25.07.2018, 07:20

Должны ли мы терпеть пьяных пассажиров в автобусе и неадекватных клиентов в кафе и магазинах?

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rus.delfi.ee
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Foorumi ees märatsenud mehed
Foorumi ees märatsenud mehedFoto: Taavi Sepp

В редакцию ”Нарвской газеты” обратился читатель: недавно ему пришлось ехать в автобусе, где было несколько пьяных пассажиров. Пьяные кричали, несмотря на дождливую погоду открывали окна в салоне, а на замечания остальных пассажиров отвечали: ”Это — общественный транспорт, терпите, а не нравится — поезжайте в такси”.

”Это, конечно, возмутило, но еще больше возмутило то, что водитель автобуса на все происходящее не обращал никакого внимания, он никак не прореагировал даже тогда, когда сами пассажиры начали просить его высадить дебоширов и навести порядок. Водитель молчал, а пьяные, услышав эти просьбы, начали кричать, мол, мы сейчас сами вас высадим. Это было дискомфортно, но, поскольку кроме криков и угроз, никаких агрессивных действий со стороны пьяных не было, беспокоить полицию мы не стали.

Однако хотелось бы узнать, имеет ли право водитель продавать пьяным пассажирам билеты при посадке в автобус? Обязан ли водитель реагировать, если пьяные пассажиры причиняют остальным клиентам неудобства? Несет ли транспортная фирма по закону ответственность за то, что ее клиенты вынуждены ехать в одном автобусе с пьяными, и возможно, неадекватными людьми, ведь это может быть не только некомфортно, но в некоторых случаях и опасно для жизни и здоровья? В каких случаях пассажирам, которые едут в одном автобусе с пьяными людьми, все же следует позвонить на номер экстренной помощи 112? Сейчас лето — время, когда, к сожалению, чаще обычного сталкиваешься с пьяными не только в транспорте, но и в магазинах, и кафе (я имею в виду не бары и рестораны, а обычные кафе, куда ходят обедать с детьми).

Речь не идет о буйных хулиганах, с ними все ясно — нужно звонить в полицию. Но и неадекватно себя ведущие пьяные портят настроение. Регулирует ли закон такие ситуации, когда работники магазина или кафе обслуживают пьяных клиентов, внешний вид и поведение которых неприятны остальным? С уважением, Николай”.

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По просьбе ”НГ” письмо читателя прокомментировал руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб: — Продажа автобусных билетов пьяным пассажирам законом не регулируется, однако, разумеется, следует учитывать, что у пассажиров есть обязанности, которых они должны придерживаться. Например, в общественном транспорте нельзя беспокоить своих попутчиков и водителя, представлять угрозу для попутчиков или быть в состоянии алкогольного опьянения, если с этим состоянием связано беспокоящее окружающих поведение.

Автобусная фирма обязана обеспечить пассажирам безопасность, и у водителя есть право требовать, чтобы нарушитель правил покинул автобус.

Если другие пассажиры чувствуют, что находятся в опасности, следует в первую очередь дать знать об этом водителю. В случае, если человек отказывается по просьбе водителя покинуть автобус, можно позвонить в полицию. Если же есть вероятность, что ситуация будет развиваться и жизнь и здоровье людей будут подвергнуты опасности, следует обязательно сообщить об этом в центр тревоги по номеру 112, и прибывшие на место полицейские устранят опасность, направят человека на вытрезвление и обеспечат, чтобы он ответил за нарушение ощественного порядка.

Что касается кафе и магазинов, то у предпринимателя есть право отказаться от обслуживания клиента, правда, делается это по очень веским причинам и в случае, если человек ведет себя неадекватно. Следует оставаться разумными и не осуждать человека исключительно за его внешний вид. Хотя в письме читателя не была названа ни конкретная фирма, ни маршрут, на котором произошел инцидент, ”НГ” обратилась в фирму АТКО, как к перевозчику, осуществляющему большую часть услуг общественного транспорта в Нарве, с вопросом: входит ли наведение порядка в автобусе в случае, если пьяные или подвыпившие пассажиры беспокоят остальных, в обязанности водителя автобуса, и имеются ли у фирмы какие-либо инструкции для водителей на этот случай?

Отвечает руководитель нарвского отделения ATKO Алексей Андреев: — Мы рекомендуем водителям не продавать билеты и не пускать в автобус пьяных пассажиров, но это не всегда легко выполнить, поскольку далеко не всегда водитель может быть уверен, что человек именно пьян, а не болен. В случае, если подвыпивший пассажир начинает беспокоить остальных, другие пассажиры могут попросить водителя высадить нарушителя порядка. Однако, если человек отказывается выйти, водитель вовсе не должен наводить порядок, рискуя своими жизнью и здоровьем, это — задача полиции.

Также водитель не обязан следить за тем, что происходит в салоне, его обязанность — вести автобус и следить за ситуацией на дороге. Если пассажиров беспокоит один из попутчиков, они должны сами поставить в известность об этом водителя. Также пассажиры вправе и сами вызвать полицию.

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