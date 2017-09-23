Доходы Ида-Вирумаа: в 2016-м всего 82 жителя уезда заработали свыше 63912 евро или 1 миллиона крон

По среднему доходу на одну налоговую декларацию Ида-Вирумаа откатился вниз. К такому выводу приходишь, анализируя окончательные итоги кампании по подаче деклараций о доходах за 2016 год.

И это не единственный пример, когда вроде бы устойчивые тенденции с декларируемыми доходами последних лет вдруг сменились в прошлом году в регионе разворотом.

В общей сложности нынешней весной в налоговый департамент в Ида-Вирумаа поступила 36651 декларация, а в Нарве — напомним, что по традиции учёт декларирующихся в этих двух местах ведётся по отдельности — 22921.

С учётом того, что часть отчётов о доходах была совместными супружескими, фактически в северо-восточном регионе по итогам прошлого года декларировались 69934 человека, или около 49 процентов населения. Два последних показателя больше, чем в двух предшествующих кампаниях, т.е. по итогам 2014 и 2015 годов.

Таков же тренд и в целом по республике. Всего по итогам доходов 2016 года были представлены 618942 декларации (687,8 тысячи участников процедуры с учётом супругов), или более 52 процентов населения. Количество декларирующихся (даже при скачках туда-сюда числа самих деклараций) растёт уже несколько лет.

”Рост декларирующихся (по итогам прошлого года) обусловило выплачиваемое за 2016 год пособие лицам с малой зарплатой, одним из предварительных условий которого было своевременное представление декларации о доходах”, — поясняет налогово-таможенное ведомство.

Совокупный заявленный во всех декларациях брутто-доход за прошлый год в Ида-Вирумаа составил 390,315 миллиона евро, в Нарве — 214,190 миллиона. Это выше, чем годом ранее и в несколько предшествующих лет. Поднялся и соответствующий общеэстонский показатель: сумма брутто-доходов во всех декларациях, поданных по Эстонии, — около 7,833 миллиарда евро (в позапрошлом году продекларированных доходов было 7,2 миллиарда).

Как и раньше, темпы прироста этого показателя на Северо-Востоке и по Эстонии в целом различаются не в нашу пользу: вся республика получила за 2016 год на 8,3 процента больше, чем за 2015-й, а Ида-Вирумаа вместе с Нарвой — на 6,3 процента.

По среднему доходу на одну декларацию (вне зависимости от группы годового дохода) Ида-Вирумаа, как минимум, четыре предшествующих года держался на пятом-шестом местах среди всех регионов, а Нарва занимала последнюю-предпоследнюю строчку. Декларированные доходы 2016 года оставили Нарву на той же позиции, а вот остальная часть Ида-Вирумаа опустилась сразу на 9-10-е место.

Мало того, среднегодовой доход на одного декларирующегося в нашем регионе за прошлый год упал и в абсолютных цифрах. С 930 евро до 910-ти — в Ида-Вирумаа и с 825 евро до 802-х в приграничном городе. В Харьюмаа соответствующий показатель, наоборот, вырос до 1344 евро, в Таллинне — до 1221, в Тарту — до 1093 EUR. Рост или спад средних доходов стоит сравнить с поведением в тот же период цен. По сумме подорожания одних и удешевления других товаров индекс потребительских цен в Эстонии за 2016 год вырос на 0,1 процента.

”Средний класс” на распутье

Судя по декларированным доходам, в северо-восточном регионе и в прошлом экономическом году продолжали снижаться доля беднейшей прослойки, за счёт чего приподнялся удельный вес людей со скромными доходами, а вот людей с доходами, близкими к средним, и т.н. среднего класса в 2016-м в нашем регионе стало чуть меньше.

Доля деклараций с наименьшим годовым брутто-доходом до 3196 евро (до 50 тысяч крон по-старому) в Ида-Вирумаа составила 13,4 процента от всех отчётов по доходам, в Нарве — 16,1 процента. В столичном регионе, однако, бедняков ещё меньше: 12,9 процента от всех продекларировавшихся в Таллинне и 11,7 — в Харьюмаа. По Эстонии удельный вес этой группы — 14 процентов.

В среднем за год такой бедняк в Ида-Вирумаа заработал всего 1455 евро ”грязными”, в Нарве — 1440, что, правда, чуть поболее, чем средние заработки таких людей в столице и по республике, но вряд ли это серьёзный повод для гордости за Северо-Восток.

Обладатели годового дохода от 3196 до 6391 евро (50-100 тысяч крон по-старому) — это 22,3 процента от ида-вируских деклараций и 27,2 процента от нарвских. В Таллинне, Харьюмаа и по республике в целом — доля этой экономической группы ниже 20 процентов, то есть там они погоды явно не делают. Правда, интересно, что впервые за несколько лет удельный вес получателей такого дохода, ранее снижавшийся, вдруг немножко подрос. В Харьюмаа, Таллинне и в Эстонии — по чуть-чуть, а у нас заметнее: в Ида-Вирумаа — на 2,2 процента, в Нарве — на 2,4 процента.

Заработали же эти ”уже не бедняки, но ещё не середняки” в прошлом году в среднем всего 4942 евро в Ида-Вирумаа и 4984 евро в Нарве.

Группа получателей условной среднеэстонской зарплаты (годовой доход от 6391 до 31956 евро, или 100-500 тысяч в старых деньгах) в Ида-Вирумаа осталась на прежних позициях — 61,7 процента, а в Нарве по сравнению с 2015 годом сдала их — 55,1 процента против 56,3 годом ранее. В столице и Эстонии в целом, наоборот, путь немного, но позиции ”середнячков” окрепли.

Среднегодовой брутто-доход этой группы в нашем регионе по сравнению с итогами 2015 года упал. В прошлом году в Ида-Вирумаа он был 13406 евро, в Нарве — 12824. В столичном же регионе и по республике тренд был обратным, и средний доход там на 1-2 тысячи выше здешнего.

Прослойка получающих за год от 31956 до 63912 евро, или от полумиллиона до миллиона в кронах, потихоньку, но стабильно росла в Нарве и Ида-Вирумаа пять предшествующих лет. По итогам 2016 года кривая роста повернула вниз. Среди ида-вируских деклараций доля этой группы снизилась до 2,43 процента, среди нарвских — до 1,52 процента. В Таллинне, Харьюском уезде и по Эстонии прослойка данной экономической группы продолжала свой подъём.

Годовой доход среднего подателя декларации группы ”31956-63912” в Ида-Вирумаа равнялся 39227 евро, в Нарве — 39246, в Таллинне и Харью он превышал 42 тысячи, по Эстонии — 41,7 тысячи евро.

С богачами — без принципиальных перемен

Ситуация с получателями более крупных годовых доходов в нашем регионе в зеркале деклараций за 2016 год осталась практически такой же, как и годом ранее. Это значит, чем выше доходы, тем больше они концентрируются в Таллинне, Харьюмаа и Тарту, а Ида-Вирумаа остаются крохи.

Всего доходы свыше 63912 EUR (миллионный рубеж в кронах) в Ида-Вирумаа были отражены нынче в 54 декларациях и в Нарве — в 28-ми, причём если говорить о доходах от 191,7 тысячи (более 3 млн. крон), то на весь Северо-Восток приходился всего-навсего один такой налоговый отчёт. Среди получивших за прошлый год свыше 640 тысяч евро, то есть уже ”евровых” миллионеров, идавирусцев нет вовсе.

Без малого 50 процентов обладателей годового дохода свыше 63,9 тысячи евро приходятся, судя по декларациям, на Таллинн, ещё почти 27 процентов — на Харьюмаа и 11 процентов на ”вторую столицу Эстонии”.

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Число деклараций и совокупный доход, продекларированный в Ида-Вирумаа (не считая Нарвы)

Деклараций Общий доход

(вкл.совм.) (до 2011 г. ЕЕК, далее евро)

За 1996 г. 21604 656,2 млн.

За 1997 г. 21427 690,2 млн.

За 1998 г. 23838 821,6 млн.

За 1999 г. 32079 1,28 млрд.

За 2000 г. 29505 1,33 млрд.

За 2001 г. 28422 1,39 млрд.

За 2002 г. 26009 1,38 млрд.

За 2003 г. 28208 1,66 млрд.

За 2004 г. 31053 2,02 млрд.

За 2005 г. 32623 2,42 млрд.

За 2006 г. 34734 3,11 млрд.

За 2007 г. 36112 3,90 млрд.

За 2008 г. 37996 4,88 млрд.

За 2009 г. 35346 4,30 млрд.

За 2010 г. 33010 3,91 млрд.

За 2011 г. 33589 4,24 млрд./271,3 млн. евро

За 2012 г. 33550 295 млн. евро

За 2013 г. 32657 313,5 млн. евро

За 2014 г. 34934 352,2 млн. евро

За 2015 г. 34001 369,5 млн. евро

За 2016 г. 36651 390,3 млн. евро

Число деклараций и совокупный доход, продекларированный в Нарве

Деклараций Общий доход

(вкл.совм.) (до 2011 г. ЕЕК, далее евро)

За 2000 г. 21862 976,2 млн.

За 2001 г. 22011 1,05 млрд.

За 2002 г. 21411 1,12 млрд.

За 2003 г. 22605 1,28 млрд.

За 2004 г. 23928 1,47 млрд.

За 2005 г. 24303 1,62 млрд.

За 2006 г. 25709 1,95 млрд.

За 2007 г. 26669 2,51 млрд.

За 2008 г. 27464 3,11 млрд.

За 2009 г. 23536 2,50 млрд.

За 2010 г. 21262 2,20 млрд.

За 2011 г. 20515 2,31 млрд./147,4 млн. евро

За 2012 г. 20343 158,3 млн. евро

За 2013 г. 19958 168,7 млн. евро

За 2014 г. 21513 190,1 млн. евро

За 2015 г. 20704 199,4 млн. евро

За 2016 г. 22921 214,2 млн. евро