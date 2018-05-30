Единственный нарвский городской пляж официально откроют 1 июня

Пляж Йоаорг (Липовая ямка) в Нарве будет официально открыт с 1 июня по 31 августа. Пляж открывается с разрешения Департамента здоровья, признавшего качество воды в этой части реки Нарова нормальным для купания.

На прошлой неделе были взяты пробы воды и проверены лабораторно, и было установлено, что вода отвечает требованиям, установленным в законе. В течение летнего сезона пробы воды будут взяты еще 3 раза согласно утвержденному плану мониторинга. Если вода перестанет соответствовать нормам, то Департамент городского хозяйства об этом обязательно сообщит жителям, обещает пресс-служба Нарвской горуправы.

Департамент городского хозяйства заключил договор и на оказание услуги спасателей на пляже в период его официальной работы. По будням на пляже Йоаорг спасатели будут дежурить с 10 утра до 6 вечера, по выходным - с 10 утра до 19.00.

Департамент настоятельно рекомендует не оставлять детей без присмотра в зоне отдыха Йоаорг, и на воде, и на суше. Так же просит быть осторожными и разумно оценивать собственные навыки плавания и физические возможности.

В обеденное время 30 мая на городском пляже было скромное количество загорающих, но искупаться никто не решался.