Дорога из Нарвы в Ивангород на машине занимает до 10 часов

Когда закончатся серьезные задержки транспорта, пересекающего границу в Нарве, совершенно непонятно. Заполненный автотранспортом, двигающимся в Ивангород, мост — лучшее свидетельство того, что российская таможня не успевает за эстонской.

Уже вторую неделю автовладельцы, забронировавшие время проезда к таможенно-пограничному пункту ”Нарва-1” через систему GoSwift, прибыв в зону ожидания Transservis-N в назначенный момент, не двигаются тут же дальше, а вынуждены стоять там до трех непредусмотренных часов. Общее время проезда из Нарвы в Ивангород, находящийся на другой стороне реки, может занимать до 6, 8 и даже 10 часов, если совсем не повезет.

Задержки никак не связаны с тем, что в соответствии со вступившими в силу 7 апреля поправками в Шенгенских пограничных предписаниях граждан ЕС стали проверять более тщательно как на выезде из Евросоюза, так и на въезде в него. Подтверждением этому является постоянное скопление транспорта, двигающегося в сторону России, на мосту ”Дружба”. Движение очереди тормозят российские таможенники.

Член правления Transservis-N Владимир Мижуй сказал Delfi, что непредвиденный коллапс связан с тем, что контроль автотранспорта, въезжающего в Россию усилился –досмотр автомобилей производится теперь дважды.

”Мы связывались с российскими таможенниками, работающими в пункте пропуска ”Ивангород”, но пока понятно только то, что приказ об усилении контроля им поступил сверху, а когда досмотр начнет производиться в прежнем режиме, и произойдет ли это вообще, неизвестно”, — говорит Владимир Мижуй.

Важно то, что по словам Мижуя, транспорт движется через границу крайне медленно в дневное время суток, когда из Нарвы к российскому пункту пропуска выезжает около 20 автомобилей в час. Вечером движение ускоряется, а автомобилисты, зарезервировавшие место в электронной очереди на ночные часы, или ранее утро, проезжают границу, можно сказать, в обычном режиме. Ночью движение очереди ускоряется примерно до 40 машин в час (лучший показатель проходимости двух границ в свое время превысил 70 машин в час). Очевидно, что ночное ускорение связано с тем, что двойной контроль в это время уже не производится.

Нарвитянин Владимир поехал в Ивангород за бензином и продуктами вечером 11 апреля и сильно пожалел об этом.

”Выезд у меня был заранее забронирован на промежуток между 19.00 и 20.00, — рассказывает Владимир. — Я приехал в зону ожидания Transservis-N чуть раньше, в 18.45, надеясь, что удастся проскочить быстрее, но в итоге ждал еще два часа. Затем стоял перед пограничным пунктом, потом — на мосту и так далее. С российского пограничного пункта выехал в Ивангород только в 22.30. Лично я еще с таким не сталкивался. Одно дело, когда неприятные сюрпризы происходят, когда возвращаешься в Нарву — там живая очередь и бывает всякое, но из Эстонии в Россию по электронной брони всегда выезжал без особых задержек”.

Владимир говорит, что на российском таможенно-пограничном пункте все происходило как обычно, то есть никакого двойного контроля автомобиля в это время уже не осуществлялось.

По словам Владимира Мижуя, ситуация на границе начинает нормализовываться около 19.00, и до начала нового рабочего дня очередь двигается сравнительно неплохо. В результате за сутки через границу в сторону России проезжает около 550 автомобилей, что соответствует обычному уровню проходимости границы (в лучшие времена границу преодолевало до 700-800 автомобилей в сутки).

Мижуй обращает особое внимание на то, что в нынешней тяжелой ситуации на границе, частичным решением проблемы является заказ сообщения на мобильный телефон, уточняющего время, к которому нужно прибыть в зону ожидания Transservis-N. ”Сейчас эта услуга, как никогда, полезна для тех, кто стоит в электронной очереди, и еще более полезна для тех, кто занял место в живой очереди”, — говорит Владимир Мижуй.

Как на автомобильной очереди скажутся изменения в Шенгенских пограничных предписаниях, усилившими контроль за гражданами ЕС, будет ясно, когда повышенный контроль на российской границе закончится, и если он закончится.