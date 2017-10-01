Эдгар Сависаар объяснил нарвитянам, чем избирательный союз его имени отличается от Центристской партии

В субботу в Нарвском колледже Тартуского университета кандидаты нарвского списка Избирательного союза Сависаара, а также сам Эдгар Сависаар общались с горожанами, которых собралось около полусотни.

Ключевым вопросом, который нарвитяне в той или иной формулировке задали Эдгару Сависсару многократно, был вопрос о том, в чем же суть идейных расхождений созданного им союза и Центристской партии?

Эдгар Сависаар подчеркивал, что он действует не в пику Центристской партии, но в то же время призывал голосовать в Нарве за кандидатов его союза, аккуратно обвиняя городские власти, местное центристское руководство, в неспособности решить многие проблемы, проблему плохих дорог, например.

Говоря об участии центристов в государственной коалиции, Сависаар отметил, что его однопартийцы пошли на многие компромиссы, сдав принципиальные позиции.

”Кто-то сказал, что Центристская партия в нынешней ситуации осталась без головы. Я не согласен. У партии есть голова, и эта голова — Isamaaliit”, — сказал Эдгар Сависаар,

Свою миссию Эдгар Сависаар и его единомышленники видят в том, чтобы заставить Центристскую партию выполнять те обязательства перед избирателями, от которых она отказалась, например, от решения вопроса серых паспортов.

На вопрос репортера Delfi, не думает ли он сам выйти из Центристской партии, чтобы не остаться единственным центристом в Избирательном союзе Сависаара, в то время как всех пошедших за ним однопартийцев выкинут из партии, Эдгар Сависаар сказал, что исключает такую возможность.

”Я долгие годы руководил Центристской партией, которую основал, и сам уходить не собираюсь”, — сказал Сависаар.

Отвечая на вопрос, какова вероятность того, что на базе Союза Сависаара будет создана политическая партия, политик ответил предложением подождать того момента, когда выборы пройдут.