus.delfi.ee
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NEJ - Ametiühing
Foto: Sergei Stepanov, NPA

Запланированное на этот год закрытие нескольких старых электроблоков на Нарвских электростанциях повлечет за собой сокращение 150 человек.

”На электростанциях, расположенных под Нарвой, имеется четыре энергоблока, срок работы которых ограничен Директивой ЕС о промышленных выбросах и подходит к концу. Эти блоки эксплуатируются около 50 лет. Срок работы двух наиболее старых блоков истечет очевидно в первой половине нынешнего года. Точная дата истечения рабочих часов энергоблоков зависит от ситуации на открытом рынке, то есть того, какими будут рыночные цены на электроэнергию, а также на СО2. От этого зависит, сколько эти блоки будут задействованы в рынке”, — рассказал член правления Eesti Energia Райне Пайо.

Вследствие закрытия энергоблоков в крупной энергетике Eesti Energia количество рабочих мест будет уменьшено приблизительно на 150. У порядка 65% работников, кто покинет предприятие в ближайшее время, есть право на пенсию. Еще 10% смогут получить пенсию от предприятия. Для тех 25% работников, у кого нет права на пенсию, предприятие предлагает помимо прав, предусмотренных законом, стипендию по переобучению.

”Таким образом, почти у всех, с кем будет расторгнут трудовой договор, есть право на государственную пенсию или на одну из предлагаемых предприятием льгот. Надеемся, что разработанная система поддержки и тот факт, что больше половины работников будут получать пенсию, смягчат социальное влияние, вызванное закрытием блоков”, — сказал Райне Пайо.

О закрытии четырех старых блоков, не имеющих фильтров, стало известно в 2011 году, когда начали действовать новые требования Директивы ЕС о промышленных выбросах. Согласно директиве, старым блокам позволено работать до истечения 17 500 рабочих часов или до 2023 года.

Вследствие закрытия старых блоков с рынка исчезнет порядка 600 МВт мощности. Частично этот объем компенсирует электростанция Auvere, имеющая мощность 300 МВт. Помимо новой электростанции Auevere (300 МВт) и двух реновированных в первом десятилетии 2000ных годов энергоблоков (425 МВт), электроэнергию в Eesti Energia производят также четыре старых блока (760 МВт), снабженных системами по улавливанию азота и серы. После закрытие старых блоков суммарная мощность производственных мощностей, расположенных вблизи Нарвы, составит порядка 1500 МВт.

Eesti Energia надеется на инвестиционное решение о строительстве нового завода по производству сланцевого масла уже в этом году. Новый завод будет потреблять в год свыше 2 миллионов тонн сланца, предоставив работу 100 человекам. Кроме того, завод поможет сохранить рабочие места на шахтах, в сфере перевозки сланца и в сфере обслуживания и ремонта. В случае позитивного инвестиционного решения завод будет построен в течение 4-5 лет.

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