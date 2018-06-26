26.06.2018, 09:10

EAS поддержал строительство биатлонного стрельбища в нарвском спортивном центре Äkkeküla

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rus.delfi.ee
EST
EAS поддержал строительство биатлонного стрельбища в нарвском спортивном центре Äkkeküla
Marika Äkke

Скоро осуществится главная мечта нарвских биатлонистов — на городской лыжной трассе появится в центре Äkkeküla появится биатлонное стрельбище. Поразительно, но до сих пор местные спортсмены, даже не имея возможности полноценно тренироваться в родном городе, добивались впечатляющих результатов на республиканском и моровом уровне. Развитие инфраструктуры должно вывести нарвский биатлон на новый уровень.

EAS вынес решение о поддержке ходатайства SA Narva Linna Arendus о выделении средств на строительство биатлонного стрельбища в оздоровительно-спортивном комплексе Äkkeküla. Общая стоимость проекта составляет 166 751 евро, 120 000 евро получено из EAS и 46 751 евро — доля самофинансирования из городского бюджета.

На эти средства будет реализован первый этап строительства стрельбища, в рамках которого будут выполнены работы, связанные с закупкой оборудования для проведения биатлонных мероприятий, с улучшением инфраструктуры и безопасности. В дальнейших планах SA Narva Linna Arendus — реализовать с помощью поддержки EAS и SA Тропы здоровья Эстонии остальные 2 этапа строительства биатлонного стрельбища.

Строительные работы должны начаться не позднее сентября и завершиться к декабрю нынешнего года. Уже после реализации первого этапа появится возможность в полной мере использовать биатлонное стрельбище по назначению, принимать соревнования республиканского уровня.

Биатлонное стрельбище в Äkkeküla было изначально запроектировано в детальной планировке спортивного парка на Ореховой горке. Разрешение на строительство было получено в 2017 году.

В настоящий момент биатлоном в Нарве занимается свыше 100 человек. Нарвские биатлонисты входили в состав олимпийской сборной Эстонии, а нарвская молодёжь ежегодно представляет Эстонию на международных титульных соревнованиях.

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Развитие Äkkeküla осуществляется SA Narva Linna Arendus в партнёрстве с SA Тропы здоровья Эстонии и министерства Культуры.

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