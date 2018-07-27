Дни оперы в Нарве 2018 посвящены 100-летию ЭР

В 2018 году в гостеприимном приграничном эстонском городе состоится Третий фестиваль современной классической музыки Дни оперы в Нарве ContempArt. Конечно, в этом году он приурочен к 100-летней годовщине Эстонского государства.
Не секрет, что фестиваль не просто органично влился в культурную жизнь Нарвы, но уже стал визитной карточкой города. По мнению организатора Дней оперы в Нарве Юлии Савицкой, это стало возможным, в первую очередь благодаря тому, что классическая музыка всегда вне конкуренции.
Что бы ни происходило вокруг, классика все равно остается на первом месте. Во-вторых, фестиваль стал не только культурным, но и образовательным событием осени. Ведь именно тут молодые люди могут играть вместе с мэтрами и перенимать опыт у мастеров не только на репетициях, но и на специальных мастер-классах. Наконец, особая атмосфера города, активный интерес его жителей и поддержка со стороны руководства города и организаций позволяют этому фестивалю расти и развиваться. И конечно, особой изюминкой фестиваля стали мировые премьеры, которыми может похвастать далеко не каждый европейский город.