Дмитриев: об успехе программы развития Ида-Вирумаа можно говорить тогда, когда будет решен вопрос об эконалогах

По словам председателя парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрия Дмитриева, утвержденная правительством программа развития региона – это определенно большой прорыв, которого ждали долгие годы. Но чтобы говорить об успешном внедрении всего запланированного, необходимо поставить точку в вопросе распределения эконалогов, считает Дмитриев, значится в пресс-релизе фракции Центристской партии.

По оценке Дмитриева, утверждение новой программы развития Ида-Вирумаа определенно можно расценивать как конкретный шаг правительства, который позволит вывести регион из долговременного застоя. ”В последнее время Ида-Вирумаа превратился в настоящую туристическую Мекку для высокопоставленных чиновников и других представителей государства. Но такие визиты вряд ли помогут существенно улучшить жить местного населения. Для этого необходимо больше, чем формальное присутствие государства”, — отметил Дмитриев, добавив, что решение правительства выделить порядка 16 миллионов евро в ближайшие два года на развитие региона в дополнение к инвестициям в 200 миллионов евро — это тот импульс, который позволит северо-востоку вновь встать на ноги.

При этом политик признал, что учитывая, как долго регион был недофинансирован и был заброшен предыдущим правительством, сегодняшние методы кажутся каплей в море. ”Как уроженец северо-востока я бы, конечно, хотел, чтобы выделенных в рамках программы развития средств было в несколько раз больше. Но даже в этом случае денег не хватило бы, чтобы полностью изменить жизнь в регионе в одночасье”, — сказал Дмитриев.

По словам Дмитриева, его радует, что правительство также не отказалось от идеи пересмотра системы распределения эконалога. ”Соответствующие предложения министр госуправления и министр по окружающей среде должны представить правительству уже весной”, — сказал Дмитриев.

Дмитриев отметил, что согласно действующей системе, предприятия Ида-Вирумаа являются основным источником пополнения государственной казны за счет экологических налогов, но обратно в регион попадает лишь малая часть этих средств. ”В 2016 году Центр инвестиций в окружающую среду получил из бюджета за счет эконалогов 31 миллион евро, 70% из них пришли за счет предприятий северо-востока. Но обратно регион получил лишь 7%”, — объяснил Дмитриев сложившуюся ситуацию. По словам политика, для того, чтобы программа развития Ида-Вирумаа имела и в дальнейшем стабильное финансирование, не зависящее от того, какие политические партии находятся у власти, необходимо пересмотреть концепцию перераспределения государством экологических налогов. ”Например, если мы говорим о Центре инвестиций в окружающую среду, то было бы логичнее направить через его программы обратно в Ида-Вирумаа как минимум 20-25% вместо сегодняшних 7%. Также, на мой взгляд, необходимо закрепить на законодательном уровне отчисление на финансирование программы Ида-Вирумаа определенной части экологических налогов, которые платят сланцеперерабатывающие предприятия государству, о чем говорилось уже долгое время”, — отметил председатель парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа Дмитрий Дмитриев.