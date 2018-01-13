Дмитрий Дмитриев о визите премьер-министра в Ида-Вирумаа: это показатель того, что государство заинтересовано в развитии региона

Председатель парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрий Дмитриев вместе с делегацией во главе с премьер-министром Юри Ратасом посетил Ида-Вирумаа, где государственные руководители познакомились с текущей ситуацией в регионе, а также провели ряд встреч с предпринимателями и представителями местных властей, сообщает пресс-служба Центристской фракции Рийгикогу.

По словам Дмитриева, в плане возможностей развития предпринимательства для Ида-Вирумаа, да и для страны в целом сегодня был достаточно насыщенный день. Во-первых, премьер Японии с делегацией предпринимателей ИТ-сектора посетили Эстонию в рамках турне по Европе. Во-вторых, в первой половине дня в ходе визита премьер-министра Эстонии Юри Ратаса в Ида-Вирумаа были затронуты многие вопросы, касающиеся общего развития северо-востока страны и поддержки предпринимательства.

”Разумеется, в ходе встречи с предпринимателями и местными властями были затронуты и актуальные темы, как местного, так и регионального значения. В частности, представители Силламяэского порта затронули вопрос двустороннего сотрудничества и возможности финансового участия государства в развитии порта”, — рассказал Дмитриев.

По словам политика, вопрос развития Силламяэского порта в части пассажирского сообщения, государство могло бы обсудить, ведь речь идет о перспективном проекте, который непременно оживит экономику региона. ”Строительство нового мола и рейсового терминала в Силламяэском порту помогло бы развитию туризма в Ида-Вирумаа, особенно, если смотреть на то, какие перспективы могли бы открыться. Например, говорили и о возможном сообщении с Петербургом, что добавило бы привлекательности данному морскому соединению. Определённо, эта тема заслуживает внимания правительства, хотя бы на уровне первоначального обсуждения”, — отметил председатель парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа.

Как сказал Дмитриев, еще одной наболевшей темой с членами делегации поделились власти Нарва-Йыэсуу и касается она недостроенного мола. ”Эта проблема существует больше четверти века, более того, обращения местных властей к предыдущему правительству не привели ни к какому результату. А между тем, это же приграничная зона и здесь речь идет не только о безопасности, но и развитии туризма”, — сказал Дмитриев, добавив также, что это еще один вопрос, который правительство могло бы рассмотреть, например, в рамках программы развития Ида-Вирумаа.

”У Нарвского региона вкупе с Нарва-Йыэсуу есть большой потенциал, я уже не говорю о том, что по сути, разрушающийся мол в Нарва-Йыэсуу можно отнести к стратегическому объекту. Если подойти к этой проблеме с умом и подумать над перспективами развития рыболовного промысла, а также судоходства по Нарове, то возможная государственная поддержка точно не кажется пустой тратой денег. Но пока не стоит бежать впереди паровоза, нужно взвесить все за и против, учесть возможности государства и уже после этого принимать какие-то решения”, — отметил Дмитриев.

В то время, пока делегация во главе с премьер-министром посещала промышленные парки, расположенные на территории города Нарва, в городе Кохтла-Ярве под патронажем президента Ассоциации Химических промпарков Европы (ECSPP) Sietse Wiersma открыли промышленную зону Baltic Chemical Park. По мнению президента ассоциации, в которую входит и Кохтла-Ярвеский промышленный парк, есть хорошие перспективы развития в регионе, учитывая и ту особенность, что это самый восточный промышленный парк, входящий в ассоциацию.

”Будем надеяться, что удачный в экономическом плане 2017 год даст хороший толчок для развития всех этих проектов в Ида-Вирумаа”, — подытожил председатель группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрий Дмитриев.