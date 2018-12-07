Eesti Energia проводит ремонт техники под землей на шахте "Эстония" для увеличения конкурентоспособности крупной энергетики

”До реализации проекта под землей выполнялись только мелкие ремонтные работы, для более обстоятельных ремонтов техника отправлялась на поверхность, что в первую очередь сопровождалось временными затратами, которые в свою очередь связаны с экономическими. Сейчас же мы создали возможности для эффективного выполнения сложных и крупных ремонтов горной техники в подземных условиях”, рассказал член правления Enefit Kaevandused Меэлис Голдберг.

Стратегическая задача данной мастерской это реализация программы по организации и проведению капитальных ремонтов горной техники, чем и будет заниматься ремонтный цех на поверхности”, — рассказал член правления Enefit Kaevandused Меэлис Голдберг.

Продуманное оснащение центральной подземной мастерской позволяет проводить многие работы, в том числе и длительные сварочные работы, для проведения которых уже получено соответствующее разрешение. Ранее для проведения сварочных работ в подземных условиях требовалось провести целый ряд мероприятий для обеспечения безопасности. Установленные в мастерской подъемные механизмы помогут проводить замену массивных частей крупной техники, проводить демонтаж и монтаж техники”, — рассказал Меэлис Голдберг об особенностях подземной мастерской.