Двое из трех уволенных с 1 июня работников управы Нарва-Йыэсуу подали жалобы в суд

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин утверждает, что глобальные изменения в управе никак не связаны с политикой, а также не являются подготовкой к административной реформе, в то время как его оппоненты уверены в обратном. 30 мая мэр предложил уволиться директору детского сада Нарва-Йыэсуу Наталье Каурсон.

В Нарва-Йыэсуу продолжаются масштабные перемены в кадровом составе горуправы, начавшиеся в конце прошлого года, когда мэром курортного городска был избран Максим Ильин. 31 мая стал последним днем работы для городского архитектора Нелли Самели, специалиста по правопорядку и окружающей среде Андрея Палмберга и специалиста по строительству Ирины Воишнис. Вместе с тем, 1 июня к выполнению своих обязанностей приступят два новых чиновника, в должностях ”специалист по стройнадзору” и ”специалист по надзору охраны порядка”.

Оппоненты мэра Нарва-Йыэсуу в коридорах власти объясняют происходящее подготовкой к грядущему объединению Нарва-Йыэсуу и Вайвара, которую мэр, якобы, проводит в интересах Вайвара. На это, по их мнению, указывает то, что в волости никаких сокращений не происходит, а также то, что Максим Ильин продолжает оставаться членом управы Вайвара.

Депутат горсобрания Нарва-Йыэсуу Татьяна Пагаева также убеждена в том, что мэр зачищает управу от неугодных в преддверии будущих местных выборов. ”Тут, конечно, замешана и политика. Как можно в городе, в котором постоянно идет строительство важных объектов, избавляться от городского архитектора?! И понятно, что специалист по правопорядку за годы работы, требуя исполнения законов, у многих нарушителей вызывал недовольство, и получается, что убрали чиновника, который был неудобен именно нарушителям закона, — негодует Татьяна Пагаева. — Конечно, в 2015 году депутатский корпус совершил ошибку, когда, утверждая штатное расписание управу, предоставил мэру полномочия, не превышая фонд заработной платы, вносить изменения в штатное расписание. У горсобрания была возможность исправить эту ошибку в этом году, когда рассматривался соответствующий вопрос, но большинство депутатов было против”.

Андрей Палмберг, сокращенный специалист по правопорядку и окружающей среде, также видит в действиях мэра политику, и уверен в том, что суд займет его сторону, так как новая должность, ”специалист по надзору охраны порядка”, по сути, дублирует ту, которую занимал он. Он допускает, что настоящей причиной сокращения стало его противодействие нарушениям закона, в частности несанкционированному строительству.

Нелли Самели также уже обратилась в суд. Ирина Воишнис чиновником не являлась, работала трудовому договору и решение о сокращении не оспаривает.

Андрей Палмберг полагает, что на нем и его коллегах ”чистки” не закончатся.

Максим Ильин отметает все обвинения. ”Меня не устраивало то, как эти люди выполняли свою работу. Причина в этом и только в этом, — говорит Максим Ильин. — Вообще, не понимаю, как на результат выборов может повлиять замена одного чиновника другим. Прежде всего, у них была возможность поучаствовать в конкурсе на новые должности, но ни один ей не воспользовался”.

Особенно болезненно мэр Нарва-Йыэсуу реагирует на обвинения в том, что, являясь градоначальником курортного города, он действует в интересах соседней волости.

”Ходят разговоры, будто я освобождаю места для специалистов из Вайвара. Но на две новых должности по результатам конкурса были назначены люди из Нарвы”.

Отвечая на вопрос, почему бы ему не выйти из состава управы Вайвара, для того, чтобы не вызывать лишних подозрений в работе в интересах другого муниципалитета, Максим Ильин сказал Delfi, что, по его мнению, это было бы неправильно в отношении тех жителей Вайвара, которые ему доверили эту работу.

”Когда в 2013-м меня избрали в управу Вайвара, у меня, конечно, и мысли не было о том, что в 2016-м я стану мэром Нарва-Йыэсуу. Люди доверились мне, и я не могу их подвести. Когда обсуждался вопрос о моем избрании мэром Нарва-Йыэсуу, я сразу предупредил, что из управы Вайвара уйти не могу, объяснил почему, и всех это устроило”, — объяснил Ильин.

Как стало известно Delfi, Максим Ильин 30 мая предложил директору детского сада Нарва-Йыэсуу Karikakar Наталье Каурсон уволиться по собственному желанию с 30 июня. Сама господа Каурсон от комментариев по данному поводу отказалась.

Оппоненты мэра в коридорах городской власти объясняют желание мэра расстаться с директором детсада опять же подготовкой к административной реформе. Ранее обсуждался вариант, согласно которому всеми тремя детсадами в Вайвара и Нарва-Йыэсуу будет руководить один директор.

”Таких планов нет, то есть эта идея была признана бесперспективной. Все же понимают, что человек, которому пришлось бы управлять детсадами в Нарва-Йыэсуу, Синимяэ и Ольгина, проводил бы большую часть рабочего времени в дороге. В Karikakar будет новый руководитель”, — говорит мэр. По его словам, для того, чтобы расстаться с директором детсада, есть весомые причины, и в целом разговор на эту тему с Натальей Каурсон был конструктивным, спокойным. ”Мы друг друга хорошо поняли. Эта ситуация вообще не имеет ничего общего с изменением штатного расписания управы. Это совершенно другая история”, — обращает внимание Максим Ильин.