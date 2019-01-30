30.01.2019, 17:56

Эдгар Сависаар с Олегом Гроссом, прилетев в Нарву на вертолете, пробыли в пограничном городе около двух часов. Ради солянки и ананасового сока?

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Роман Викулов
Роман Викулов
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Эдгар Сависаар с Олегом Гроссом, прилетев в Нарву на вертолете, пробыли в пограничном городе около двух часов. Ради солянки и ананасового сока?
Foto: Roman Vikulov, Delfi

Эдгар Сависаар, прилетев в Нарву в начале второго на личном вертолете Олега Гросса, пробыл в пограничном городе до 16.45. Зачем предприниматель и политик посетили Нарву, непонятно. Гросс и Сависсар говорят, что давно знакомы, и совместным визитом никакого заявления сделать не хотели.

В Нарве они приземлились у клуба AveNue, находящегося в принадлежащем Гроссу торговом центре Megamarket. В AveNue Эдгар Сависаар заказал солянку и ананасовый сок со льдом, сказав Delfi, что он любит Нарву, и это единственная причина, почему он прибыл туда сегодня.

”Давно не бывал в Нарве. Два или три дня назад вернулся из больницы и решил посмотреть, что здесь происходит”, — сказал Эдгар Сависаар.

- Именно то, что вы здесь появляетесь не часто, дает повод думать, что в вашем приезде с Олегом Гроссом есть какой-то знак, жест.

- С Гроссом мы старые друзья, давным-давно общаемся, и ничего особенного нет в том, что мы прилетели вместе. Опять же мы прибыли не вдвоем не прибыли — в вертолете было семь человек, по-моему. Я только что был в больнице, и здоровье меня сейчас волнует больше всего.

- Как вы сейчас себя чувствуете?

- Не в лучшую сторону, не в худшую ничего не меняется.

- Каких-то совместных политических планов у вас с Олегом Гроссом нет?

- Он — бизнесмен, а я — политик.

- Может быть, он будет поддерживать вас на выборах в Европарламент?

- Он всегда меня поддерживал, в течение многих лет, — говорит Эдгар Сависаар, отмечая, что он еще не решил, будет избираться в Европарламент или нет.

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Олег Гросс также говорит, что никакого совместного заявления своим визитом в Нарву с Эдгаром Сависааром он сделать не хотел. В то же время он отмечает, что его беспокоит проблема бюрократии в Эстонии, которая мешает развитию предпринимательства. Например, он не считает разумным то, что строительство целлюлозного завода под Тарту было остановлено, а гражданскую активность в данном случае не считает оправданной.

- Вы очень хорошо знаете Ида-Вирумаа, у вас буквально в каждом муниципалитете есть магазин. Можно ли сказать, что именно в Нарве бюрократия является наибольшей проблемой?

- По-моему мнению, в самых больших городах Эстонии она развита в наибольшей степени. В Таллинне и Тарту самая сильная бюрократия.

Подробное интервью с Эдгаром Сависааром и Олегом Гроссом читайте на Delfi 31 января. Сависаар, в частности, расскажет об отношении к ЦП, Яне Тоом и о том, приглашали ли его в другие партии.

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