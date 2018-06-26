EAS поддержал строительство биатлонного стрельбища в нарвском спортивном центре Äkkeküla

Скоро осуществится главная мечта нарвских биатлонистов — на городской лыжной трассе появится в центре Äkkeküla появится биатлонное стрельбище. Поразительно, но до сих пор местные спортсмены, даже не имея возможности полноценно тренироваться в родном городе, добивались впечатляющих результатов на республиканском и моровом уровне. Развитие инфраструктуры должно вывести нарвский биатлон на новый уровень.
EAS вынес решение о поддержке ходатайства SA Narva Linna Arendus о выделении средств на строительство биатлонного стрельбища в оздоровительно-спортивном комплексе Äkkeküla. Общая стоимость проекта составляет 166 751 евро, 120 000 евро получено из EAS и 46 751 евро — доля самофинансирования из городского бюджета.
На эти средства будет реализован первый этап строительства стрельбища, в рамках которого будут выполнены работы, связанные с закупкой оборудования для проведения биатлонных мероприятий, с улучшением инфраструктуры и безопасности. В дальнейших планах SA Narva Linna Arendus — реализовать с помощью поддержки EAS и SA Тропы здоровья Эстонии остальные 2 этапа строительства биатлонного стрельбища.