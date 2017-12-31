Две семьи получили подарки от неравнодушных жителей Кохтла-Ярве

Две семьи — одна проживает в Ахтмеской части, другая — в Ярвеской, получили неожиданный, но очень приятный подарок: в их квартирах появился Дед Мороз, который вместе с другими активными и неравнодушными горожанами пришел поздравить с праздниками жителей города, оказавших в сложной жизненной ситуации.

- Так как я вхожу в социальную комиссию, то первым делом, в преддверии праздников, меня интересовал вопрос о детях-инвалидах, — рассказывает один из организаторов акции, депутат Кохтла-Ярвеского горсобрания Елена Мутонен. — Получают ли они рождественские, новогодние подарки от города? Проводятся ли для них новогодние праздники? Увы, на эти вопросы я не получила утвердительного ответа, в связи с чем и решила организовать эту акцию.

О проводимой акции организаторы сообщили в соцсетях. К счастью, на призыв собрать подарки для детей, проживающих в семьях, попавших в тяжелую жизненную ситуацию и, прежде всего, по состоянию здоровья, откликнулось большое количество людей. За два дня Дед Мороз со своими помощниками побывал в двух семьях — в обеих живут дети с недостатками в здоровье.

- Это семьи, в которых существуют проблемы с покупкой даже средств первой необходимости, — продолжает Е. Мутонен, — поэтому среди подарков (а подарки мы постарались приготовить для каждого члена семьи) были не только игрушки, сладости, но и продукты питания, в которых семья нуждается ежедневно — картошка, сахар, чай. Продукты питания были куплены и вручены семьям с расчетом на то, чтобы им хватило до пенсии, то есть до 5 января.

По словам собеседницы, в акции приняли участие действительно неравнодушные горожане, готовые по первому призыву помочь нуждающимся в заботе и внимании. Они приносили продукты питания, одежду, игрушки, новогодние украшения. ”Всем им огромное спасибо! Отдельную благодарность за предоставленную помощь хочется высказать директору реабилитационного центра Doctor Music from Estonia OÜ Татьяне Аллик”.

Про семью в Ахтмеской части организаторы акции узнали от Валентины Кургановой, которая приняла самое активное участие в мероприятии и которая постоянно оказывает помощь малоимущим семьям. Вот что она написала на странице в фейсбуке:

”В жилом доме, где я являюсь председателем правления, проживает семья, в которой мама, двое разнополых деток, имеющих инвалидность, и дедушка. Без последнего семье не справиться, ведь когда отводишь одного ребенка в школу, второй должен быть под присмотром. Все члены этой семьи живут в однокомнатной угловой квартире. При обычном разговоре я поинтересовалась у мамы, приглашают ли их деток на какие-либо мероприятия перед Новым Годом и дают ли какие-либо подарки? В ответ прозвучало: нет! И это семьи, где родители не могут работать, так как дети требуют постоянного присмотра. Жалко и обидно, что не у всех праздник… им бы до пенсии дожить.

От себя лично и от лица данной семьи хочу высказать слова благодарности добрым и отзывчивым людям, которые в праздничной суете нашли время доставить радость деткам”.

Организаторы благотворительной акции в свою очередь благодарят за участие в ней Деда Мороза, с ролью которого замечательно справился Игорь Бронштейн, Раису Варес, Лилию Бирюк, Ольгу Гудкову, Юлиану Ягонен, Екатерину Литнянчину, Сильвию Посашкову, Романа Мутонена, Елену Алексееву, Валерия Степанова, Эдуарда Одинца, Руслана Скворцова и многих других людей, которые пожелали проявить благотворительность анонимно.