30.05.2018, 19:53

Единственный нарвский городской пляж официально откроют 1 июня

 (4)
rus.delfi.ee
EST
Единственный нарвский городской пляж официально откроют 1 июня
Foto: Roman Vikulov, Delfi

Пляж Йоаорг (Липовая ямка) в Нарве будет официально открыт с 1 июня по 31 августа. Пляж открывается с разрешения Департамента здоровья, признавшего качество воды в этой части реки Нарова нормальным для купания.

На прошлой неделе были взяты пробы воды и проверены лабораторно, и было установлено, что вода отвечает требованиям, установленным в законе. В течение летнего сезона пробы воды будут взяты еще 3 раза согласно утвержденному плану мониторинга. Если вода перестанет соответствовать нормам, то Департамент городского хозяйства об этом обязательно сообщит жителям, обещает пресс-служба Нарвской горуправы.

Департамент городского хозяйства заключил договор и на оказание услуги спасателей на пляже в период его официальной работы. По будням на пляже Йоаорг спасатели будут дежурить с 10 утра до 6 вечера, по выходным - с 10 утра до 19.00.

Департамент настоятельно рекомендует не оставлять детей без присмотра в зоне отдыха Йоаорг, и на воде, и на суше. Так же просит быть осторожными и разумно оценивать собственные навыки плавания и физические возможности.

В обеденное время 30 мая на городском пляже было скромное количество загорающих, но искупаться никто не решался.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Гинеколог из Украины подорвал здоровье жительнице Хийумаа: "мне было так больно, что я плакала!"

30.05.2018
Жительница Хийумаа подала в суд на Департамент здоровья, поскольку чиновники отказались предоставлять ей информацию о том, какое профильное образование имеет прибывший для работы в местной больнице гинеколог из Украины Дмитрий Коваленко, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее





Внесены изменения в Закон о гигиене и безопасности труда. Что изменится для работника и работодателя?

30.05.2018
Сегодня Рийгикогу принял закон, который призван помочь в создании безопасной рабочей среды, предотвратить нанесение вреда здоровью работников, внести правовую ясность в действующий порядок и сократить административную нагрузку работодателей при выполнении требований по гигиене и безопасности труда.
Подробнее

Скандал вокруг Дней Старого города: праздник начнется с постановки, возвеличивающей СССР?

30.05.2018
Председатель реформистской фракции в Таллиннском горсобрании Кристен Михал поделился в соцмедиа видео с проб представления на Днях Старого города, на котором репетируют песни и танцы, превозносящие СССР. Там реют красные флаги и ездят советские танки.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-20% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
151,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €

Настоящий засранец: обслуживающий персонал Таллинна терроризирует мужчина с отвратительным фетишем

30.05.2018
В социальных сетях появилось сообщение о том, что в центре Таллинна орудует извращенец. Мужчина ходит в салоны красоты и другие заведения, и пока его обслуживают — испражняется.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Автобусная фирма Go Bus неожиданно сообщила о скором закрытии линии Таллинн-Тарту

30.05.2018
Автобусная фирма Go Bus оповестила Департамент шоссейных дорог о своем намерении со 2 июля отказаться от обслуживания линии Таллинн-Тарту в связи с возросшей конкуренцией и реструктуризацией автобусной сети.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ