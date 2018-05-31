Две истории об одной нарвской ветклинике. ”Ветеринар залечил кота до смерти”

Лечение привело к смерти

”Он был веселый, общительный и мы все к нему привязались, дали кличку — Серый. Домой взять не могли — у каждой из нас по несколько домашних питомцев”. Однажды вечером работники услышали крики своего любимца и, выбежав на улицу, обнаружили, что кота в двух шагах от магазина сбила машина, у него оказались перебиты обе задние лапы. Случилось это в конце рабочего дня, и Михаил Соколов оказался единственным доктором, который согласился оказать неотложную помощь и провел операцию по фиксации костей. ”Но уже через час кости снова вылезли наружу, мы позвонили врачу, он приехал, все исправил. За две недели коту были сделаны еще две операции, потом врач уехал в отпуск. После этого мы заметили, что одна из лапок холодная, сняли повязку и оказалось, что кость снова торчит наружу”, — рассказывает Ирина. Кота привезли в таллиннскую ветклинику.

”Врач после обследования честно предупредил: шансов мало. Одну лапку пришлось ампутировать, вторую зафиксировать заново, коту поставили капельницу и обеспечили уход, но позже стало ясно, что Серый умирает. Пришлось его усыпить”, — рассказала Ирина. Деньги на лечение питомца собрали несколько продавцов, но все равно для каждого расходы оказались приличными: услуги ”Линнафауны” обошлись примерно в 300 евро, еще на 600 евро выписала счет таллиннская клиника.

По словам Ирины, при подаче жалобы ими двигало в первую очередь желание, чтобы в клинике провели ветеринарный надзор. Ветеринарно-Пищевой департамент со своей стороны дал оценку качества ветеринарной услуги, оказанной Ирине Михаилом Соколовым. В этом документе говорится, что ветеринар ввел коту лекарство Tolfine, которое обычно используется для лечения коров и свиней. ”Осталось неясным, почему ветеринарный врач выбрал этот препарат, поскольку он не предназначен для кошек, а также не было целесообразных показаний для его использования”, — говорится в заключении.

Эксперт Эстонского университета естественных наук, принимавший участие в оценке качества ветеринарной услуги, нашел, что при фиксации переломов были допущены ошибки, из-за чего костям не была обеспечена стабильность: фрагменты костей двигались, острыми краями постоянно повреждая мягкие ткани, что вызывало воспаление и боль. ”При установке фиксаторов были явно нарушены правила асептики, что вызвало инфекцию тканей на фоне воспаления. Все эти обстоятельства стали причиной сильной анемии и сепсиса”, — утверждается в заключении. Также, по мнению эксперта, коту не было обеспечено достаточное обезболивание как во время операции, так и после нее. Точка зрения ВПД: ветеринарная услуга оказана некачественно.

Ветеринар: я перестал оперировать переломы

”НГ” попросила прокомментировать эту историю самого врача, ветеринара Михаила Соколова, письмо которого в связи с нехваткой места приводим с сокращениями. ”Да, был такой случай: мне принесли бездомного кота с переломами задних ног, кот очень агрессивный, с неизвестной историей (прививки, обработки от паразитов, условия содержания), я объяснил, что операция очень сложная, за животным нужно будет ухаживать как минимум два месяца, провел операцию с фиксацией перелома спицами Киршнера, эта методика используется в клинике уже много лет.