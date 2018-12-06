Добровольцы просят власти привлекать их с первого дня каждой поисковой операции, но у министра МВД есть доводы против

Пенсионера искали три недели. Его тело обнаружили 14 октября именно добровольцы, предположившие, что мужчина мог погибнуть, ударившись головой об дерево, при падении, в то время, когда он побежал в сторону поискового вертолета. На это косвенно указывало и то, что его верхняя одежда сушилась неподалеку, то есть дело было, скорее всего, днем. Между тем, экспертиза причиной смерти показала переохлаждение, а время смерти родственникам предложили поставить в документах самостоятельно. Те выбрали именно тот день, когда тело Ивана Федоровича было найдено — отменять похороны ради более основательной экспертизы не стали.

Многие до сих пор уверены в том, что если бы власти призвали добровольных помощников на помощь сразу (по факту они присоединились к госслужбам только на седьмой день поисков), то 77-летнего мужчину можно было бы спасти.

В том, что не было сделано все возможное, а подход к поискам пропавших людей надо менять, убеждены в частности Александр Флоров, Алексей Непримеров и Ксения Клочкова, принимавшие активное участие в розыске Ивана Федоровича, а теперь зарегистрировавшие некоммерческую организацию IGA ELU, став членами ее правления.

IGA ELU будет заниматься поиском пропавших людей, объединив тех жителей уезда, которые готовы в этом участвовать.

Группа добровольцев Ида-Вирумаа сформировалась в ходе поисков Ивана Федоровича, и, вероятно, им придется еще не раз собраться большим составом, чтобы прийти на помощь заблудившимся или пропавшим по другим причинам людям. Ядро организации планирует пройти специальную подготовку, обучение и надеется на то, что государство пересмотрит подход к поиску людей.

Александр Флоров и Алексей Непримеров сказали Delfi, что, по их убеждению, ответственным за поиски в идеале следовало бы сделать не Департамент полиции и погранохраны, а Спасательный департамент, объединяющий вокруг себя множество добровольцев по всей Эстонии. Если же говорить не о смене системы, а совершенствовании существующей, добровольцы Ида-Вирумаа, а также их коллеги из добровольческой организации OPEROG предлагают государству привлекать к розыску людей добровольцев с первых дней операции.

На данный момент у полиции есть договоры со многими общественными организациями, занимающимися поисками, с теми, кто берет плату за свои услуги, и зачастую ответственный за поиски не решается прибегнуть к их услугам из экономии, говорят в IGA ELU, подчеркивая, что они, как и OPEROG, будут по принципиальным соображениям помогать бесплатно.

- Все-таки у государства очень большие ресурсы, и кажется, что максимально эффективным было бы привлекать, например, тысячи военнослужащих, которые за день могли бы прочесать любой лес.

”Такой подход как раз может не дать результата, — говорит Александр Флоров. — Необходимо, чтобы у участников поисков были специальные знания, а прежде всего мотивация”.

Алексей Непримеров добавляет, что он видел в соцсетях жалобы какой-то женщины на то, что ее ребенка, срочника, загнали куда-то в болото, где ему непросто приходится, и он считает, что нечего ему там делать — и это о поисках Ивана Федоровича, к которым было привлечено множество военнослужащих.

Добровольцы считают, что нельзя быть уверенными в том, что солдаты качественно выполнят ту работу, которую им поручают, в том, что они досконально осмотрят территории.

”Будь солдат хоть две тысячи человек, это не значит, что это самый лучший и надежный способ найти человека”, — отмечает Флоров.

Нарвские добровольцы утверждают, что оптимальный численный состав групп, которых должно быть много, — не более 10 человек в каждой, среди которых должны быть люди глубоко понимающие, что делать и как.

Александр Флоров, Алексей Непримеров и Ксения Клочкова планируют приобрести в питомнике собаку, которую специалист подготовит к решению задач по поиску пропавших людей, и ее наличие должно позволить добровольцам участвовать в операциях с первого дня. Обычно в первый день добровольцы в лес не допускаются, чтобы не мешать работать служебным собакам, не сбить их со следа.

Министр: добровольцы не выдержали бы такой нагрузки

Министр внутренних дел Катри Райк прокомментировала предложение привлекать добровольцев к поискам пропавших людей в первый же день.