”Долой антропоцентризм!” На экофестивале в Нарва-Йыэсуу активисты пошатнули трон человека

На выставке были представлены работы более 20-ти современных художниц, художников и художественных коллективов из Эстонии, России, Норвегии и Великобритании. Среди работ, сразу приковывающих внимание в экспозиции — медиаинсталляция кузнеца Урмаса Люйса из Таллина ”Железом и кровью”: мачете, созданный в лесу из подручных средств, нависает над телевизором, на котором показывается видео, документирующее процесс его изготовления.

Серия работ Дарьи Апахончич ”Свободное время” обращает на себя внимание необычной техникой: картины нарисованы паяльником на чековой бумаге. Бумага эта не перерабатывается, более того — она ядовита. А изображения, созданные под воздействием высокой температуры, со временем исчезают. Серия в целом показывает моменты досуга, за которыми тянется бесконечный след платежей и фиксирующих их чеков. На одном из листов серии большими буквами выведено слово ”Спасибо” — неизвестно кому, неизвестно от кого и неизвестно за что (такое слово есть на каждом чеке).

Художница из Петербурга Анна Терешкина, также озабоченная экологическим следом искусства, представляет, напротив, экологически чистую серию работ ”Есть спать любить рисовать”, созданную на лавашах пищевыми красителями.

Наталья Тихонова (также из Петербурга) представила проект Art Gar(b)age, смысл которого в ресайклинге художественных произведений и материалов выставок (искусство оказывается одним из экологически грязных производств) и повторном их использовании другими художниками.

Один из ярких моментов экспозиции — инсталляция скульптора Эло Лийв из Таллинна ”Зелёные пальцы”: подобно росткам травы, эти пальцы тянутся вверх из куска настоящего дёрна. Людям с зелёными пальцами (всё посаженное их лёгкими руками хорошо растёт) объявлен самый настоящий геноцид: капитализм состригает их, подобно безумной косилке, но они пробиваются вновь, как растения весной.

Ещё одна инсталляция с использованием живых растений — ”Система регуляции” Олеси Мюнд (также из Таллина): змееподобные алюминиевые трубы, в которые вставлены горшки с цветами. Художница уподобляет процесс производства пищеварению, а растения используются для его оздоровления, как символический и в то же время вполне живой противовес колоссальной массе производимых отходов.

Проблеме мусора посвящена также инсталляция питерской группы "родина" ”Кремлёвские магические круги”: в центре стоит фигурка кремля, сделанная из рафинада, обложенная яблоками и искусственными цветами и напоминающая тортик. А опоясывает этот тортик безобразный мусорный вал — подобно тому, как реальная Москва окружает себя магическим кольцом из гигантских свалок в Подмосковье (2000 мусоровозов каждый день отправляются из Москвы в близлежащие города), которые являются реальной экологической проблемой, так как по площади они равны уже Швейцарии.

Между работами, представленными на выставке, нередко случаются переклички. Мартинка Бобрикова и Оскар де Кармен в центре Осло бесплатно раздают бутилированную воду из-под крана (под видом рекламной акции мифического бренда ”Oslo Tap Water” — буквально ”Вода из-под крана Осло”). Художница бразильского происхождения Паола де Рамос создаёт гигантскую фигуру из мусора в форме женской груди, что символизирует кормящую нас землю, и кормит людей всё ещё свежими продуктами, выброшенными из одного финского супермаркета. На видеоработе таллиннской художницы Эви Пярн ”Биологические отходы” закадровый голос работника эстонского супермаркета рассказывает о том, как и в каких масштабах выбрасывается еда.

В последний день фестиваля был устроен показ видеоработ. Здесь также можно было наблюдать много всего необычного. Участники арт-группы ”ООО ИП” (Санкт-Петербург) живьём закапывают себя под землю, Анастасия Потёмкина (Москва) кормит изысканным обедом крыс, а художник Алексей Гордин (Таллин) собирает бутылки, чтобы на вырученные деньги (13 евро) посетить несколько местных музеев.