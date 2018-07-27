Дни оперы в Нарве 2018 посвящены 100-летию ЭР

Основной целью фестиваля является знакомство публики с современной классической музыкой. Второй целью — дать возможность молодым творческим людям показать себя, получить опыт работая вместе с профессионалами своего дела. В этом году, в рамках ContempArt кроме оперного искусства покажут свои работы молодые художники Эстонии. Также будут представлены работы эстонских модельеров. Молодые музыканты, ученики консерватории, работают в оркестре вместе с музыкантами всемирно известного оркестра ERSO, оркестра Театра Эстония и другими опытными исполнителями.

В гала-концерте 9 сентября на сцене будут петь Прийт Вольмер — бас Национальной оперы ”Эстония” и баритон из Мариинки Александр Михайлов и там же будет петь молодая исполнительница сопрано Ану-Мари Ууспыльд. Также на сцене ContempArt выступит призер Международного музыкального фестиваля-конкурса вокалистов имени Георга Отса, проходящего в июле этого года в Санкт-Петербурге. Это выступление на Днях оперы в Нарве является Специальным призом Питерского фестиваля.

Главное отличие Третьего фестиваля Дни оперы в Нарве от предыдущих в том, что он идет 9 дней — с 1 по 9 сентября 2018 года. В этом году приедет очень много гостей из разных стран. Ожидается участие 150 исполнителей, в том числе из Финляндии, России, Германии. Особенно приятно, что в этом году из Германии приедут участники Международного фестиваля молодых исполнителей в Райнсберге Kammeroper Schloss Rheinsberg.

Кроме того, увеличилось количество площадок для выступлений. Впервые в этом году пройдет выступление в Кренгольмской мануфактуре. Часть уникальных старинных промышленных зданий фабрики уже обновлены и на фоне водопада при отрытых шлюзах создается уникальная атмосфера современной эстетики, гармонии и красоты, в которой приятно просто побыть.

ContempArt в год 100-летия Эстонии

Конечно, в год столетия Эстонии весь фестиваль посвящен этому торжественному событию. Все выступления эстонских музыкантов и художников, модельеров и участников пронизаны любовью к своей родине — Эстонии. В прошлом году эстонский композитор Мадис Ярви написал специально для Нарвы музыкальное произведение. Мировая премьера камерной симфонии ”Посвящение Нарве” состоится 1 сентября на Третьем фестивале Дни оперы в Нарве ContempArt.

Исполнит симфонию оркестр фестиваля, собранный из виртуозных музыкантов со всей Эстонии в день открытия фестиваля на новой площадке Кренгольмской мануфактуры.

Кроме того, в концерте первого дня фестиваля будут звучать произведения известных эстонских композиторов Арво Пярта и Кульдара Синка, а также композитора Альфреда Шнитке. Их исполнят докторант Эстонской академии музыки и театра в Таллинне Аннели Тохвер (фортепиано) и Лилиана Тамм-Маатен (скрипка).