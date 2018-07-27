27.07.2018, 20:10

Дни оперы в Нарве 2018 посвящены 100-летию ЭР


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Дни оперы в Нарве 2018 посвящены 100-летию ЭР
Narva opera päevad

В 2018 году в гостеприимном приграничном эстонском городе состоится Третий фестиваль современной классической музыки Дни оперы в Нарве ContempArt. Конечно, в этом году он приурочен к 100-летней годовщине Эстонского государства.

Не секрет, что фестиваль не просто органично влился в культурную жизнь Нарвы, но уже стал визитной карточкой города. По мнению организатора Дней оперы в Нарве Юлии Савицкой, это стало возможным, в первую очередь благодаря тому, что классическая музыка всегда вне конкуренции.

Что бы ни происходило вокруг, классика все равно остается на первом месте. Во-вторых, фестиваль стал не только культурным, но и образовательным событием осени. Ведь именно тут молодые люди могут играть вместе с мэтрами и перенимать опыт у мастеров не только на репетициях, но и на специальных мастер-классах. Наконец, особая атмосфера города, активный интерес его жителей и поддержка со стороны руководства города и организаций позволяют этому фестивалю расти и развиваться. И конечно, особой изюминкой фестиваля стали мировые премьеры, которыми может похвастать далеко не каждый европейский город.

Фестиваль ContempArt расширяет границы

Основной целью фестиваля является знакомство публики с современной классической музыкой. Второй целью — дать возможность молодым творческим людям показать себя, получить опыт работая вместе с профессионалами своего дела. В этом году, в рамках ContempArt кроме оперного искусства покажут свои работы молодые художники Эстонии. Также будут представлены работы эстонских модельеров. Молодые музыканты, ученики консерватории, работают в оркестре вместе с музыкантами всемирно известного оркестра ERSO, оркестра Театра Эстония и другими опытными исполнителями.

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В гала-концерте 9 сентября на сцене будут петь Прийт Вольмер — бас Национальной оперы ”Эстония” и баритон из Мариинки Александр Михайлов и там же будет петь молодая исполнительница сопрано Ану-Мари Ууспыльд. Также на сцене ContempArt выступит призер Международного музыкального фестиваля-конкурса вокалистов имени Георга Отса, проходящего в июле этого года в Санкт-Петербурге. Это выступление на Днях оперы в Нарве является Специальным призом Питерского фестиваля.

Главное отличие Третьего фестиваля Дни оперы в Нарве от предыдущих в том, что он идет 9 дней — с 1 по 9 сентября 2018 года. В этом году приедет очень много гостей из разных стран. Ожидается участие 150 исполнителей, в том числе из Финляндии, России, Германии. Особенно приятно, что в этом году из Германии приедут участники Международного фестиваля молодых исполнителей в Райнсберге Kammeroper Schloss Rheinsberg.

Кроме того, увеличилось количество площадок для выступлений. Впервые в этом году пройдет выступление в Кренгольмской мануфактуре. Часть уникальных старинных промышленных зданий фабрики уже обновлены и на фоне водопада при отрытых шлюзах создается уникальная атмосфера современной эстетики, гармонии и красоты, в которой приятно просто побыть.

ContempArt в год 100-летия Эстонии

Конечно, в год столетия Эстонии весь фестиваль посвящен этому торжественному событию. Все выступления эстонских музыкантов и художников, модельеров и участников пронизаны любовью к своей родине — Эстонии. В прошлом году эстонский композитор Мадис Ярви написал специально для Нарвы музыкальное произведение. Мировая премьера камерной симфонии ”Посвящение Нарве” состоится 1 сентября на Третьем фестивале Дни оперы в Нарве ContempArt.

Исполнит симфонию оркестр фестиваля, собранный из виртуозных музыкантов со всей Эстонии в день открытия фестиваля на новой площадке Кренгольмской мануфактуры.
Кроме того, в концерте первого дня фестиваля будут звучать произведения известных эстонских композиторов Арво Пярта и Кульдара Синка, а также композитора Альфреда Шнитке. Их исполнят докторант Эстонской академии музыки и театра в Таллинне Аннели Тохвер (фортепиано) и Лилиана Тамм-Маатен (скрипка).

Будет примечательно еще и то, что впервые на фестивале одновременно с концертом пройдет показ мод эстонских дизайнеров — Вильве Унта, Яна Варкки, Райли Ныльвака, Кайи Саар, Монтона, а также студентов Эстонской академии художеств под руководством Калле Аасамяэ.
В начале вечера 1 сентября состоится открытие выставки молодых художников ”ЭР 100 и творчество”, которая посвящена столетнему юбилею Эстонской Республики.

В заключение Дня открытия ContempArt 2018 будет дан праздничный салют.

Премьера фестиваля ContempArt 2018

В этом году зрители впервые увидят немецкую постановку оперы М.-А. Флорос /А. Дьякова ”Путь порочного”, мировая премьера оперы состоялась на Фестивале молодых оперных певцов в Райнсберге 29 июня этого года. Второй показ премьеры пройдет в Доме культуры Ругодив 7 сентября. Постановка, которая раздвигает границы оперы, будет интересна всем поклонникам оперы, а также и тем, кто хочет прикоснуться к искусству, открыть для себя нечто новое, современное в музыке.

Программа фестиваля

Кроме открытия, гала-концерта и мировой премьеры зрителей ждет встреча с прекрасным в Нарвском замке 2, 5, 6 и 8 сентября. 2 сентября состоится концерт импровизационного молодого коллектива из Санкт-Петербурга — ансамбля ”МолОт” с программой ”Инструменты и голос” (К.Джезуальдо, Г.Пёрселл, Русская народная песня ”Барыня” в псковской традиции исполнения, М. Марэ, М.П.Мусоргский, М.И.Глинка в аранжировке).

5 сентября в Нарвском замке будет дана комическая опера Дж. Перголези ”Служанка — госпожа” ("La serva padrona"). Это совместная работа оперной студии Эстонской академии музыки и театра, Центра старинной музыки и Высшей школы сценического искусства. Постановщиком выступил Ян Таавет. Руководитель — Анне Тюрнпу.

6 сентября в Нарвском замке на суд зрителей будет представлена опера Э. Вольфа-Феррари ”Секрет Сюзанны” в исполнении Opera VETO, уже получившая много положительных отзывов критиков. Режиссер — Томас Фиденхофер (Германия).

8 сентября в Нарвском замке будет показан спектакль финского фестиваля ”Les Lumieres” Дж. Паизиелло ”Служанка-госпожа”. Постановщик — Вилле Саукконен.

Начало вечерних выступлений в 19-00. 2 сентября начало в 17.00
Что такое современная опера?

Беседу с таким названием проведет второй постановщик оперы ”Путь порочного” Анастасия Вайнмар. В воскресенье, 2 сентября, она расскажет, почему интересно слушать этот жанр музыки.

Также будут даны мастер-классы ко-репетитора, дирижера оперы ”Путь порочного” Андрея Дьякова (Германия) для профессиональных музыкантов. Он поделится своим опытом по подготовке и доведению до безупречности арий для вокалистов и концертмейстеров. Эти мастер-классы пройдут 2 и 3 сентября. 4 сентября пройдет концерт участников мастер-классов в Белом зале Нарва-Йысуу (Кеск, 3).

8 сентября состоится мастер-класс актерского мастерства драматического и оперного постановщика Франка Маттуса (Германия).

Вниманию гостей города

Для тех, хочет снять с себя заботы по планированию своего дня, организаторы фестиваля ContempArt 2018 предлагают три разных туристических однодневных пакета, каждый из которых сочетает в себе знакомство с городом и культурную программу фестиваля.

В любой выбранный Вами день Вы можете либо посетить с экскурсией Кренгольмскую мануфактуру, либо прокатиться по реке Нарова в течение 3,5 часов с посещением курорта Нарва-Йысуу. Для любителей истории подойдет захватывающая экскурсия по нарвским бастионам. В программе каждого дня предусмотрен обед и посещение вечернего концерта в рамках фестиваля.

Билеты на все мероприятия и экскурсии можно приобрести онлайн на сайте Piletilevi.ee. В день открытия Фестиваля вход на вечернее представление 1 сентября для детей 7-18 лет свободный. 4 сентября вход на Маленький оперный гала-концерт в Белом зале Нарва-Йысуу свободный.

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