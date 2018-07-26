26.07.2018, 17:15

Эдуард Эаст стал председателем волостного собрания Йыхви

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rus.delfi.ee
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Konverents Euroopa Väravad
Konverents Euroopa VäravadFoto: Andres Putting

В Йыхви на заседании волостного собрания 26 июля выбрали руководителей: председателем стал Эдуард Эаст, его заместителем — Алексей Наумкин. Они оба в свое время работали старейшинами волости и своих должностей лишились в результате вотума недоверия, пишет rus.err.ee.

Волостное собрание возглавил Эдуард Эаст (Центристская партия), за него проголосовало 12 депутатов, против было шесть народных избранников, один не голосовал, два бюллетеня признали испорченными.

Конкуренцию Эасту пытался составить Айвар Сурва (Реформистская партия), за которого проголосовало шесть депутатов.

Заместителем председателя выбрали Алексея Наумкина (избирательный союз "Йыхви — наш дом") , за него проголосовало 18 депутатов, один человек не голосовал, два бюллетеня признали испорченными.

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