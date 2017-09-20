Дмитриев: неотапливаемые дома — это проблема не только Кохтла-Ярве, но и государства в целом

Накануне в Кохтла-Ярве состоялся круглый стол по проблеме неотапливаемых домов, сообщает пресс-служба Центристской фракции в Рийгикогу.

На встрече присутствовали представители Министерства экономики и коммуникаций, Министерства финансов, учреждения Kredex, а также председатель парламентской группы поддержки Ида-Вирумаа, центрист Дмитрий Дмитриев.

Депутат Дмитрий Дмитриев отметил, что, несмотря на то, что власти Кохтла-Ярве передали в собственность государству часть пустующих квартир, окончательно проблему это не решило, но дало четкий сигнал чиновникам, что коммунальный коллапс на северо-востоке страны необходимо решать государству в сотрудничестве с местным самоуправлением.

”Правовые нормы не дают квартирным товариществам эффективно решать проблему неотапливаемых домов своими силами. И хотя сейчас основную ответственность возложили на чиновников Министерства экономики и Министерства финансов, на мой взгляд, в дело должно активно вмешаться Министерство юстиции, в чьей компетенции лежит разработка соответствующих поправок к законам”, — отметил Дмитриев

Дмитриев сказал также, что одним из вариантов помощи в решении проблемы неотапливаемых домов в Кохтла-Ярве может стать возможность заключения индивидуального договора собственника квартиры с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги. Такая практика хорошо зарекомендовала себя в Кивиыли, что позволило не допустить ситуации с отключением многоквартирных домов от отопления.

”Такая мера позволила бы снизить нагрузку на квартирные товарищества в процессе востребования долгов. В случае же коллективного договора можно было бы установить скидку на оптовую покупку тепла для квартирных товариществ, что также стало бы своеобразным спасательным кругом для региона”, — указал Дмитриев, добавив, что, к сожалению, этот вариант не нашел поддержки среди производителей теплоэнергии.

Дмитриев добавил также, что до сих пор открытым остается вопрос, связанный с судебными исками против иностранцев, владеющих квартирами. ”В свое время иностранцы скупали дешевые квартиры в регионе, и теперь они пустуют, за них никто не платит и это большая головная боль для квартирных товариществ. Например, если владельцем квартиры является гражданин России, то для решения проблемы долга необходимо обращаться в российский суд”, — сказал Дмитриев.

Другая проблема касается инвестиций, которые моментально обесцениваются из-за низких цен на рынке недвижимости. В свою очередь это обнуляет затраты на обслуживание и ремонт домов, так как мало кто готов инвестировать в разрушающиеся дома, если нет уверенности, что можно будет получить свои инвестиции обратно.

”Это одна из причин, почему в Ида-Вирумаа так мало домов, присоединившихся к программе Kredex. Таким образом, одним из возможных вариантов решения этой проблемы может стать оказание помощи по реновации домов в рамках программы развития Ида-Вирумаа. Это позволит улучшить жилищные условия, придаст городу свежий вид и оживит рынок недвижимости”, — заключил Дмитриев.