Двум нарвским садам власти передали скважины

Председатели садоводческих товариществ Oktoober и Družba Plus Зинаида Байкачева и Инна Метляева выразили благодарность председателю Нарвского городского собрания Александру Ефимову и заместителю председателя, председателю комиссии по товариществам Елене Пахомовой за многолетнюю поддержу и всестороннюю помощь в решении такой важной проблемы садоводов. Также слова благодарности были высказаны в адрес специалистов Департамента городского хозяйства за поддержку в решении технических и юридических вопросов.

Вышеупомянутые товарищества по договору с городом будут обязаны заниматься обслуживанием скважин с целью содержания их порядке, а также на основе договоров делиться водой с соседними товариществами.