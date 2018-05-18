Двум нарвским садам власти передали скважины

18 мая состоялась торжественная передача нарвским садоводческим товариществам Oktoober и Družba Plus построенных городом артезианских скважин. Таким образом, решена многолетняя проблема отсутствия питьевой воды у нарвских садоводов в районе Kudruküla, сообщает пресс-служба Нарвского горсобрания.
На работы по строительству скважин из городского бюджета было выделено 179 тысяч евро. Работы по проектированию и строительству выполнила фирма OÜ Viru Geoloogia. Вода добывается из водоносного слоя Воронка горизонта Камбриум-Венди. Слой Воронка защищен слоем синей глины, толщина которого составляет 48-58 метров. Скважина Družba Plus пробурена на глубину 108 метров, скважина Oktoober — на глубину 110 метров. У всех скважин разрешенный водозабор 49,9 м³ в сутки (май-сентябрь). По всем скважинам были проведены обязательные анализы воды. Согласно заключению Департамента здоровья, результаты анализов соответствуют нормам питьевой воды.