31.05.2018, 09:04

Две истории об одной нарвской ветклинике. ”Ветеринар залечил кота до смерти”

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rus.delfi.ee
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Две истории об одной нарвской ветклинике. ”Ветеринар залечил кота до смерти”
"Нарвская газета"

Официальные жалобы на работу ветеринарных клиник в Ветеринарно-Продовольственный департамент(ВПД) поступают нечасто, пишет "Нарвская газета". Однако в течение прошлого года из Нарвы поступили сразу две жалобы на одного и того же доктора, и в обоих случаях ВПД признал: ветеринарная услуга была оказана некачественно. Сам же доктор утверждает, что ошиблись, наоборот, эксперты ВПД , и предполагает, что вся эта история — происки конкурентов. ”НГ” разбиралась, за кем в таком случае остается последнее слово и каковы общие правила разрешения конфликтов между ветклиниками и владельцами животных.

Обратившаяся в редакцию нарвитянка Ирина заплатила в общей сложности около 900 евро за лечение кота, которому в итоге пришлось сделать эвтаназию. Женщина поясняет, что сообщила об этом для того, чтобы в такую же беду со своими питомцами не попали другие клиенты. Ирина рассказала, что принесенный ею в ветклинику ”Линнафауна” кот, строго говоря, ее питомцем не был: кота несколько лет подряд подкармливали по очереди продавцы промтоварного магазина, в котором женщина работает.

Лечение привело к смерти

”Он был веселый, общительный и мы все к нему привязались, дали кличку — Серый. Домой взять не могли — у каждой из нас по несколько домашних питомцев”. Однажды вечером работники услышали крики своего любимца и, выбежав на улицу, обнаружили, что кота в двух шагах от магазина сбила машина, у него оказались перебиты обе задние лапы. Случилось это в конце рабочего дня, и Михаил Соколов оказался единственным доктором, который согласился оказать неотложную помощь и провел операцию по фиксации костей. ”Но уже через час кости снова вылезли наружу, мы позвонили врачу, он приехал, все исправил. За две недели коту были сделаны еще две операции, потом врач уехал в отпуск. После этого мы заметили, что одна из лапок холодная, сняли повязку и оказалось, что кость снова торчит наружу”, — рассказывает Ирина. Кота привезли в таллиннскую ветклинику.

”Врач после обследования честно предупредил: шансов мало. Одну лапку пришлось ампутировать, вторую зафиксировать заново, коту поставили капельницу и обеспечили уход, но позже стало ясно, что Серый умирает. Пришлось его усыпить”, — рассказала Ирина. Деньги на лечение питомца собрали несколько продавцов, но все равно для каждого расходы оказались приличными: услуги ”Линнафауны” обошлись примерно в 300 евро, еще на 600 евро выписала счет таллиннская клиника.

ТОП

По словам Ирины, при подаче жалобы ими двигало в первую очередь желание, чтобы в клинике провели ветеринарный надзор. Ветеринарно-Пищевой департамент со своей стороны дал оценку качества ветеринарной услуги, оказанной Ирине Михаилом Соколовым. В этом документе говорится, что ветеринар ввел коту лекарство Tolfine, которое обычно используется для лечения коров и свиней. ”Осталось неясным, почему ветеринарный врач выбрал этот препарат, поскольку он не предназначен для кошек, а также не было целесообразных показаний для его использования”, — говорится в заключении.

Эксперт Эстонского университета естественных наук, принимавший участие в оценке качества ветеринарной услуги, нашел, что при фиксации переломов были допущены ошибки, из-за чего костям не была обеспечена стабильность: фрагменты костей двигались, острыми краями постоянно повреждая мягкие ткани, что вызывало воспаление и боль. ”При установке фиксаторов были явно нарушены правила асептики, что вызвало инфекцию тканей на фоне воспаления. Все эти обстоятельства стали причиной сильной анемии и сепсиса”, — утверждается в заключении. Также, по мнению эксперта, коту не было обеспечено достаточное обезболивание как во время операции, так и после нее. Точка зрения ВПД: ветеринарная услуга оказана некачественно.

Ветеринар: я перестал оперировать переломы

”НГ” попросила прокомментировать эту историю самого врача, ветеринара Михаила Соколова, письмо которого в связи с нехваткой места приводим с сокращениями. ”Да, был такой случай: мне принесли бездомного кота с переломами задних ног, кот очень агрессивный, с неизвестной историей (прививки, обработки от паразитов, условия содержания), я объяснил, что операция очень сложная, за животным нужно будет ухаживать как минимум два месяца, провел операцию с фиксацией перелома спицами Киршнера, эта методика используется в клинике уже много лет.

Правила асептики в клинике неукоснительно соблюдаются. Конечно, добиться стерильности как в медицинской операционной невозможно, потому что животные поступают с улицы и конкретно в данном случае из-под машины. Эта операция относится к разряду неотложной полевой хирургии, при которой большая роль отводится антибактериальному послеоперационному лечению. После операции был надет на шею изолирующий воротник, назначены инъекции антибиотиков (Combi-kel) и обезболивающих препаратов (Tolfine. Tramadol). Вопреки заявлению эксперта, толфин (толфенаминовая кислота Tolfenamic acid) повсеместно применяется в Европе в качестве жаропонижающего и обезболивающего.

После операции состояние кота было удовлетворительным, имеется видео, он был передан хозяйке под ее ответственность для домашнего после­операционного ухода. Через несколько дней, вероятно по недосмотру хозяйки, или как (значится — прим. ред.) в заключении ”по причине повышенной активности”, кот разгрыз весь фиксирующий аппарат, сломал спицы. Был звонок ночью, я забрал кота в клинику. Сделал операцию повторно бесплатно, укрепил спицы, обработал рану, кот лежал до конца дня под капельницей в клинике, благополучно отошел от наркоза, несколько дней чувствовал себя удовлетворительно”, — поясняет ветеринар.

По мнению врача, во всем виновата Ирина, которая не обеспечила животному надлежащий послеоперационный уход. С заключением экспертов ВПД о том, что в ходе лечения были допущены серьезные ошибки, Михаил Соколов не согласен: по его словам аналогичные операции проводятся в клинике много лет, неудачные можно сосчитать по пальцам и ”все они в основном связаны с отсутствием достаточного ухода за послеоперационным больным”.

”Поверьте, подобные ”наезды” приведут только к тому, что врачи не будут браться за сложные случаи, кому нужна эта нервотрепка, — продолжает врач. — Больше всего возмущает то, что, искренне пытаясь помочь, идешь на все: отказываешь себе в отдыхе, лишаешь себя личного времени, переживаешь, а в благодарность получаешь истерический крик: ”Я добьюсь того, что в вашу клинику никто не будет ходить!” Я после этого случая перестал оперировать переломы, отвечать на ночные звонки, вести прием после окончания рабочего времени, стараюсь оказывать помощь только известным и проверенным клиентам, которых, впрочем, достаточно, в сомнительных же случаях отсылаю всех в Таллинн и уже почти год живу спокойно. Поддержите эту жалобу, и вы отобьете желание работать у всех врачей”.

Михаил Соколов сообщил ”НГ”, что заключение экспертов оспаривать не собирается — уж очень это трудоемкий процесс.

Еще одна ”некачественная услуга”

Уже в ходе подготовки статьи к нам обратилась еще одна бывшая клиентка ”Линнафауны”, которая также подавала жалобу на качество лечения своего кота в Ветеринарно-Пищевой департамент. Татьяна рассказала, что у ее кота на лбу образовалась болезненная шишка — гнойный абцесс, лечение было необходимо срочно, и опять-таки единственным ветеринаром, к которому удалось попасть, был Михаил Соколов. Доктор вскрыл гнойник, поставил дренажные трубки, назначил антибиотики.

”Правда, вскрывая абцесс, врач, видимо, задел какой-то нерв, и у кота перестал закрываться глаз. Но главное — он убрал дренажные трубки слишком рано, хотя я говорила, что из них все еще обильно выходит гной. После этого я еще пару раз приносила кота на прием — он не мог есть и пить, просила сделать что-нибудь, поставить капельницу. Капельницу поставили только в последний день жизни кота”, — рассказала Татьяна.

Имеющаяся на руках у женщины оценка ВПД ее слова подтверждает: да, доктор слишком рано удалил дренаж, выбрал для лечения все тот же препарат толфин, применение которого, по мнению эксперта, в данном случае не было оправданным. Вывод: из-за недооценки врачом состояния животного у кота возник сепсис, что и привело его к смерти, ветеринарная услуга оказана некачественно. По поводу этого случая мы также попросили комментарий у доктора, но ответа не получили. Поскольку в нашу задачу отнюдь не входило чернить репутацию Михаила Соколова, мы провели небольшой блиц-опрос среди нарвитян, обращавшихся в ”Линнафауну”, и получили немало и положительных отзывов.

”Это единственный доктор, который в любое время приезжает на вызовы, он явно любит животных и ни за что намеренно не причинил бы им вреда”, — сказала нам одна из кленток ”Линнафауна”. Тем не менее, согласно сообщению ВПД, на качество услуг ветеринарного врача Михаила Соколова было подано три жалобы, а всего за прошлый год на качество ветеринарных услуг поступило 24 жалобы (в Эстонии более 170 ветеринарных клиник). Однако за кем остается последнее слово в случае конфликтной ситуации между клиентом и ветклиникой?

Меры воздействия: предписания и штрафы

Согласно Закону об организации ветеринарной деятельности, надзор за работой ветеринаров осуществляет Ветеринарно-Пищевой департамент. На вопросы ”НГ” ответил пресс-секретарь ВПД Мартин Алтрайя. — Какие меры воздействия может применить ВПД к ветеринару, если в ходе проверки жалобы его клиента выяснится, что она обоснована и имели место серьезные нарушения? — ВПД осуществляет проверку работы ветеринарного врача и делает предписания по поводу всех выявленных нарушений, если в ходе следующей проверки выясняется, что предписания не выполнены, врачу может быть назначен штраф. — Если в ходе проверки жалобы ВПД устанавливает, что ветеринарная услуга была некачественной и это привело к смерти животного, может ли это стать основанием для лишения ветеринара лицензии? — Оценку качества ветеринарных услуг дает генеральный директор ВПД. Оценка делается на основании представленных и собранных данных, результатов проверки и мнения экспертов. Оценка относится к конкретному случаю и не является основанием для приостановления разрешения на профессиональную деятельность либо признания лицензии недействительной.

ВПД может приостановить действие лицензии ветеринарного врача в случае, если он в своей деятельности существенно нарушил требования правовых актов или если нарушения сопровождаются опасностью для жизни и здоровья животного, однако правовой акт не устанавливает конкретные требования к ветеринарной услуге. Также нет четких правил, как убедиться в том, что действия или бездеятельность лицензированного ветеринарного врача связаны с опасностью для жизни и здоровья животного.

Ветеринарный врач обязан придерживаться профессиональной этики и следовать доброй ветеринарной традиции, однако трудно утверждать обратное. Ветеринарный врач должен для каждого пациента и в каждом лечебном случае оценивать вред и пользу вмешательства и принимать решения исходя из этого, но существенно также согласие на лечебные процедуры и операции от владельца животного, поскольку именно он оплачивает все связанные с лечением расходы. Это осложняет установление простых и однозначных правил — что является таким нарушением, из-за которого врач может поплатиться лицензией, а что — нет.

Однако для выработки нужных требований ВПД организовал рабочую группу, куда входят представители Объединения ветеринаров Эстонии и Эстонского общества ветеринаров по обслуживанию мелких животных. — Может ли ВПД назначить ветеринару штраф, если некачественная услуга привела к смерти животного, или запретить в дальнейшем осуществлять сложные хирургические операции?

- Некачественная ветеринарная услуга не обязательно приводит к смерти животного. С другой стороны, и качественная услуга может привести к смерти, так как при проведении операции всегда существует риск. В подписанном директором ВПД заключении утверждается лишь, что услуга была оказана некачественно, но не говорится, что именно это привело к смерти животного. ВПД не может запретить ветеринарному врачу осуществлять сложные хирургические операции. — Врач заявил, что лишь частично согласен с оценкой качества своей услуги, сделанной экспертами ВПД и что он не получал предписаний по поводу того, о чем говорится в жалобе: неправильно выбранного лекарства, несоблюдения правил асептики и так далее. Действительно таких предписаний не было? — Ветеринарному врачу Михаилу Соколову было сделано много предписаний в связи с отсутствием учета лекарств.

Поскольку в ходе проверки выяснилось, что лечебные карты животных были заполнены неудовлетворительно, не было возможности понять, какие лекарства вводились животным, и, соответственно, оценить, предназначены или нет для кошек лекарства, которые им вводились. Трудно в ходе проверки и убедиться в нарушении правил асептики в операционной, хотя, по мнению эксперта ВПД, это было именно так. Михаил Соколов данную оценку на руки также получил, и никаких возражений со своей стороны не представил.

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