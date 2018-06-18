18.06.2018, 12:21

Единственному нарвскому официальному пляжу требуется еще 100 000 евро, чтобы остаться пляжем

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rus.delfi.ee
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Единственному нарвскому официальному пляжу требуется еще 100 000 евро, чтобы остаться пляжем
Foto: Roman Vikulov, Delfi

Причуды погоды не отменяют намеченных планов: пляж Йоаорг (Липовая ямка), единственное в Нарве место для купания, которое официально признаётся таковым, открыт с 1 июня. Теперь по 31 августа там будут дежурить спасатели, а Департамент городского хозяйства обещает следить за качеством воды. Между тем, чтобы решить проблему ливневых вод, смывающих песок, нужно потратить 100 тысяч евро, пишет ”Виру Проспект”.

Официально пляж открылся с разрешения Департамента здоровья и в соответствии с постановлением правительства Эстонии № 74 ”Требования к воде для купания и пляжа”. В мае были взяты пробы воды, проверка показала: они отвечают требованиям, установленным в законе. В течение летнего сезона воду для анализа будут брать еще 3 раза. Департамент городского хозяйства обязуется сообщить, если вода перестанет соответствовать нормам.

Пляж открыт, и спасатели работают

Заключённый Департаментом городского хозяйства договор на оказание услуги спасателей на пляже уже действует. По будням на пляже Йоаорг спасатели будут дежурить с 10 утра до 6 вечера (с 10.00 до 11.00 один человек, с 11.00 до 18.00 — 2 человека), по выходным — с 10 утра до 7 вечера. Городские власти обращают внимание на то, что из закона не исходит требование заказывать услугу спасателей на официальных пляжах — город покупает данную услугу по собственной инициативе. Однако же и на официальном пляже спасатели не являются полным гарантом безопасности: услуга спасения оказывается, в первую очередь, в рамках специально отведенной для купания зоны, исходя из лучших возможностей спасателей.

Городские власти настоятельно рекомендует не оставлять детей без присмотра в зоне отдыха Йоаорг, на воде или на суше. Также нужно и самому быть осторожным и разумно оценивать свои навыки плавания и физические возможности.

Протока — замороженный проект

Тем не менее, остается открытым вопрос о состоянии дна в местах для купания. Департамент окружающей среды подтвердил, что состоянием дна и его очисткой должен следить город, город должен это и обеспечивать.

ТОП

По словам вице-мэра Нарвы Алексея Евграфова, чистить дно в Липовой ямке пока не планируется, но есть намерение осуществить проект по улучшению циркуляции воды в этой зоне, что должно улучшить состояние акватории.

Алексей Евграфов: ”В этом году попытаемся получить из городского бюджета деньги на создание протоки в месте, где расположен дальний мост. Там есть возможность осуществить специальное техническое решение, которое позволит воде циркулировать. Под мостом мы проложим трубу, или, возможно, это будет сделано как-то иначе, но в любом случае сделать это необходимо”.

По словам Евграфова, о таком проекте говорили ещё в советское время, но осуществиться он сможет только сейчас: если деньги будут выделены, то в этом году. Ещё одна головная боль городских властей — размывание пляжа и ”убывающий” песок. В прошлом году после сильных дождей слои песка вместе с кабинками для переодевания ”съехали” ближе к реке. Что будет этим летом, увидим. Алексей Евграфов:

”Песок мы завозим каждый год. Временное решение по отводу ливневых вод у нас сделано, и мы рассматриваем варианты решить данную проблему раз и навсегда, но это потребует денег — около 100 000 евро”.

Стоит учесть

Условия пользованием пляжа напечатаны на установленном на Липовке информационном стенде. Кстати, может быть, кто-то этого не знает, но в Нарве есть две видеокамеры с хорошим разрешением, изображение с них в реальном времени транслируется в интернете на balticlivecam.com. Это видеонаблюдение на Петровской площади и в зоне отдыха Йоаорг. Хороший обзор Липовой ямки обеспечен.

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