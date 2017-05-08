Дом стал безопаснее: спасатели вручили призы победителям розыгрыша

В конце апреля представители Восточного спасательного центра Спасательного департамента разыграли три шестикилограммовых огнетушителя среди тех жителей Кохтла-Ярве, кто в рамках проводимой департаментом кампании «Сделай свой дом безопасным!» зарегистрировался для бесплатной консультации по короткому номеру 1524.

Трое жителей Кохтла-Ярве, по их собственному признанию, получили подарок дважды: первый раз тогда, когда спасатели пришли к ним домой и подробно рассказали обо всех нюансах в плане пожаробезопасности именно их конкретной квартиры, дали подробные индивидуальные советы и даже проверили безопасность электроприборов и систем отопления. Второй раз — когда 20 апреля торжественно вручили довольно увесистый огнетушитель, подробно рассказав, как использовать его в случае пожара.

”Однако мы вам желаем, чтобы он не пригодился!” — полушутя-полусерьезно заметил вручавший призы советник бюро превентивной работы Восточного спасательного центра Янно Воол.

Вместе с огнетушителем Янно вручил и небольшую брошюрку с обучающим тестом на тему пожарной безопасности с памятным блокнотом. Первой подарки принимала жительница Ярвеской части Тамара. Женщина призналась, что не сразу поверила тому, что именно ей улыбнулась удача.

”Позвонили, и я сначала отнеслась настороженно, потому что сейчас столько мошенников всяких орудует. Я перезвонила в департамент и убедилась, что все в порядке, это и правда спасатели”, — смеется Тамара.

Тамара осталась очень довольна тем, как прошла консультация. Женщина рассказала, что у нее не было дымового датчика, она его купила и во время консультации попросила спасателей правильно его установить, что они и сделали. Параллельно она узнала много полезной информации о том, как правильно вести себя в случае пожара. А теперь у нее есть и страховка — огнетушитель.

Второй счастливицей стала жительница Ярвеской же части города Вера, которая также призналась, что все ее знакомые и она сама были удивлены тем, что она выиграла приз от Спасательного департамента. Вера обращаться с огнетушителем умеет — долгие годы (а она сейчас на пенсии) женщина проработала на производстве. Но до этих пор огнетушителя у нее не было, а вот дымовой датчик в наличии и исправен — это подтвердили и спасатели, которые проводили у нее дома консультацию.

”Я очень довольна тем, как прошла консультация. Такие замечательные ребята приехали, вежливые, все показали, рассказали. Я даже в этот же день позвонила в департамент и попросила, чтобы их обязательно от моего имени поблагодарили”, — рассказала Вера, которая теперь намерена сагитировать всех своих знакомых пенсионеров для того, чтобы они позвонили на номер 1524 и зарегистрировались для бесплатной консультации (пенсионерам эти консультации и установка дымовых датчиков совершенно бесплатны).

Житель старой части Кохтла-Ярве Роман (на фото) рассказал, что увидел в газете призыв регистрироваться на консультацию и решил не упускать такую возможность.

”Попросил жену зарегистрироваться, и мы не пожалели. Спасатели пришли и указали нам на те минусы в плане пожаробезопасности в нашей квартире, о которых мы даже не догадывались, считая, что это нормально”, — признался Роман, у которого в квартире в том числе печное отопление, и потому советы спасателей оказались особенно кстати. Кстати, у Романа был установлен дымовой датчик, однако спасатели посоветовали ему установить дополнительно еще несколько — в каждой комнате.

”Я надеюсь, что огнетушитель мне не пригодится, но береженого Бог бережет”, — говорит Роман. И рассказывает, что однажды автомобильный огнетушитель дал ему возможность помочь водителю загоревшейся на трассе Таллинн-Нарва фуры.

Вместо послесловия

Спасательный департамент часто пишет о том, что наличие дымового датчика является по закону обязательным и что именно дымовой датчик — первая цепочка в звене спасения при внезапно случившемся пожаре. Существуют консультации, существует система проверки наличия датчика, но, к сожалению, до сих пор не в каждой квартире датчик установлен. Причины зачастую совершенно несерьезны: кто-то не считает это необходимым, надеясь на ”авось”, кому-то не хочется ”портить внешний вид помещения”, кому-то не нравится резкий звук, издаваемый датчиком, зафиксировавшим пригорание еды на сковороде. Однако же именно пригоревшая еда зачастую вызывает весьма серьезные возгорания. Пока несчастье не постучалось именно в наш дом, мы относимся к отсутствию датчика несколько легкомысленно. Поверьте, спасатели как никто знают, сколько трагедий можно было бы избежать, будь в каждой квартире установлен этот небольшой и недорогой прибор.

Спасательный департамент желает всем безопасного и теплого лета и надеется, что настанет такое время, когда культура безопасности станет естественной частью нашей жизни, и не останется домов, где бы отсутствовал дымовой датчик.