31.12.2017, 13:38

Две семьи получили подарки от неравнодушных жителей Кохтла-Ярве

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Александр Комшин
Александр Комшин
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Две семьи получили подарки от неравнодушных жителей Кохтла-Ярве
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Две семьи — одна проживает в Ахтмеской части, другая — в Ярвеской, получили неожиданный, но очень приятный подарок: в их квартирах появился Дед Мороз, который вместе с другими активными и неравнодушными горожанами пришел поздравить с праздниками жителей города, оказавших в сложной жизненной ситуации.

- Так как я вхожу в социальную комиссию, то первым делом, в преддверии праздников, меня интересовал вопрос о детях-инвалидах, — рассказывает один из организаторов акции, депутат Кохтла-Ярвеского горсобрания Елена Мутонен. — Получают ли они рождественские, новогодние подарки от города? Проводятся ли для них новогодние праздники? Увы, на эти вопросы я не получила утвердительного ответа, в связи с чем и решила организовать эту акцию.

О проводимой акции организаторы сообщили в соцсетях. К счастью, на призыв собрать подарки для детей, проживающих в семьях, попавших в тяжелую жизненную ситуацию и, прежде всего, по состоянию здоровья, откликнулось большое количество людей. За два дня Дед Мороз со своими помощниками побывал в двух семьях — в обеих живут дети с недостатками в здоровье.

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- Это семьи, в которых существуют проблемы с покупкой даже средств первой необходимости, — продолжает Е. Мутонен, — поэтому среди подарков (а подарки мы постарались приготовить для каждого члена семьи) были не только игрушки, сладости, но и продукты питания, в которых семья нуждается ежедневно — картошка, сахар, чай. Продукты питания были куплены и вручены семьям с расчетом на то, чтобы им хватило до пенсии, то есть до 5 января.

По словам собеседницы, в акции приняли участие действительно неравнодушные горожане, готовые по первому призыву помочь нуждающимся в заботе и внимании. Они приносили продукты питания, одежду, игрушки, новогодние украшения. ”Всем им огромное спасибо! Отдельную благодарность за предоставленную помощь хочется высказать директору реабилитационного центра Doctor Music from Estonia Татьяне Аллик”.

Про семью в Ахтмеской части организаторы акции узнали от Валентины Кургановой, которая приняла самое активное участие в мероприятии и которая постоянно оказывает помощь малоимущим семьям. Вот что она написала на странице в фейсбуке:
”В жилом доме, где я являюсь председателем правления, проживает семья, в которой мама, двое разнополых деток, имеющих инвалидность, и дедушка. Без последнего семье не справиться, ведь когда отводишь одного ребенка в школу, второй должен быть под присмотром. Все члены этой семьи живут в однокомнатной угловой квартире. При обычном разговоре я поинтересовалась у мамы, приглашают ли их деток на какие-либо мероприятия перед Новым Годом и дают ли какие-либо подарки? В ответ прозвучало: нет! И это семьи, где родители не могут работать, так как дети требуют постоянного присмотра. Жалко и обидно, что не у всех праздник… им бы до пенсии дожить.
От себя лично и от лица данной семьи хочу высказать слова благодарности добрым и отзывчивым людям, которые в праздничной суете нашли время доставить радость деткам”.

Организаторы благотворительной акции в свою очередь благодарят за участие в ней Деда Мороза, с ролью которого замечательно справился Игорь Бронштейн, Раису Варес, Лилию Бирюк, Ольгу Гудкову, Юлиану Ягонен, Екатерину Литнянчину, Сильвию Посашкову, Романа Мутонена, Елену Алексееву, Валерия Степанова, Эдуарда Одинца, Руслана Скворцова и многих других людей, которые пожелали проявить благотворительность анонимно.

Инфопресс
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