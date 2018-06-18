Единственному нарвскому официальному пляжу требуется еще 100 000 евро, чтобы остаться пляжем

Заключённый Департаментом городского хозяйства договор на оказание услуги спасателей на пляже уже действует. По будням на пляже Йоаорг спасатели будут дежурить с 10 утра до 6 вечера (с 10.00 до 11.00 один человек, с 11.00 до 18.00 — 2 человека), по выходным — с 10 утра до 7 вечера. Городские власти обращают внимание на то, что из закона не исходит требование заказывать услугу спасателей на официальных пляжах — город покупает данную услугу по собственной инициативе. Однако же и на официальном пляже спасатели не являются полным гарантом безопасности: услуга спасения оказывается, в первую очередь, в рамках специально отведенной для купания зоны, исходя из лучших возможностей спасателей.

Городские власти настоятельно рекомендует не оставлять детей без присмотра в зоне отдыха Йоаорг, на воде или на суше. Также нужно и самому быть осторожным и разумно оценивать свои навыки плавания и физические возможности.

Протока — замороженный проект

Тем не менее, остается открытым вопрос о состоянии дна в местах для купания. Департамент окружающей среды подтвердил, что состоянием дна и его очисткой должен следить город, город должен это и обеспечивать.

По словам вице-мэра Нарвы Алексея Евграфова, чистить дно в Липовой ямке пока не планируется, но есть намерение осуществить проект по улучшению циркуляции воды в этой зоне, что должно улучшить состояние акватории.

Алексей Евграфов: ”В этом году попытаемся получить из городского бюджета деньги на создание протоки в месте, где расположен дальний мост. Там есть возможность осуществить специальное техническое решение, которое позволит воде циркулировать. Под мостом мы проложим трубу, или, возможно, это будет сделано как-то иначе, но в любом случае сделать это необходимо”.

По словам Евграфова, о таком проекте говорили ещё в советское время, но осуществиться он сможет только сейчас: если деньги будут выделены, то в этом году. Ещё одна головная боль городских властей — размывание пляжа и ”убывающий” песок. В прошлом году после сильных дождей слои песка вместе с кабинками для переодевания ”съехали” ближе к реке. Что будет этим летом, увидим. Алексей Евграфов:

”Песок мы завозим каждый год. Временное решение по отводу ливневых вод у нас сделано, и мы рассматриваем варианты решить данную проблему раз и навсегда, но это потребует денег — около 100 000 евро”.

Стоит учесть

Условия пользованием пляжа напечатаны на установленном на Липовке информационном стенде. Кстати, может быть, кто-то этого не знает, но в Нарве есть две видеокамеры с хорошим разрешением, изображение с них в реальном времени транслируется в интернете на balticlivecam.com. Это видеонаблюдение на Петровской площади и в зоне отдыха Йоаорг. Хороший обзор Липовой ямки обеспечен.