EAS поддержал строительство биатлонного стрельбища в нарвском спортивном центре Äkkeküla

Строительные работы должны начаться не позднее сентября и завершиться к декабрю нынешнего года. Уже после реализации первого этапа появится возможность в полной мере использовать биатлонное стрельбище по назначению, принимать соревнования республиканского уровня.

Биатлонное стрельбище в Äkkeküla было изначально запроектировано в детальной планировке спортивного парка на Ореховой горке. Разрешение на строительство было получено в 2017 году.

В настоящий момент биатлоном в Нарве занимается свыше 100 человек. Нарвские биатлонисты входили в состав олимпийской сборной Эстонии, а нарвская молодёжь ежегодно представляет Эстонию на международных титульных соревнованиях.

Развитие Äkkeküla осуществляется SA Narva Linna Arendus в партнёрстве с SA Тропы здоровья Эстонии и министерства Культуры.