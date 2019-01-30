Эдгар Сависаар с Олегом Гроссом, прилетев в Нарву на вертолете, пробыли в пограничном городе около двух часов. Ради солянки и ананасового сока?

В Нарве они приземлились у клуба AveNue, находящегося в принадлежащем Гроссу торговом центре Megamarket. В AveNue Эдгар Сависаар заказал солянку и ананасовый сок со льдом, сказав Delfi, что он любит Нарву, и это единственная причина, почему он прибыл туда сегодня.

”Давно не бывал в Нарве. Два или три дня назад вернулся из больницы и решил посмотреть, что здесь происходит”, — сказал Эдгар Сависаар.

- Именно то, что вы здесь появляетесь не часто, дает повод думать, что в вашем приезде с Олегом Гроссом есть какой-то знак, жест.

- С Гроссом мы старые друзья, давным-давно общаемся, и ничего особенного нет в том, что мы прилетели вместе. Опять же мы прибыли не вдвоем не прибыли — в вертолете было семь человек, по-моему. Я только что был в больнице, и здоровье меня сейчас волнует больше всего.

- Как вы сейчас себя чувствуете?

- Не в лучшую сторону, не в худшую ничего не меняется.

- Каких-то совместных политических планов у вас с Олегом Гроссом нет?

- Он — бизнесмен, а я — политик.

- Может быть, он будет поддерживать вас на выборах в Европарламент?

- Он всегда меня поддерживал, в течение многих лет, — говорит Эдгар Сависаар, отмечая, что он еще не решил, будет избираться в Европарламент или нет.