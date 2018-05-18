18.05.2018, 19:29

Двум нарвским садам власти передали скважины

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rus.delfi.ee
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Двум нарвским садам власти передали скважины
Narva Linnavolikogu kantselei

18 мая состоялась торжественная передача нарвским садоводческим товариществам Oktoober и Družba Plus построенных городом артезианских скважин. Таким образом, решена многолетняя проблема отсутствия питьевой воды у нарвских садоводов в районе Kudruküla, сообщает пресс-служба Нарвского горсобрания.

На работы по строительству скважин из городского бюджета было выделено 179 тысяч евро. Работы по проектированию и строительству выполнила фирма Viru Geoloogia. Вода добывается из водоносного слоя Воронка горизонта Камбриум-Венди. Слой Воронка защищен слоем синей глины, толщина которого составляет 48-58 метров. Скважина Družba Plus пробурена на глубину 108 метров, скважина Oktoober — на глубину 110 метров. У всех скважин разрешенный водозабор 49,9 м³ в сутки (май-сентябрь). По всем скважинам были проведены обязательные анализы воды. Согласно заключению Департамента здоровья, результаты анализов соответствуют нормам питьевой воды.

Председатели садоводческих товариществ Oktoober и Družba Plus Зинаида Байкачева и Инна Метляева выразили благодарность председателю Нарвского городского собрания Александру Ефимову и заместителю председателя, председателю комиссии по товариществам Елене Пахомовой за многолетнюю поддержу и всестороннюю помощь в решении такой важной проблемы садоводов. Также слова благодарности были высказаны в адрес специалистов Департамента городского хозяйства за поддержку в решении технических и юридических вопросов.

Вышеупомянутые товарищества по договору с городом будут обязаны заниматься обслуживанием скважин с целью содержания их порядке, а также на основе договоров делиться водой с соседними товариществами.

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