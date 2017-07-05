Добровольцы-спасатели – кто они и как стать одним из них?

Из сводки Спасательного департамента: ”На место прибыли Йыхвиская и Силламяэская команды и добровольцы из Мяэтагузе”.

Кто же такие, эти добровольцы и как они помогают профессиональным спасателям в их нелегком деле?

Предположим, живете вы в небольшом поселке, ближайшая профессиональная спасательная команда от которого находится в 40 километрах. Понятное дело, что если вспыхнет пожар, то шансов обойтись без существенных потерь не будет. Если, к примеру, в вашем поселке не действует добровольная спасательная команда. Полномочия у таких спасателей, конечно, ограничены. Например, войти в задымленное помещение, надев специальный аппарат, может только профессиональный спасатель. Зато добровольцы могут начать тушить пожар, собирать информацию, находясь на связи с центром тревоги, и делать многое другое, что поможет минимизировать потери.

Каждый год Спасательный департамент чествует признанную лучшей добровольную спасательную команду Эстонии. Героями этого года стали наши земляки из Ида-Вирумаа — добровольная спасательная команда Авинурме.

Добровольная спасательная команда Авинурме была создана в 2012 году. В ее состав входят свыше тридцати спасателей, которые принимают активное участие в спасательных работах и работах по тушению пожара. За время существования команды были спасены дома и жизни жителей волости, на помощь спасатели приходят и в случаях с перебоями электричества. Каждый день трое спасателей заступают на дежурство.

Каждый год добровольцы проводят инфодни по теме безопасности, дважды в году организуют день открытых дверей, где можно познакомиться с техникой и получить совет от специалистов на тему безопасности. Помогают добровольцы и консультируя жителей волости, и устанавливая дымовые датчики в тех домах, где хозяева не в силах сделать это самостоятельно. Кроме того, добровольные спасатели закартографировали все места для забора воды и вносят свой вклад в развитие инфраструктуры водозабора.

Кто они?

Добровольные спасатели — давняя традиция в Эстонии. Вообще, вся история пожарной службы началась много веков назад и прошла несколько стадий развития. Поначалу это была гражданская обязанность каждого человека, потом возникло добровольное движение. И только затем появилась профессиональная пожарная служба, превратившаяся в современную сеть спасательной службы, учитывающую современные риски и необходимость реагирования.

В регионе, курируемом Восточным спасательным центром Спасательного департамента, — 15 добровольных спасательных команд. В Ида-Вирумаа базируется шесть. Это команды Авинурме, Ийзаку, Яама, Мяэтагузе, Пуртсе и Ранну.

Советник бюро превентивной работы спасательного департамента Янно Воол одновременно является начальником добровольной спасательной команды Мяэтагузе. Он рассказывает, что в большинстве случаев добровольные спасательные команды реагируют на все вызовы.

- Территориально команды распределены таким образом, чтобы покрывать те места, где нет профессиональных спасателей — в небольших волостях. В Ида-Вирумаа самая далеко расположенная от профессионалов команда находится в Авинурме, самая ближняя к ним — в Муствеэ и Ийзаку, — рассказывает Янно.

Янно Воол был когда-то начальником спасательной команды Авинурме.

- В начале двухтысячных мы пробовали создать команду, наполовину состоящую из профессионалов, наполовину — из добровольцев. Тогда из этого ничего не вышло, Авинурмеская команда превратилась в профессиональную, а затем, когда вызовов на пожары стало мало, ее и вовсе упразднили. Но жители волости решили, что спасательной команде все-таки быть. И создали добровольную, — рассказывает Янно.

Сейчас Янно, помимо работы советником в Восточном спасательном центре, активно занимается добровольцами в Мяэтагузе. Говорит, что у него в команде много русскоязычных.

- Почему-то у русскоговорящих есть какой-то барьер, что, мол, добровольные спасательные команды — это такие эстонские общества, на деле же мы рады всем и ждем всех в свои ряды, — утверждает Янно, который активно агитирует молодежь и людей постарше приходить в команду вне зависимости от языка общения.

Языковых требований для добровольных спасателей нет, но есть требования пройти медицинскую комиссию, предусмотренную для водителей (акцептируется та самая справка, которую вы получили для управления автомобилем). И еще одно требование — добровольные спасатели должны пройти специальное обучение до того, как приступят к работе. Курсы организуют работники Спасательного департамента и пройти их можно как на эстонском, так и на русском языках.

Финансово поддерживают

Добровольные спасатели получают за реагирование на спасательные события денежное вознаграждение, каждый час реальной работы оплачивается. У каждой команды есть техника — одна или две спасательные машины, обмундирование, средства, необходимые для работы. Обмундирование приобретается при поддержке Спасательного департамента или волости, в которой команда располагается. Практически все команды в нашем регионе зарегистрированы как некоммерческие организации, и только одна — из Яама — находится на балансе волости Иллука.

- Там очень активный старейшина, да и вообще, волости поддерживают своих добровольцев, потому что в нашем регионе, где дома в деревнях построены по русской традиции (так как много русскоязычных) очень близко друг к другу, если вспыхнет пожар у соседа, то по цепочке могут пострадать все. Именно поэтому в волостях понимают, насколько важен этот ресурс — добровольная спасательная команда, — объясняет Янно.

Если на Яама что-то произойдет, то ближайшие точки, где расположены профессиональные команды — Йыхви и Ийзаку, что довольно далеко. А добровольцы — под боком, всегда готовы действовать.

Конечно, молодые люди и люди трудоспособного возраста дежурить могут только по выходным или вечерам. Дневные дежурства обычно обеспечиваются за счет активных пенсионеров или же временно безработных.

- Молодежь тоже приходит к нам, но их нужно позвать, пригласить. Для этого все время ведется работа, я приглашаю ребят через местную газету, — говорит Янно.

Добровольцы важны еще и потому, что, обучаясь и находясь в определенной среде, среде, где ценят безопасность и с серьезностью относятся к соблюдению норм этой самой безопасности, они несут эти знания и понимание необходимости правильно вести себя, чтобы предотвратить несчастье, дальше. В общество своих друзей, знакомых, в свои семьи. Эти знания распространяются по цепочке, и это еще больше приближает нас к стратегической цели — уменьшению количества погибших в пожарах до уровня, который мы сегодня видим у ближайших к нам соседей — уровня Северных стран.

Для справки

По состоянию на конец 2016 года в Эстонии насчитывалось 114 добровольческих спасательных команд, и их количество год от года растет. Помимо резервных спасательных групп Харьюского уезда, Западной Эстонии и Тарту, начала деятельность и резервная спасательная группа Вирумаа. На данный момент с добровольческими спасательными организациями сотрудничает более 2200 человек. Движение добровольных спасателей распространяется по Эстонии семимильными шагами. К концу 2016 года у нас было почти в три раза больше добровольных спасателей, имеющих свидетельства, чем в 2012 году — 1959 против 640. Также в 2016 году добровольные спасатели получили 4346 вызовов на спасательные операции.

В 2016 году было начато составление нового стратегического документа ”Государственные направления в развитии добровольческой спасательной деятельности 2017–2020”, который предусмотрит государственный план развития добровольческой спасательной деятельности. Главная цель утвержденной министром внутренних дел стратегии — сформировать из добровольческой спасательной деятельности объединяющую людей, проживающих в разных местах, и охватывающую всю Эстонию сеть, которая вместе с профессиональными спасателями и другими партнерами повысит безопасность общества и будет продвигать общинную культуру. Речь идет о продолжении уже действующего документа ”Государственные направления в развитии добровольческой спасательной деятельности 2013–2016”.

В последние годы увеличилась и финансовая поддержка добровольных спасателей со стороны государства. Непосредственная поддержка добровольческой спасательной деятельности через бюджет Спасательного департамента в 2016 году составила 1,4 миллиона евро, к которым добавились прочие субсидии в рамках различных проектов.