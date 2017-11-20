Дмитрий Дмитриев намерен взять под личный контроль программу развития Ида-Вирумаа

Сегодня в Рийгикогу официально утвердили новый состав финансовой комиссии Рийгикогу. Место Андрея Новикова, который теперь занимает пост вице-мэра Таллинна, займет Дмитрий Дмитриев, который до этого входил в состав социальной комиссии. По словам Дмитриева, став членом финансовой комиссии, у него появится больше возможностей для активного продвижения и участия в разработке программы развития Ида-Вирумаа, сообщает фракция Центристской партии.

Дмитриев отметил, что за несколько лет работы в социальной комиссии Рийгикогу ему удалось довести до конца множество законопроектов и активно заниматься проблемами, которые напрямую касаются каждого жителя Эстонии.

”Для меня лично большой победой является вступление в силу поправок к Закону о государственной правовой помощи, которые позволили подавать ходатайства на русском языке о предоставлении правовой помощи, а также расширить возможность получения данной помощи для всех лиц. Я долгое время занимался этим вопросом и рад, что довел дело до конца”, — сказал Дмитриев, отметив также, что покидает социальную комиссию с чистым сердцем, так как практически на финишную прямую вышло обсуждение поправок к Закону о социальном обеспечении, или так называемый законопроект о чернобыльцах. ”Согласно изменениям, почти 1400 серопаспортников и натурализованных граждан, задействованных в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, будут наравне с другими получать заслуженное пособие, которое вырастет со 192 до 230 евро”, — объяснил Дмитриев.

По словам Дмитрия Дмитриева, для него, как уроженца Ида-Вирумаа и председателя одноименной парламентской группы поддержки, приоритетом является развитие региона. В течение этого года под эгидой парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа и Министерства финансов уже проводилось несколько рабочих встреч, на данный момент необходимо достичь соглашения в вопросе финансирования программы. ”Как член финансовой комиссии я смогут активнее заниматься этим вопросом, у меня появятся дополнительные рычаги воздействия и возможность более тесного сотрудничества с различными ведомствами, ответственными за разработку программы развития Ида-Вирумаа”, — раскрыл Дмитриев причину своего перехода из одной комиссии в другую.

Политик добавил также, что в ближайшее время важно определить как основные пункты программы развития Ида-Вирумаа, так и схему финансирования самой программы. ”Я рад, что государство наконец-то обратило внимание на северо-восток страны. Конечно, долгие годы бездействия правительства, возглавляемого реформистами, привели к тому, что сегодня приходится заниматься ликвидацией последствий такой политики. Например, по сравнению с другими уездами, в Ида-Вирумаа достаточно низкий показатель доходов и, как следствие, высокие показатели относительной бедности. Поэтому я не могу не приветствовать решение правительства, согласно которому уже со следующего года большая часть жителей северо-востока, как и Эстонии в целом, будет получать практически 13-ю зарплату, объемом в 768 в год в виде не облагаемого налогом минимума”, — сказал Дмитриев.

В обновленный состав социальной комиссии Рийгикогу войдет центрист Игорь Кравченко.