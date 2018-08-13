13.08.2018, 10:30

”Долой антропоцентризм!” На экофестивале в Нарва-Йыэсуу активисты пошатнули трон человека

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ФОТО И ВИДЕО
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор 
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”Долой антропоцентризм!” На экофестивале в Нарва-Йыэсуу активисты пошатнули трон человека
Офа Фельдман

С 3 по 5 августа в курортном городе Нарва-Йыэсуу на побережье Балтийского моря прошел малый международный фестиваль экологического искусства ”KASVA ja KÕDUNE / РАСТИ и ГНИЙ”. Ведущей темой фестиваля стало пересечение экологии, современного искусства и социального активизма, а общим девизом — ”Долой антропоцентризм!” Это были насыщенные 3 дня, полные разных событий, участники и участницы которых немного пошатали трон человека.

Фестиваль начался с мастер-класса Дарьи Апахончич из Санкт-Петербурга по рисованию портретов деревьев. Каждый мог стать художником — дети и взрослые рисовали деревья так, чтобы они не становились элементом пейзажа, или, что ещё хуже, натюрморта — но пытаясь разглядеть в них личность. Горькая ирония ситуации — в том, что в качестве материала для рисования используется бумага, изготавливаемая из деревьев — поэтому участницы и участники мастер-класса создавали свои произведения на макулатуре. Работы, выполненные в разных техниках, стали экспонатами выставки, которая открылась вечером того же дня в галерее Valge saal.

На выставке были представлены работы более 20-ти современных художниц, художников и художественных коллективов из Эстонии, России, Норвегии и Великобритании. Среди работ, сразу приковывающих внимание в экспозиции — медиаинсталляция кузнеца Урмаса Люйса из Таллина ”Железом и кровью”: мачете, созданный в лесу из подручных средств, нависает над телевизором, на котором показывается видео, документирующее процесс его изготовления.

Серия работ Дарьи Апахончич ”Свободное время” обращает на себя внимание необычной техникой: картины нарисованы паяльником на чековой бумаге. Бумага эта не перерабатывается, более того — она ядовита. А изображения, созданные под воздействием высокой температуры, со временем исчезают. Серия в целом показывает моменты досуга, за которыми тянется бесконечный след платежей и фиксирующих их чеков. На одном из листов серии большими буквами выведено слово ”Спасибо” — неизвестно кому, неизвестно от кого и неизвестно за что (такое слово есть на каждом чеке).

Художница из Петербурга Анна Терешкина, также озабоченная экологическим следом искусства, представляет, напротив, экологически чистую серию работ ”Есть спать любить рисовать”, созданную на лавашах пищевыми красителями.

Наталья Тихонова (также из Петербурга) представила проект Art Gar(b)age, смысл которого в ресайклинге художественных произведений и материалов выставок (искусство оказывается одним из экологически грязных производств) и повторном их использовании другими художниками.

Один из ярких моментов экспозиции — инсталляция скульптора Эло Лийв из Таллинна ”Зелёные пальцы”: подобно росткам травы, эти пальцы тянутся вверх из куска настоящего дёрна. Людям с зелёными пальцами (всё посаженное их лёгкими руками хорошо растёт) объявлен самый настоящий геноцид: капитализм состригает их, подобно безумной косилке, но они пробиваются вновь, как растения весной.

Ещё одна инсталляция с использованием живых растений — ”Система регуляции” Олеси Мюнд (также из Таллина): змееподобные алюминиевые трубы, в которые вставлены горшки с цветами. Художница уподобляет процесс производства пищеварению, а растения используются для его оздоровления, как символический и в то же время вполне живой противовес колоссальной массе производимых отходов.

ТОП

Проблеме мусора посвящена также инсталляция питерской группы "родина" ”Кремлёвские магические круги”: в центре стоит фигурка кремля, сделанная из рафинада, обложенная яблоками и искусственными цветами и напоминающая тортик. А опоясывает этот тортик безобразный мусорный вал — подобно тому, как реальная Москва окружает себя магическим кольцом из гигантских свалок в Подмосковье (2000 мусоровозов каждый день отправляются из Москвы в близлежащие города), которые являются реальной экологической проблемой, так как по площади они равны уже Швейцарии.

Между работами, представленными на выставке, нередко случаются переклички. Мартинка Бобрикова и Оскар де Кармен в центре Осло бесплатно раздают бутилированную воду из-под крана (под видом рекламной акции мифического бренда ”Oslo Tap Water” — буквально ”Вода из-под крана Осло”). Художница бразильского происхождения Паола де Рамос создаёт гигантскую фигуру из мусора в форме женской груди, что символизирует кормящую нас землю, и кормит людей всё ещё свежими продуктами, выброшенными из одного финского супермаркета. На видеоработе таллиннской художницы Эви Пярн ”Биологические отходы” закадровый голос работника эстонского супермаркета рассказывает о том, как и в каких масштабах выбрасывается еда.

В последний день фестиваля был устроен показ видеоработ. Здесь также можно было наблюдать много всего необычного. Участники арт-группы ”ООО ИП” (Санкт-Петербург) живьём закапывают себя под землю, Анастасия Потёмкина (Москва) кормит изысканным обедом крыс, а художник Алексей Гордин (Таллин) собирает бутылки, чтобы на вырученные деньги (13 евро) посетить несколько местных музеев.

Программа фестиваля в целом была довольно насыщенной. В пятницу состоялась жаркая публичная дискуссия, в которой приняли участие активисты Eesti mesta abiks из Тарту Мартин Луйга и Мати Сепп, защитники леса Нарва-Йыэсуу Наталья Песочинская и Станислав Пупкевич, представительница НКО по прикладной экологии Марина Янссен, а также представитель RMK от Ида-Вирумаа Алар Сюда. В субботу активистка Марины Янссен рассказала много интересного и полезного об экологическом воспитании и осознанном потреблении.

Среди событий фестиваля, рассчитанных на самую широкую публику — экскурсия по Нарва-Йыэсуу от известного краеведа Александра Опенко, а также настоящая восточная чайная церемония, в которой вместо чая использовались дикорастущие эстонские травы от художницы Тииу Лаусмаа.

Гитарист и художник из Петербурга Денис Сорокин сыграл в субботу концерт тихой, ультраминималистичной музыки современных композиторов (Куртаг, Фелдман, Пизаро), которая просто предоставляет слушателям большие (до 30-40 минут) промежутки ничем не занятого времени. А в воскресенье художник и философ Макс Евстропов, тоже из Петербурга, прочёл лекцию по экологии звука, основным выводом которой стало ”Поменьше музыки, друзья!”.

Художница и куратор Аня ПШ провела двухдневный мастер-класс по японскому авангардному танцу буто на берегу моря. Участницы и участники мастер-класса становились то элементарными частицами, то насекомыми и танцевали гниение.

В каком-то смысле кульминацией всего мероприятия стала пляжная эко-арт-терапевтическая акция. Участницам и участникам сначала надо было, не расплескав, пронести стакан с водой, который символизировал бы всю их жизнь, а каждый шаг был бы каким-нибудь значимым в ней событием. С этим стаканом надо было дойти до моря и выплеснуть его. Прошедших жизненный путь уже поджидал представитель партии мёртвых (самой большой и экологичной партии в мире) — этакий некрофизкультурник, вернее — преподаватель йоги для мертвецов. В это же самое на песке рисовали спирали, пытаясь покрыть ими пляж

Несмотря на недостаточную рекламу, мероприятие собрало людей — возможно, не так много, как хотелось бы, но для Нарва-Йыэсуу этого оказалось немало. Более того, люди специально приезжали на фестиваль из других городов — и не только из Нарвы, но из Таллина и Тарту. Но, главное, мероприятие никого не оставило равнодушным. Экология и борьба с антропоцентризмом — вот что сейчас может объединять людей из самых разных культурных контекстов.

На странице фестиваля в facebook кураторская группа выразила благодарность администрации города Нарва-Йыэсуу за финансовую поддержку, предоставленное помещение и площадки в городе. Кураторы также сказали ”спасибо” всем ”организмам, сделавшим это возможным, в особенности stachys byzantina, bacillus subtilis, malus domestica, clostridium perfringens, lactuca sativa и многим-многим другим — без вас этого не случилось бы, ребята!”

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