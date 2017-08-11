Двоих из задержанных во время фестиваля Weekend предполагаемых наркодилеров арестовали

В ходе состоявшегося в Пярну в прошлые пятницу-воскресенье фестиваля Weekend по подозрению в продаже наркотиков было задержано 10 человек. Двух из них на время следствия, на срок до 6 месяцев, арестовали, остальных освободили из под стражи, но им также предъявлено подозрение в продаже наркотических веществ.

Пресс-секретарь Западной окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд сообщает, что под арест помещены два молодых человека в возрасте 24 и 26 лет. Прокуратура ходатайствовала об их изоляции, так как ранее они уже были судимы за связанные с наркотиками преступления.

По словам Рейнхольд все изъятые наркотики направлены на экспертизу, ее результаты пока не готовы, но в то же время собираются другие доказательства совершенных преступлений.

Автомобильный видеорегистратор читателя Delfi зафиксировал в прошлую субботу одно из задержаний молодых людей, заподозренных в незаконном обороте наркотиков.

Руководитель криминального бюро Западной префектуры Нильс Семпельсон уточняет, что это одно из двух произошедших одновременно задержаний. Всего в тот момент в участок полиции было доставлено 6 человек, которых подозревали в продаже наркотических веществ во время фестиваля Weekend.

Прокурор Лийза Нуут сказала, что опыт предыдущих лет показал, что общественность серьезно заинтересована в пресечении наркопреступлений на фестивале Weekend.

”Поэтому полиция более основательно, чем раньше готовилась противодействовать такого рода преступлениям, были задействованы большие силы для выявления наркодилеров. В результате было задержано 10 подозреваемых в продаже наркотиков”, — рассказывает прокурор Нуут.

Она уточнила, что именно тех молодых людей, задержание которых зафиксировано на видео, доставили в участок, чтобы проверить их вероятное участие в наркобизнесе, но наркотиков у них обнаружено не было, и обвинение никому предъявлено не было.