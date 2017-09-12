Дни русского просвещения откроются в Нарве

Впервые в современной истории Дни русского просвещении пройдут на общереспубликанском уровне, сообщает пресс-служба Фонда русского просвещения.

В течение двух недель, с 24 сентября по 8 октября, в Таллинне, Тарту, Палдиски, Нарве и Силламяэ пройдут концерты, экскурсии, мастер-классы, образовательные программы и другие мероприятия.

В этом году открытие праздника впервые произойдет за пределами столицы — в городе Нарва. 25-го сентября в Нарвском замке состоится премьера концертной программы по произведениям Исаака Дунаевского ”Мелодии эпохи”, которая ознаменует собой начало насыщенной двухнедельной программы. В ходе концерта выступят солисты Таллиннского музыкального театра, лауреаты международных конкурсов Вячеслав Резниченко и Яак Йэекаллас. Концертмейстер Риина Пикани.

Основным очагом русской культуры в Таллинне в этом году выступает музей Кик ин де Кёк, который подготовил большую программу мероприятий. В рамках просветительного цикла в музее пройдет серия лекций и экскурсий, а также образовательная программа с дегустацией ”Русская кухня в Эстонии”. Гости программы узнают, как политика повлияла на вкусовые предпочтения горожан, какие блюда русской кухни подавались к столу и как ”русское меню” влияло на ресторанную культуру Таллинна в 20-30 гг.

Истории русского национального меньшинства довоенной Эстонии посвящен и цикл лекций, который состоится в Национальной библиотеке. В частности будут представлены доклады на темы ”Что объединяло русских первой Эстонской Республики?” и ”Трагический конец русского военного зарубежья в Эстонии”.

Программа республиканских Дней русского просвещения рассчитана на людей самого широкого круга интересов и возрастов. Ценители искусства и творчества смогут принять участие в мастер-классах, посвященных как изготовлению традиционной русской народной куклы, так и нейрографике.

Отдельная программа ждет и маленьких участников праздника. В Русском театре Эстонии состоится спектакль для детей ”Сказка о Царе Салтане”, в Русском кукольном театре будут представлены сказки ”Теремок” и ”Снегурочка”, а театр ”Другое небо” подготовил спектакль ”Сказка о Попе и его работнике Балде” для маленьких жителей Силламяэ. В городе Палдиски состоится викторина по истории края для учащихся основной школы.

Полная версия программы Дней русского просвещения опубликована на официальном сайте Фонда русского просвещения (www.rosfond.eu) который выступает главным организатором события при поддержке Eesti Kultuurkapital. Праздник является подарком к юбилею Эстонской Республики от деятелей русской культуры.

Для участия в программе Дней русского просвещения необходима предварительная регистрация.