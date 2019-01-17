Eesti Energia закроет в 2019 году самые старые энергоблоки на Нарвских электростанциях. Сократят 150 человек

”На электростанциях, расположенных под Нарвой, имеется четыре энергоблока, срок работы которых ограничен Директивой ЕС о промышленных выбросах и подходит к концу. Эти блоки эксплуатируются около 50 лет. Срок работы двух наиболее старых блоков истечет очевидно в первой половине нынешнего года. Точная дата истечения рабочих часов энергоблоков зависит от ситуации на открытом рынке, то есть того, какими будут рыночные цены на электроэнергию, а также на СО2. От этого зависит, сколько эти блоки будут задействованы в рынке”, — рассказал член правления Eesti Energia Райне Пайо.

Вследствие закрытия энергоблоков в крупной энергетике Eesti Energia количество рабочих мест будет уменьшено приблизительно на 150. У порядка 65% работников, кто покинет предприятие в ближайшее время, есть право на пенсию. Еще 10% смогут получить пенсию от предприятия. Для тех 25% работников, у кого нет права на пенсию, предприятие предлагает помимо прав, предусмотренных законом, стипендию по переобучению.

”Таким образом, почти у всех, с кем будет расторгнут трудовой договор, есть право на государственную пенсию или на одну из предлагаемых предприятием льгот. Надеемся, что разработанная система поддержки и тот факт, что больше половины работников будут получать пенсию, смягчат социальное влияние, вызванное закрытием блоков”, — сказал Райне Пайо.